“Asla unutamayacağınız bir şey” – Dünya Kupası’nı kazanmak nasıl bir duygu? Jürgen Klinsmann, Kaká ve Mario Götze, futbolun en büyük zaferini yeniden yaşıyor

Ferran Torres, Dünya Kupası’nı kazandıran golünü ağlara gönderdiği anda, futbolun en seçkin gruplarından birine katıldı. Dünya Kupası finalinde uzatmalarda galibiyet golünü atan, hayatta olan sadece üç kişi daha var: Geoff Hurst, Andrés Iniesta ve Mario Götze. Bu sporun en büyük sahnesinde en büyük kupayı kazanmanın getirdiği coşkuyu sadece onlar bilir.

Torres bu listeye adını eklemeden bir ay önce Götze, GOAL’a gülerek, “[Andrés] Iniesta ile de konuşmalısınız,” demişti.

Aradan 12 yıl geçmesine rağmen, Gotze’ye 2014 Dünya Kupası’ndaki o anı sorulmadığı tek bir gün bile geçmiyor. O an, 22 yaşındayken gerçekleşti. Brezilya’da o gece, Gotze efsaneye dönüştü. O gece, hayatının en önemli golünü attı. O gece, ülkesine Arjantin karşısında Dünya Kupası zaferini kazandırdı; Torres, Götze’nin 113. dakikadaki golünden yedi dakika önce, aynı rakibi bir golle mağlup etmişti.

"Geriye dönüp baktığımda," diyor, "yani, üzerinden zaten 12 yıl geçti. Zamanla biraz bulanıklaşıyor."

Toplamda 497 kişi o büyük altın kupayı eline aldı. Pazar günü, 26 kişilik yeni bir İspanyol yıldızlar grubu kupayı havaya kaldırarak bu tarihi kulübe katılma hakkını kazandı. Binlerce kişi denedi ama başaramadı; milyonlarca çocuk ise kafalarının üzerinde Dünya Kupası kupasını havaya kaldırdıklarını hayal ederek futbolla olan yolculuklarına başladı. Gerçek şu ki, o hissi bilen çok az insan var ve bilenler de bunu tarif etmekte zorlanıyor.

Bunun nedeni, Dünya Kupası’nın sadece bir kupadan ibaret olmamasıdır. Hem başarının hem de umudun bir sembolüdür. Ülkeleri birleştiren, başarının bir ifadesi ve tarihteki bir andır. Bir futbol kupasından çok daha fazlasıdır; hem sahadaki oyuncular hem de evlerinde izleyenler için hayatların gidişatını değiştiren bir andır. Herkes, takımının Dünya Kupası’nı kazandığını gördüğü anda nerede olduğunu hatırlar ve o kupayı kaldırma şansına sahip olan her oyuncu, rüyanın gerçeğe dönüştüğü o anın nasıl bir his olduğunu tam olarak hatırlar.

"Takımınızla birlikte Dünya Kupası’nı kazandığınızda, bunun hayatınızın geri kalanı boyunca sizinle kalacak bir şey olduğunu anlarsınız," diyor 1990’da Batı Almanya ile Dünya Kupası şampiyonu olan Jürgen Klinsmann, GOAL’a. "Çocukken büyürken hep topun peşinde koşarsınız ve bir gün Dünya Kupası'nı kazanıyormuş gibi hayal kurarsınız, ama bir gün gerçekten kendiniz Dünya Kupası'nı kazanma şansına sahip olduğunuzda bunun nasıl bir şey olacağını asla hayal edemezsiniz."

Peki o an nasıl bir his? İşte dünyanın en büyük kupasını kazananların kendi sözleriyle, hayatın nasıl değiştiğine bir bakış.