AS Monaco as kaptanı Eric Dier, kulübün Parc des Princes'te Paris Saint-Germain ile oynayacağı Ligue 1 karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İngiliz savunmacı, bu sezon oynanan dört resmi maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıktı ve stoper partneri Sadibou Sane ile birlikte üst üste gelen dört galibiyete katkı sağladı.

PSG'nin ligdeki son sonuçlarına rağmen Dier, şampiyon ekibin kırılgan olduğu yönündeki yorumları reddetti ve Monaco'nun rakibine duyduğu saygının değişmediğini vurguladı.

Dier, "Dürüst olmak gerekirse, Paris Saint-Germain gibi bir takımla karşılaşmak için hiçbir zaman iyi bir zaman olduğunu düşünmüyorum" dedi. "Son iki yılın dünyanın en iyi takımından bahsediyoruz. Dünya çapında oyuncularla dolu bir kadroları var ve takımın başında da gezegendeki en iyi teknik direktörlerden biri bulunuyor."