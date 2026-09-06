ZUMA Press Wire
Çeviri:
"Asla pes etmedik!" Flávio Nazinho, PSG'yi krize sürükleyen telafi golünün ardından konuştu
Şampiyonların sezon başındaki krizinin derinleşmesi
AS Monaco, 2026-27 sezonuna kusursuz başlangıcını Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'e karşı aldığı dramatik 2-1'lik galibiyetle sürdürdü. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Rouge et Blanc, ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Les Parisiens'i son 14 yılın en kötü başlangıcına mahkûm etti ve ev sahibi ekibi Ligue 1'deki ilk üç maçında galibiyetsiz bıraktı. Maçın ardından karma alanda konuşan sol bek Flavio Nazinho, bu zaferi takım için kusursuz bir gece olarak nitelendirdi.
"Evet, bizim için kusursuz bir geceydi! Galibiyetle ayrılıyoruz ve bence en önemli şey de bu," diyen Nazinho, her maça tek tek odaklanmanın önemini vurguladı.
- ZUMA Press Wire
Erken bir hatanın ardından gelen telafi
Portekizli savunmacı, başkentte inişli çıkışlı bir gece yaşadı; PSG'nin açılış golünde hatalı olduğunu kabul ettikten sonra Diagonale formasıyla ilk golünü attı. Hatanın odağını etkilemesine izin vermek yerine Nazinho zihnini toparladı ve takım arkadaşlarına yeniden pozitif enerji verdi. Kritik beraberlik golünü atmış olsa da, bireysel katkıların kolektif çabanın gerisinde kaldığını vurguladı.
«PSG golünde hata yaptım. Topu görmediğim için bunu takım arkadaşlarıma da söyledim... olduktan sonra esas olarak sadece zihnimi toparlamaya, pozitif kalmaya ve takım arkadaşlarıma iyi enerji vermeye çalıştım,» diye açıkladı Nazinho.
Sarsılmaz mental güç ve birlik
Monaco'nun geri düşmesine rağmen maçı çevirebilmesi, yaz aylarındaki değişikliklerin ardından takım içinde aşılanan kararlı zihniyeti ortaya koydu. Nazinho, başarılarının arkasındaki itici güç olarak takımın kolektif birliğini ve baskı altında paniğe kapılmama becerisini gösterdi. PSG, geç bir beraberlik golü bulmak için her şeyi öne atarken Monaco direnç gösterdi; kaleci Lukas Hradecky'nin uzatma anlarında yaptığı müthiş kurtarış da buna yardımcı oldu.
Nazinho, "Bir maç 90 dakika sürer, bu yüzden asla pes edemezsiniz. Son düdüğe kadar savaşmanız gerekir; ister galibiyetle, ister beraberlikle, ister yenilgiyle sonuçlansın" dedi.
- ZUMA Press Wire
Takım arkadaşlarını överken geleceğe bakmak
Stanis Idumbo da skora katkı vererek bu tarihi galibiyeti perçinlerken, Nazinho takım arkadaşını ve genel olarak kadroyu övmekte gecikmedi. Idumbo'nun sıra dışı kalitesini ve karakterini vurgulayan Nazinho, genç hücum oyuncusunun bu başarısını sonuna kadar hak ettiğini belirtti. Monaco bir başka müthiş sonucun sevincini yaşarken, takımın ortak odağı hızla 12 Eylül Cumartesi günü Ligue 1'de Strasbourg ile oynayacağı maçta ivmesini korumaya yönelecek.
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