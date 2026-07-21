Goal.com
Canlı
WC Winners GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

“Asla unutamayacağınız bir şey” – Dünya Kupası’nı kazanmak nasıl bir duygu? Jürgen Klinsmann, Kaká ve Mario Götze, futbolun en büyük zaferini yeniden yaşıyor

Analysis
Dünya Kupası
Almanya
İspanya
Brezilya
FEATURES
İspanya - Arjantin
Arjantin

Dünya Kupası şampiyonları Jürgen Klinsmann, Kaká, Mario Götze ve Carles Puyol, GOAL’a kupayı kaldırmanın yarattığı baskı, rahatlama ve kalıcı etkisini anlatıyor.

Ferran Torres, Dünya Kupası’nı kazandıran golünü ağlara gönderdiği anda, futbolun en seçkin gruplarından birine katıldı. Dünya Kupası finalinde uzatmalarda galibiyet golünü atan, hayatta olan sadece üç kişi daha var: Geoff Hurst, Andrés Iniesta ve Mario Götze. Bu sporun en büyük sahnesinde en büyük kupayı kazanmanın getirdiği coşkuyu sadece onlar bilir.

Torres bu listeye adını eklemeden bir ay önce Götze, GOAL’a gülerek, “[Andrés] Iniesta ile de konuşmalısınız,” demişti.

Aradan 12 yıl geçmesine rağmen, Gotze’ye 2014 Dünya Kupası’ndaki o anı sorulmadığı tek bir gün bile geçmiyor. O an, 22 yaşındayken gerçekleşti. Brezilya’da o gece, Gotze efsaneye dönüştü. O gece, hayatının en önemli golünü attı. O gece, ülkesine Arjantin karşısında Dünya Kupası zaferini kazandırdı; Torres, Götze’nin 113. dakikadaki golünden yedi dakika önce, aynı rakibi bir golle mağlup etmişti.

"Geriye dönüp baktığımda," diyor, "yani, üzerinden zaten 12 yıl geçti. Zamanla biraz bulanıklaşıyor."

Toplamda 497 kişi o büyük altın kupayı eline aldı. Pazar günü, 26 kişilik yeni bir İspanyol yıldızlar grubu kupayı havaya kaldırarak bu tarihi kulübe katılma hakkını kazandı. Binlerce kişi denedi ama başaramadı; milyonlarca çocuk ise kafalarının üzerinde Dünya Kupası kupasını havaya kaldırdıklarını hayal ederek futbolla olan yolculuklarına başladı. Gerçek şu ki, o hissi bilen çok az insan var ve bilenler de bunu tarif etmekte zorlanıyor.

Bunun nedeni, Dünya Kupası’nın sadece bir kupadan ibaret olmamasıdır. Hem başarının hem de umudun bir sembolüdür. Ülkeleri birleştiren, başarının bir ifadesi ve tarihteki bir andır. Bir futbol kupasından çok daha fazlasıdır; hem sahadaki oyuncular hem de evlerinde izleyenler için hayatların gidişatını değiştiren bir andır. Herkes, takımının Dünya Kupası’nı kazandığını gördüğü anda nerede olduğunu hatırlar ve o kupayı kaldırma şansına sahip olan her oyuncu, rüyanın gerçeğe dönüştüğü o anın nasıl bir his olduğunu tam olarak hatırlar.

"Takımınızla birlikte Dünya Kupası’nı kazandığınızda, bunun hayatınızın geri kalanı boyunca sizinle kalacak bir şey olduğunu anlarsınız," diyor 1990’da Batı Almanya ile Dünya Kupası şampiyonu olan Jürgen Klinsmann, GOAL’a. "Çocukken büyürken hep topun peşinde koşarsınız ve bir gün Dünya Kupası'nı kazanıyormuş gibi hayal kurarsınız, ama bir gün gerçekten kendiniz Dünya Kupası'nı kazanma şansına sahip olduğunuzda bunun nasıl bir şey olacağını asla hayal edemezsiniz."

Peki o an nasıl bir his? İşte dünyanın en büyük kupasını kazananların kendi sözleriyle, hayatın nasıl değiştiğine bir bakış.

  • WC2002-GER-BRA-CUP AND KISSAFP

    'Eğitimle kazanamayacağınız bir şey'

    Brezilya için Dünya Kupası’nı kazanmak bir hayal olmaktan çok bir beklentidir. Selecao’nun tarihi altın nesillerle doludur ve her yeni yetenek dalgası, kendinden öncekilerin yükünü hemen hisseder.

    Kaka da 2002'de sahneye çıktığında böyle hissetmişti. O yaz Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen turnuvada, henüz 20 yaşında olan Kaka, Brezilya'nın en genç oyuncusuydu. Ve o yaz, gelecekteki Ballon d'Or kazananı, Brezilya'nın Dünya Kupası serüveninde sadece 18 dakika oynayarak, adeta bir gözlemci olarak yer almıştı.

    “Ronaldinho, Ronaldo Fenomeno ve Rivaldo vardı,” diyor GOAL’a. “Onları her gün izliyordum. Antrenmanlarını, maçlarını ve davranışlarını görmek istiyordum. Onlar benim öğretmenlerimdi.”

    Elbette bu öğretmenler, Brezilya’yı zafere taşıdı. Finalde Almanya’yı yenerek formalarına beşinci yıldızı eklediler. Kaká o duyguyu hatırlıyor. Bunu tek bir kelimeyle anlatıyor.

    “İnanılmaz.”

    Oraya giden yolu da hatırlıyor. Dünya Kupası ne kadar uzun sürerse, baskı da o kadar artar. Bu baskı, bir noktada, sahada oynamayan 20 yaşındaki yükselen yıldızlar için bile dayanılmaz hale gelir.

    “Bu tuhaf bir durum çünkü antrenmanla kazanabileceğiniz bir şey değil,” diyor Kaka. “Dünya Kupası’nda oynamak için antrenman yapamam. Kendimi en iyi şekilde hazırlayabilirim: duygusal, fiziksel, teknik ve bu tür konularda, ama dolu bir stadyumda Arjantin, Fransa ya da başka bir takıma karşı oynamak için kendimi antrenmanla hazırlayamam. O durumla nasıl başa çıkacağınızı asla bilemezsiniz.”

    Götze de bu baskıyı hatırlıyor. Almanya’nın 2014’te Arjantin’le oynadığı final maçına kadar bu baskıyı hissetmişti. O finalin 88. dakikasında oyuna yedek olarak girdiğinde nasıl hissettiğini hatırlıyor. Her iki takım da galibiyet golünü ararken oyuna dahil edildiğinde, teknik direktör Joachim Löw ona bakarak çok önemli bir talimat verdi: “Dünyaya Messi’den daha iyi olduğunu ve Dünya Kupası’nın kaderini belirleyebileceğini göster.”

    Götze, elbette bunu 113. dakikada attığı galibiyet golüyle başardı; bu gol, bugüne kadar futbol tarihinin en ünlü gollerinden biri olarak anılıyor. Golü attığında, mutlaka sevinç hissetmedi; baskı hissetti. Sonunda ise rahatlama hissetti.

    "Bu tür anlara hazırlanamazsınız," diyor GOAL'a. "Birçok şey içgüdüsel olarak gerçekleşir, özellikle de bu tür olaylar. Sonuçta, savunmacının orada olup olmadığı ya da kalecinin çıkıp çıkmadığı önemlidir; yani o anı etkileyen pek çok faktör vardır. Her şeyi içgüdüsel olarak yaparsın ve sonra tabii ki o an gelir. Golü attığında, dürüst olmak gerekirse, pek fazla düşünmezsin. Stadyumda zaman akıp gider, herkes sana sarılır, gürültü... Bunları gerçekten sindiremezsin.

    "Maçın bitiş düdüğü mü? Sanırım o daha çok bir rahatlamaydı. Elbette golü atmanın sevinci vardı, ama yine de o andan itibaren 10 dakika daha oynamak zorundaydın. Sonra da maçın bitiş düdüğüyle birlikte o rahatlama geliyor."

    • Reklam
  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    Günün adamı olmak

    Götze’nin o meşhur anı sayısız kez tekrarlandı: Andre Schürrle’nin koşusu, ceza sahasına yapılan orta, göğsüyle yaptığı dokunuş, Sergio Romero’yu geçen vuruş. Hayatında bir kez karşılaşabileceğin türden bir diziydi. Her futbolcunun hayalini kurduğu andı.

    Son 12 yıl boyunca Götze elbette bu anı sık sık düşündü. Ve ne kadar çok düşünürse, o kısa anda futbol tanrılarının kendisine gülümsediği gerçeğiyle o kadar çok barıştı. O tek anda, yıllarca süren emek, bir ömür boyu süren şansla birleşti ve onun bu fırsatı değerlendirmesini sağladı.

    Bu durum, elbette, olayın diğer yönünü de düşünmenize neden olur ve düşündüğünüzde tek bir sonuca varırsınız: Dünya Kupası’nı kazanmak bir dereceye kadar tesadüfe bağlıdır ve o an geldiğinde, o anı en iyi şekilde değerlendirmek büyük önem taşır.

    “Oyuna sonradan girdim,” diyor. “Eğer sonunda Messi 90. dakikada bir gol atsaydı, skor 1-0 Arjantin olurdu, eve dönerdik ve hikaye tamamen farklı olurdu. Bunu anlamak için, ne olabilirdi? Bu hikayede o golden, o andan bahsediyoruz, ama o an o zaman gerçekleşmemiş olsaydı, şu anda burada oturup bu röportajı yapamazdık, anlıyor musun? Bence her iki yönde de gidebileceğini anlamak gerekiyor. Çok üzgün bir şekilde eve dönebilirdim, ikinci sırada, finalde bir dakika oynamış olarak, hepsi bu. Şimdi ise 12 yıl sonra burada oturmuş röportaj yapıyoruz.

    “Yarı finalde oynamadım. Çeyrek finalde de oynamadım. Turnuvadan elenebilirdik. Sonra finalde bir şansım oldu ve sonunda finalde 30 dakika oynadım, gol attım ve hâlâ o golü konuşuyoruz.”

  • FBL-WC2010-MATCH64-NED-ESP-TROPHYAFP

    Başarıyı anlamak

    Götze ve Almanya’nın zaferinden dört yıl önce, İspanya da kendi zaferini yaşamıştı. Bu zaferi benzersiz kılan şey, İspanya’nın ilk şampiyonluğuydu. İspanya, bu yüzyılda ilk kez şampiyon olan tek ülke ve Dünya Kupası’nı ilk kez kazanmanın coşkusunu yaşayan en son ülkedir.

    Onların zaferi de benzer bir şekilde gerçekleşti. 2010 finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelen La Roja, maçın son dakikalarında attığı bir golle kazandı. Golü Andrés Iniesta attı ve bu, elbette, sadece bir golden fazlasıydı. Bu, İspanya’nın hak ettiğini hissettiği ulusal bir tarih anıydı.

    Özellikle o turnuvaya giden yıllarda bunu hak etmişti. 2008'de Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak, 2012'de de Avrupa şampiyonluğunu kazanan "tiki-taka" hanedanlığının temellerini attılar. Yine de 2010 yazında elde edilen başarı, Pazar günü La Roja'nın Arjantin'i yenerek kupayı ikinci kez kaldırmasına kadar İspanyol futbolunun en büyük başarısı olarak kalmıştı.

    "Dünya Kupası, bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir," diyor 2010 İspanya kadrosunda yer alan savunma oyuncusu Carles Puyol, GOAL’a. "Üstelik Avrupa Şampiyonası’nı kazandıktan sonra bu zaferi elde etmek... Bence İspanyol futbol tarihinin dönüm noktası buydu ve dünya şampiyonu olmak, milli takım düzeyinde ulaşılabilecek en büyük başarıdır."

    Götze, dünya şampiyonu olduğunun tam olarak farkına vardığı anı hatırlıyor. Bu, ünlü son dakika golü ağlara gittiğinde olmadı. Kupayı kaldırdığında da olmadı. Hatta soyunma odasında bile olmadı.

    Hayır, Götze’nin gerçek Dünya Kupası anı, birkaç gün sonra kendisi ve takım arkadaşlarının Brezilya’dan ayrılıp Berlin’e döndükleri sırada yaşandı. Ancak o zaman bunun ne anlama geldiğini anladılar. Ancak o zaman ülkeleri için ne başardıklarını fark ettiler.

    "O anın derinliği, o anda olanlar ve hatta golü atmak bile... Bence bunların anlamını kavramak günler sürer," diyor. "O anın içindesiniz. Aileniz ve arkadaşlarınızla kutlama yaparsınız, sonra Berlin’e geri dönersiniz. Sonraki iki, üç, dört gün içinde pek çok şey olur. Sonra tatile çıkarsınız ve ‘Peki, az önce ne oldu?’ diye düşünmek için zamanınız olur. O zaman bile bunun halk için, aynı zamanda bizim ve benim için ne anlama geldiğini anlamak zaman alır; haftalar hatta aylar sürer.”

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1008233154.jpgSportfoto Rudel

    Dış politika

    Ancak 1990’da Klinsmann ve Batı Almanya şampiyon olduğunda, İtalya’dan ülkelerine dönüşleri bir bakıma gerçeküstüydü.

    Bu dönüş, Almanya'nın hızla yeniden birleşmeye doğru ilerlediği bir dönemde gerçekleşti. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sadece birkaç ay sonra, ülkenin yeni kahramanları, resmi yeniden birleşme Ekim ayına kadar gerçekleşmeyecek olsa da, duygusal olarak bir araya gelmeye başlayan bir ulusa döndüler. Klinsmann ve takım arkadaşları, turnuva boyunca bu değişimi hissetmişlerdi.

    "1990'da biz, yeni Almanya'nın simgesi olan bir takımdık," diyor.

    Klinsmann, binlerce Doğu Alman taraftarın İtalya’ya seyahat ettiğini ve oyuncularına, bu turnuvadaki performanslarının futboldan çok daha büyük bir anlam taşıdığını açıkça hissettirdiğini hatırlıyor.

    “Maçlardaydık, ama turnuva boyunca bunun sizden çok daha büyük bir şey olduğunu anladınız,” diyor. “Bu, gerçekten kavranması zor bir şey, çünkü çok büyük.”

    O anın kendisi için özel bir anlam taşıdığını da ekledi. Babası, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu Almanya’yı terk etmiş, annesiyle tanıştıktan sonra Batı Almanya’ya yerleşmişti; ailenin büyük bir kısmı ise bölünmenin diğer tarafında kalmıştı. Bu, sayısız Alman ailenin paylaştığı bir deneyimdi.

    “Aniden, Dünya Kupası’ndan yedi ay önce, Almanya yeniden bir araya geldi,” diyor. “Bizim için o durumu yaşamak duygusal açıdan zaten çok, çok yoğun bir deneyimdi.”

    Siyasi arka planı da görmezden gelmek imkânsız hale gelebilir. Bu durum, Arjantin’in Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşılaştığı ve Falkland Adaları anlaşmazlığının yeniden gündeme geldiği sırada açıkça ortaya çıktı; bu da zaten muazzam olan bu olaya bir boyut daha ekledi.

    Klinsmann ve takım arkadaşları için bu olayın önemi, derin bir ulusal dönüşüm sürecinde Batı Almanya’yı temsil etmelerinden kaynaklanıyordu. Final maçı sona erdiğinde ve kazandıklarında, başardıkları şeyin sahanın çok ötesinde yankı uyandırdığını anladılar. Takımı karşılamak için Frankfurt’ta 500.000 ila bir milyon arasında taraftarın toplandığı tahmin ediliyor. Resmi birleşme Ekim ayında gerçekleşti, ancak Dünya Kupası zaferi çoktan ülkenin yeniden bir araya gelmesinin güçlü bir sembolü haline gelmişti.

    Klinsmann şöyle diyor: “Gerçekten yeteneklerle dolu bir milli takımla, inanılmaz bir lider olan Lothar Matthäus’la ve inanılmaz bir teknik direktör olan Franz Beckenbauer’le o anı yaşadık. Ve işte oradasınız, o projenin bir parçasısınız. O dönemi, ona bakış açımızın pek çok farklı yönüyle yaşadık. O döneme farklı şekillerde bakıyorduk ve farklı şekilde hissediyorduk; bu da onu unutulmaz kıldı.

    "Sonunda bu turnuvayı da kazanmak... Bu, Almanya’yı dünya sahnesine geri döndürmekle ilgiliydi, ama aynı zamanda yüzüne bir gülümseme kondurmakla da ilgiliydi."

  • FBL-WC-2014-GER-FANSAFP

    'Standart değil'

    Kaka toplamda üç Dünya Kupası’na katıldı. Artık, ilkini kazandıktan sonra biraz naif davrandığını itiraf edebiliyor. Her zaman 2002 gibi olacağını düşünmüştü. Daha fazla yanılmış olamazdı.

    Hem 2006’da hem de 2010’da Brezilya çeyrek finalde elendi. Bu deneyimler, eski orta saha oyuncusunun 2002 yılıyla olan bağını daha da güçlendirdi. Ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşadıktan sonra, kendisi ve takım arkadaşlarının 2002’de ne kadar büyük bir başarıya imza attıklarını fark etti.

    “Evet, 2006 ve 2010’da da tekrar kazanmamız bekleniyordu,” diyor, “ama benim için asıl önemli olan, Dünya Kupası’nda yer almanın ve Dünya Kupası’nı kazanmanın ne kadar zor olduğunu anlamaktı. 2002’de 20 yaşındaydım. Kafamda, gidip Dünya Kupası’nı kazanmak gerçekten çok kolaydı.

    “Her yıl Dünya Kupası’nda oynamak ve Dünya Kupası’nı kazanmanın ne kadar zor olduğunu, başarılarım arasında bir Dünya Kupası’na sahip olmanın ne kadar büyük bir şey olduğunu fark ettim.”

    Bireysel olarak Kaka, elbette sonraki yıllarda Serie A, La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Ballon d’Or’u kazanarak inanılmaz zirvelere ulaştı. Ancak Götze için 22 yaşında yaşadığı Dünya Kupası anı, kariyerinin zirvesiydi. Almanya formasıyla toplam 66 maça çıktı, ancak bunların sadece 25’i 2014’ten sonra gerçekleşti. Götze’nin en güzel anı kariyerinin çok erken bir döneminde yaşandı ama gerçekçi olarak bakıldığında, bundan daha iyi bir an olabilir miydi?

    "O anı yaşadım, o deneyimi yaşadım, ama elbette sonrasında kendi bakış açınızı bulmanız gerekiyor," diyor ve ekliyor: "Bence bu zaman aldı. O zamanlar çok gençtim, 22 yaşındaydım, Bayern’de oynamaya yeni başlamıştım ve birçok kupa kazanmıştım, Dünya Kupası’nı da kazanmıştım. Beş yıllık profesyonel futbol kariyerinden sonra ulaşabileceğin seviye budur. Standart budur ve bunu önümüzdeki 10-15 yıl boyunca sürdürmek bence neredeyse imkansız.

    Yine de, genç bir oyuncunun bununla başa çıkması zor bir şey: en iyi anları bu kadar erken yaşamak. Bu, Götze’nin üstesinden gelmesi gereken bir şeydi.

    "Zamanla bunu öğrenmem gerekiyordu, ama yine de şimdi geriye baktığımda, bana çok yardımcı oldu," diyor. "Brezilya’daki kariyerimin zirvesinden çok şey öğrendim, ama aynı zamanda bunun standart olmadığını da anladım. Her dört yılda bir Dünya Kupası finalinde gol atamazsınız."

  • Jurgen Klinsmann World Cup 1990Getty

    'Seni asla terk etmeyecek bir şey'

    Ancak gerçek şu ki, her dört yılda bir Dünya Kupası’nı kazanmanıza gerek yok; hayatınızı değiştirmek için tek bir zafer yeter. O kupayı havaya kaldırdığınız an, hayatınız kökünden değişir. Bu başarınız sizi her yere takip eder ve asla elinizden alınamaz.

    "Dünyayı dolaşırken, 'Sen Dünya Kupası'nı kazandığında ben de oradaydım' diyen insanlarla karşılaşıyorsunuz," diyor Klinsmann. “‘90’da Dünya Kupası’nı kazandığınızda ben şunu yapıyordum’ derler ve hâlâ ‘Vay canına, bu da ne böyle?’ diye düşünürsünüz. Asya’ya, Afrika’ya ya da Güney Amerika’ya gittiğimde, bu olay futbolseverlerin zihninde her zaman yer alır. O anda nerede olduklarını, ne yaptıklarını hatırlarlar.”

    Yıllar geçtikçe bu anıyı yakalamak daha da zorlaşıyor. Dünya Kupası bittikten sonra takımlar ayrı yollara gidiyor. Oyuncular kulüplerine geri dönüyor ve bir sonraki milli maç arası geldiğinde kadro değişiyor. Zaman geçtikçe herkesin bir araya gelmesi daha da zorlaşıyor. Hayat bunu zorlaştırıyor, özellikle de bu sporun zirvesinde olmak.

    O zaman önemli olan küçük etkileşimlerdir. En azından Götze böyle diyor. Hızlı bir şekilde yeniden bir araya gelmeler, hızlı düşüncelere ve uzun süreli kahkahalara yol açar.

    "Bence en sonunda insanın aklında en çok kalan şey bu," diyor. "Sonuçta mesele ilişkiler, anlar mısın? Anılar yaratmakla ilgili. Şimdi geriye baktığımda, asıl önemli olan kamp, orada birlikte olduğumuz oyuncular, dinamik ve aramızdaki uyumdu; bunlar çok yardımcı oldu.

    "Herkesin hayatı kendi yolunda ilerliyor. Bazıları hâlâ oynuyor, bazıları bırakmış, bazıları başka ülkelere taşınıyor vb., ama her zaman güzel. Bu an sizi birbirinize bağlar. Herkesi bir araya getirmek çok zor, bu kesin, ama sonuçta asıl önemli olan o turnuvayla, o anla, o ilişkilerle ve onlarla kurduğunuz anılarla olan bağınız."

    Sonuçta elinizde kalan budur: anılar ve ilişkiler. Kupa eninde sonunda bir sonraki takım tarafından kazanılır. Her dört yılda bir, yeni bir oyuncu grubu kendi koşullarında kendi duygularını yaşama fırsatı bulur. Görünüşe göre spor hayatına devam eder.

    Ancak insanlar öyle değil. Dünya Kupası’nı kazanmak, hayatınızı yeniden tanımlayan bir şey ve bunu asla tam olarak kaybolmayacak bir şekilde yapıyor.

    "Bunun sizi asla terk etmeyecek bir şey olduğunun farkına varırsınız," diyor Klinsmann. "Sonrasında, birkaç gün süren kutlamaların ardından tatile çıkarsınız ve kulüp takımınızla işinize geri dönersiniz, ama bu dinamikleri anlarsınız. Takımınızla birlikte sonsuza dek kalacak bir şey başardınız."


    Tom Hindle bu habere katkıda bulundu.