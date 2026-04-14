"Asla pes etmeyen takım" - Álvaro Arbeloa, Şampiyonlar Ligi geçmişi nedeniyle Real Madrid'in Bayern Münih karşısında oluşan farkı kapatması gerektiğini söylüyor
Madrid, Bayern karşısında geriye düşmüş durumu tersine çevirmek istiyor
Madrid, ilk maçta Bayern'e 2-1 yenildikten sonra kritik bir sınavla karşı karşıya. Geçen hafta Bernabeu'da Luis Diaz ve Harry Kane'in golleri ev sahibi takımı şok etmiş, ardından Kylian Mbappe farkı bir gole indirmişti. Geride olmalarına rağmen teknik direktör Arbeloa basın odasına net bir mesajla geldi.
Arbeloa şunları söyledi: "Biz Real Madrid'iz ve kazanacağımıza inanıyoruz. Takımın daha fazla gol şansı yaratmak için birçok konuda gelişmesi gerekiyor. Öncelikle, bu turu geçmemiz gereken en önemli neden, bizim Real Madrid olmamızdır. Biz asla pes etmeyen ve 15 Avrupa Kupası'na sahip bir takımız."
Avrupa'daki engellerin ortasında taktiksel düzenlemeler
İspanyol devi, ilk maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Aurelien Tchouameni'den yoksun olarak bu hayati ikinci maçı oynamak zorunda. Fransız oyuncunun yokluğu bir darbe olsa da, teknik direktör Alman rakibi etkisiz hale getirmek için bir plan hazırladıklarını vurguladı.
Arbeloa şöyle açıkladı: "Bazıları ilk maçta %100 formda değildi ve size temin ederim ki ya kalkanımızla ya da kalkanımızın üzerinde geri döneceğiz. Tchouameni'nin oynadığı pozisyonda birçok seçenek var. Sadece bir değil, birkaç tane: Camavinga, Thiago, Ceballos, Valverde. Yarın sahaya süreceğim on birliyi biliyorum ve bu bana büyük bir güven veriyor."
Mucizeleri bir kenara bırakıp taraftarlara güvenmek
Geride olmalarına rağmen, kulüp turu geçmenin bir istisna olacağı yönündeki görüşü reddetti. Teknik direktör, ilk maçın farklı bir şekilde sonuçlanabileceğini vurgulayarak, Manuel Neuer’in yaptığı dokuz kurtarışın konuk takımı önde tuttuğunu belirtti.
Arbeloa şunları ekledi: "Ayrıca yedek kulübesinden oyuna girecek olanlar da var, çünkü çok uzun bir maç olacak. Kendime çok güveniyorum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Bir mucize gerçekleştirmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Geçen gün kazansaydık, bu çılgınca bir şey olmazdı. Onların en iyi oyuncusu kaleciydi. Real Madrid'i tanıyan hiç kimse, Almanya'da kazanmanın bir mucize olduğunu düşünmez. Dünyada kaç takımın 15 kez Avrupa Kupası'nı kazandığını söyleyebileceğini bilmiyorum. Bütün hafta boyunca karşılaştığım taraftarlar bana geri döneceğimizi söylüyor ve bu sayede kazanacağımıza inanıyoruz."
Lig umutlarının sönmesiyle birlikte belirleyici anlar
Madrid, sezonun kaderini belirleyecek bir dönüm noktasıyla karşı karşıya. Girona ile berabere kalarak Barcelona'nın dokuz puan gerisine düşen ve lig şampiyonluğu umutları sönmeye başlayan takım için, yarın Bavyera devini mağlup etmek hayati önem taşıyor. Takım, Allianz Arena'yı fethetmek ve Avrupa'daki büyük hayallerini canlı tutmak için teknik direktörünün sarsılmaz inancını sahada derhal somutlaştırmalı.