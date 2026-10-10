Rice bu sezon Arsenal'ın sürekli forma giyen isimlerinden biri olsa da, kısa süre önce ufak bir fiziksel sorunu kontrol altına almak için milli takım görevinde yer almadı. İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile yaptığı görüşmelerin ardından iyileşmek için London Colney'de kalmayı tercih etti.

Rice, "İngiltere'deki ilk maçına çıktığımdan bu yana bir kampı muhtemelen ilk kez, belki de ikinci kez kaçırdım. Bu yüzden kampa katılamadığım için çok üzgündüm ama Thomas [Tuchel] ve buradaki hocayla yaptığım açık konuşmanın ardından, yaşadığım bazı sorunları yatıştırmak için yapmam gereken en doğru şey buydu" dedi. "Şimdi kendimi iyi hissediyorum, dinç hissediyorum ve sıradaki maçlara girerken gerçekten çok iyi hissedeceğim."

Tam anlamıyla dinlenen Rice, Arsenal'ın yurt içindeki tacını korumasına yardım etmeye hazır, ancak geçen yılki zaferin artık hiçbir anlam taşımadığında ısrar ediyor.

Rice, "Bu [ligi kazanmak] inanılmaz bir başarıydı ama bu yıl yepyeni bir sezon: yeni takım, yeni rakipler, yeni oyuncular. Dolayısıyla bu da farklı bir meydan okuma ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı. "Yani evet, tamam, biz şampiyonuz ama sahaya çıkıp geçen sezonu düşünmüyoruz. Bu sezon kesinlikle daha fazla özgüvenle oynuyoruz, bunu grubun içinde hissedebiliyorsunuz ama mesele mütevazı kalmak, geçen yıl yaptığımız gibi her maçı günü geldiğinde ele almak ve mümkün olduğunca çoğunu kazanmaya çalışmak."



