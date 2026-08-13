Maçın ardından karma alanda konuşan Zaire-Emery, PSG soyunma odasındaki karakteri ve birlikteliği övdü. Genç orta saha oyuncusu, kadronun birlikte mücadele etmekten ne kadar keyif aldığını vurguladı.

"Biliyorsunuz, finalleri kazanmak her zaman zordur" diyen Zaire-Emery, şöyle devam etti: "Ne söyleyebilirim ki? Bu takım tek kelimeyle muhteşem. Yola devam etmemiz gerekiyor. Kazanmamız gereken bir kupa daha var. Sezona iyi başlıyoruz ve en önemlisi de bu.

"Olağanüstü bir grubumuz var. Genç oyuncularımız da var, daha yaşlı oyuncularımız da, ve herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Sahada birbirimiz için oynamaktan keyif alıyoruz."