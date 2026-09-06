AS Monaco, 2026-27 sezonuna kusursuz başlangıcını Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'e karşı aldığı dramatik 2-1'lik galibiyetle sürdürdü. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Rouge et Blanc, ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Les Parisiens'i son 14 yılın en kötü başlangıcına mahkûm etti ve ev sahibi ekibi Ligue 1'deki ilk üç maçında galibiyetsiz bıraktı. Maçın ardından karma alanda konuşan sol bek Flavio Nazinho, bu zaferi takım için kusursuz bir gece olarak nitelendirdi.

"Evet, bizim için kusursuz bir geceydi! Galibiyetle ayrılıyoruz ve bence en önemli şey de bu," diyen Nazinho, her maça tek tek odaklanmanın önemini vurguladı.



