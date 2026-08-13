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Yosua Arya

Çeviri:

'Asla tatmin olmayan' Warren Zaire-Emery'den, PSG'nin Aston Villa'yı saf dışı bırakmasının ardından rakiplere uyarı

Paris Saint-Germain
W. Zaire-Emery
Paris Saint-Germain - Aston Villa
Aston Villa
UEFA Süper Kupa

Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı korudu ve yeni sezona ideal bir başlangıç yaptı. Zorlu geçen bu zaferin ardından orta saha oyuncusu Warren Zaire-Emery, daha fazla kupa hedefleyen Luis Enrique'nin kadrosundaki inanılmaz birlikteliği övdü.

  • PSG, Villa galibiyetiyle Süper Kupa’yı korudu

    Paris Saint-Germain, çarşamba akşamı UEFA Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kazanarak sezona şık bir başlangıç yaptı. Enrique'nin ekibi, sezonun ilk kupasını almak için Premier League ekibi Aston Villa karşısında zorlu geçen maçta 2-1 galip geldi. Zaire-Emery, orta sahanın merkezinde etkileyici bir performans sergileyerek Fransa şampiyonunu zafere taşıdı. Bu galibiyet, bir önceki başarılarının üzerine koymayı hedefleyen PSG için olumlu bir hava yarattı.

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  • Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Zaire-Emery, takım ruhunu «muhteşem» diye övdü

    Maçın ardından karma alanda konuşan Zaire-Emery, PSG soyunma odasındaki karakteri ve birlikteliği övdü. Genç orta saha oyuncusu, kadronun birlikte mücadele etmekten ne kadar keyif aldığını vurguladı.

    "Biliyorsunuz, finalleri kazanmak her zaman zordur" diyen Zaire-Emery, şöyle devam etti: "Ne söyleyebilirim ki? Bu takım tek kelimeyle muhteşem. Yola devam etmemiz gerekiyor. Kazanmamız gereken bir kupa daha var. Sezona iyi başlıyoruz ve en önemlisi de bu.

    "Olağanüstü bir grubumuz var. Genç oyuncularımız da var, daha yaşlı oyuncularımız da, ve herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Sahada birbirimiz için oynamaktan keyif alıyoruz."

  • Enrique yönetiminde kupa açlığı sürüyor

    Zaire-Emery, Paris Saint-Germain'in koleksiyonuna daha fazla kupa ekleme konusunda tamamen motive kalmayı sürdürdüğünü vurguladı. Başantrenör Enrique'nin, tüm kadroya acımasız bir kazanma zihniyeti aşıladığını söyledi.

    “Kupa kazanmak harika duygular yaşatıyor” itirafında bulundu. “Gerçekten muhteşem şeyler yaşıyoruz, bu yüzden sadece o anları yaşamaya devam etmek ve takım olarak birlikte bunun tadını çıkarmak istiyoruz. Bu açıkça hedefimiz.

    “Kazanılacak kupalar olduğunda biz oradayız. Senin de dediğin gibi, asla tatmin olmuyoruz. Tüm bu duyguları yansıtmaya çalışıyoruz, teknik direktör de aynı şekilde, bu yüzden gerçekten harika bir takımız, harika şeyler yaşıyoruz. Bu doğrultuda ilerlemeyi sürdürmemiz gerekiyor.”

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    Odak Trophee des Champions'a kayıyor

    İlk kupasını şimdiden müzesine götüren PSG, Fransa'da sezon başlarken şimdi dikkatini iç meselelerine çeviriyor. Enrique'nin ekibi, 16 Ağustos Pazar günü Stade Bollaert-Delelis'te Trophée des Champions'ta Lens ile karşılaşacak. Bu maç, müzelerine bir kupa daha eklemek için hemen bir fırsat sunuyor.

    Bu karşılaşmanın ardından PSG, 2026/27 Ligue 1 şampiyonluğu unvanını resmi olarak savunmaya başlayacak. Sezonun ilk lig maçında 23 Ağustos'ta Parc des Princes'te Rennes'i konuk edecek.

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