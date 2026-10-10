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'Asla göremeyeceğiniz şeyleri görüyor' - Declan Rice, Arsenal teknik direktörü yeni uzun vadeli sözleşmeye imza attıktan sonra 'en iyisi' dediği Mikel Arteta'yı övdü
Arteta, Emirates'teki kalışını uzattı
Arsenal menajeri kısa süre önce kendisini 2030'a kadar kulüpte tutacak yeni bir dört yıllık sözleşmeye imza attı. 2019'da göreve gelen İspanyol çalıştırıcı, artık İngiltere'nin en üst düzey dört liginde en uzun süredir görev yapan teknik direktör konumunda.
Görev süresi geçen sezon yeni bir zirveye ulaştı; Arsenal'i 22 yıl aradan sonra ilk Premier League şampiyonluğuna başarıyla taşıdı. Bu tarihi başarı, Emirates'teki konumunu pekiştirirken yönetim kurulunu da onun hizmetlerini öngörülebilir gelecek için güvence altına almaya yöneltti.
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Eşi benzeri olmayan detaylara gösterilen özen
ESPN Brezilya'ya konuşan Rice, teknik direktörünün takım üzerinde yarattığı yoğun talepleri vurguladı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arteta'yı meslektaşlarından ayıranın ayrıntılara yönelik bitmek bilmeyen odağı olduğunu söyledi.
"Bu tamamen taktik, antrenman, yönetim ve onun indiği detaylarla ilgili; asla göremeyeceğiniz şeyleri görüyor" dedi Rice, Renato Senise'ye. "İzlendiğinizi düşünmediğiniz anlarda bile sizi izliyor. Sürekli izliyor, sizi hazırlıksız yakalamaya çalışmak, dinleyip dinlemediğinizi görmek için devamlı sorular soruyor. Sizi hep tetikte tutuyor, hazır olduğunuzdan emin oluyor."
Rice, bu titiz hazırlığın takımın hiçbir zaman hazırlıksız yakalanmamasını sağladığını eklerken, teknik adamın kuzey Londra'daki geleceğinin güvence altında olmasından duyduğu rahatlamayı da dile getirdi.
"Maçlara her çıktığımızda taktik olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Savunmada, topla birlikte, rakibi nasıl yeneceğimizi biliyoruz. Bence onu en iyisi yapan şey, ince detaylar ve her şeyi parçalarına ayırış biçimi" diye devam etti Rice. "Onun [Arteta] yeni bir sözleşme imzalaması ve önümüzdeki dört yıl boyunca onu teknik direktörümüz olarak görecek olmamız harika. Bu yüzden çok şanslı olacağız."
Yeni meydan okumalar ve iş yüklerinin yönetimi
Rice bu sezon Arsenal'ın sürekli forma giyen isimlerinden biri olsa da, kısa süre önce ufak bir fiziksel sorunu kontrol altına almak için milli takım görevinde yer almadı. İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile yaptığı görüşmelerin ardından iyileşmek için London Colney'de kalmayı tercih etti.
Rice, "İngiltere'deki ilk maçına çıktığımdan bu yana bir kampı muhtemelen ilk kez, belki de ikinci kez kaçırdım. Bu yüzden kampa katılamadığım için çok üzgündüm ama Thomas [Tuchel] ve buradaki hocayla yaptığım açık konuşmanın ardından, yaşadığım bazı sorunları yatıştırmak için yapmam gereken en doğru şey buydu" dedi. "Şimdi kendimi iyi hissediyorum, dinç hissediyorum ve sıradaki maçlara girerken gerçekten çok iyi hissedeceğim."
Tam anlamıyla dinlenen Rice, Arsenal'ın yurt içindeki tacını korumasına yardım etmeye hazır, ancak geçen yılki zaferin artık hiçbir anlam taşımadığında ısrar ediyor.
Rice, "Bu [ligi kazanmak] inanılmaz bir başarıydı ama bu yıl yepyeni bir sezon: yeni takım, yeni rakipler, yeni oyuncular. Dolayısıyla bu da farklı bir meydan okuma ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı. "Yani evet, tamam, biz şampiyonuz ama sahaya çıkıp geçen sezonu düşünmüyoruz. Bu sezon kesinlikle daha fazla özgüvenle oynuyoruz, bunu grubun içinde hissedebiliyorsunuz ama mesele mütevazı kalmak, geçen yıl yaptığımız gibi her maçı günü geldiğinde ele almak ve mümkün olduğunca çoğunu kazanmaya çalışmak."
- Getty Images Sport
Leeds karşısında geri dönüş yaptı
Arsenal, bu cumartesi Leeds United'ı Emirates'te ağırladığında Premier League'de yeniden sahaya çıkacak. Arteta'nın ekibi, bir önceki maçında Brighton'a 3-0'lık ağır bir yenilgi almasının ardından güçlü bir yanıt vermek istiyor.
Rice'ın hazır ve forma giyebilecek durumda olmasıyla Arsenal, şampiyonluk unvanını koruma yolunda hemen yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyecek. Yaklaşan bu karşılaşmayı sorunsuz atlatmak, ivmeyi yeniden kazanmak ve şampiyonluk kalitesinin hâlâ yerinde olduğunu göstermek açısından büyük önem taşıyor.
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