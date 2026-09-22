ZUMA Press Wire
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'Asla fazla yaşlı değilsin!' - 31 yaşındaki Como kalecisi, sürpriz Zidane çağrısının ardından Fransa'da 50 yıllık rekoru kırdı
Son anda yapılan değişiklik, Fransız futbolunda 50 yıllık tarihe geçti
Como kalecisi Jean Butez, 31 yaş ve üç aylıkken Fransa milli takımından gelen ilk daveti sürpriz bir şekilde aldı. Geç yapılan bu dahil etme, RC Lens kalecisi Robin Risser'ın sağlık ekipleri arasındaki görüşmelerin ardından fiziksel sorunlar nedeniyle kadrodan çekilmesinden sonra gerçekleşti.
Butez, Gerard Farison'dan bu yana 1976'dan beri Fransa Milli Takımı'na ilk kez davet alan en yaşlı oyuncu oldu.
Bu geç davet, Lille, Mouscron ve Royal Antwerp'in eski kalecisi için dikkat çekici bir yolculuğu taçlandırdı.
- ABACAPRESS
Uçak inişi mesajı, Zidane’ın rüya gibi çağrısını perçinledi
CNF Clairefontaine merkezine varışının ardından konuşan Butez, Zinedine Zidane'ın kadrosuna dahil edildiğini öğrendiği o sürreal anı anlattı. Kaleci, haberi Como'dan takım arkadaşı Lucas Da Cunha ile birlikte bir deplasman maçından döndükten sonra, uçağın inişinin hemen ardından aldı.
Butez, sakatlanan Risser için üzüntüsünü dile getirirken en üst seviyedeki bu beklenmedik fırsatı da benimsedi.
"Özellikle Lucas'la birlikte bir deplasman maçından dönüyorduk. İnişte gelen mesaj güzeldi" diye konuşan Butez, şöyle devam etti: "O istatistiği gördüm, o rekoru kıran kişinin ben olmam oldukça hoş. Ama ilk kez seçilmek için asla fazla yaşlı değilsiniz. Açıkçası bunu beklemiyordum."
Butez, Uluslar Ligi maratonu öncesinde Barthez yönetiminde çalışıyor
Butez, yeni atanan kaleci antrenörü Fabien Barthez yönetiminde Fransa Milli Takımı'yla ilk antrenmanını tamamladı. 31 yaşındaki oyuncu, 2023'te Royal Antwerp'in 27 maçta kalesini gole kapatarak yurt içinde üç kupa kazanmasına önemli katkı sağlamasıyla bilinen, üst düzeyde geniş bir deneyimi kadroya taşıyor.
Avrupa'nın elit oyuncularıyla birlikte milli takım ortamını keşfetmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Butez, "Şimdi onun yerine geçmek ve bu dünyanın, bu grubun birazını keşfetmek için buradayım" dedi. "Ve ben en mutlu olanım."
- PRESSE SPORTS
Fransa, 11 gün içinde oynayacağı dört maça hazırlanıyor
Butez, sadece on bir günde oynanacak dört maçlık zorlu UEFA Uluslar Ligi maratonu öncesinde milli takıma katıldı. Fransa, bu yoğun milli ara döneminde Türkiye, İtalya ve Belçika ile oynanacak iki maçta karşı karşıya gelecek.
Como kalecisi, yaklaşan fikstür takviminde takıma önemli derinlik ve rekabet sağlayacak.
Zidane'ın ekibi, Uluslar Ligi serüvenine güçlü performanslarla başlamayı hedefliyor.
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