CNF Clairefontaine merkezine varışının ardından konuşan Butez, Zinedine Zidane'ın kadrosuna dahil edildiğini öğrendiği o sürreal anı anlattı. Kaleci, haberi Como'dan takım arkadaşı Lucas Da Cunha ile birlikte bir deplasman maçından döndükten sonra, uçağın inişinin hemen ardından aldı.

Butez, sakatlanan Risser için üzüntüsünü dile getirirken en üst seviyedeki bu beklenmedik fırsatı da benimsedi.

"Özellikle Lucas'la birlikte bir deplasman maçından dönüyorduk. İnişte gelen mesaj güzeldi" diye konuşan Butez, şöyle devam etti: "O istatistiği gördüm, o rekoru kıran kişinin ben olmam oldukça hoş. Ama ilk kez seçilmek için asla fazla yaşlı değilsiniz. Açıkçası bunu beklemiyordum."