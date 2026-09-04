Jonathan Moscrop
Çeviri:
'Asla doğru bir zaman olmaz!' - Eric Dier, Monaco karşılaşması öncesi PSG hakkında samimi bir itirafta bulundu
Dier, PSG mücadelesine hazırlanıyor
AS Monaco as kaptanı Eric Dier, kulübün Parc des Princes'te Paris Saint-Germain ile oynayacağı Ligue 1 karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İngiliz savunmacı, bu sezon oynanan dört resmi maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıktı ve stoper partneri Sadibou Sane ile birlikte üst üste gelen dört galibiyete katkı sağladı.
PSG'nin ligdeki son sonuçlarına rağmen Dier, şampiyon ekibin kırılgan olduğu yönündeki yorumları reddetti ve Monaco'nun rakibine duyduğu saygının değişmediğini vurguladı.
Dier, "Dürüst olmak gerekirse, Paris Saint-Germain gibi bir takımla karşılaşmak için hiçbir zaman iyi bir zaman olduğunu düşünmüyorum" dedi. "Son iki yılın dünyanın en iyi takımından bahsediyoruz. Dünya çapında oyuncularla dolu bir kadroları var ve takımın başında da gezegendeki en iyi teknik direktörlerden biri bulunuyor."
- Getty Images Sport
Hibrit sistem için taktiksel odak
Dier, PSG'nin akıcı hücum yapısını durdurmak için gereken taktiksel uyarlamalara dikkat çekti. Stoper, hatlar arasında dolaşan hareketli rakipleri takip ederken savunma hattı boyunca iletişimin hayati önem taşıyacağını vurguladı.
Monaco, Olympique de Marseille karşısında aldığı etkileyici 2-0'lık galibiyetin ardından bu maça çıkıyor ve bu sonuç takıma önemli bir ivme kazandırıyor.
Dier, "Hibrit sistemleri içinde çok fazla hareketlilikleri var" dedi. "Bizim için mesele esas olarak bu sürekli hareketliliği yönetmek ve buna birlikte karşılık verebilmek için iyi iletişim kurmak."
Teknik direktör Filipe Luis'e övgü
Dier, teknik direktör Filipe Luis'ten duyduğu büyük memnuniyeti dile getirirken, onun taktik prensiplerini ve işin içine doğrudan giren yönetim tarzını övdü. Deneyimli savunmacı, Brezilyalı hocadan her gün antrenman sahasında bir şeyler öğrenmekten ne kadar keyif aldığını da vurguladı.
Filipe Luis'in yöntemleri kısa sürede soyunma odasında karşılık buldu ve sezonun ilk bölümünde olumlu sonuçlar getirdi.
"Onunla her gün çalışmaktan gerçekten çok keyif alıyorum" diyen Dier, sözlerini şöyle sürdürdü: "Antrenmanlarda onun prensiplerini öğrenmek, bunları uygulamak ve grubu nasıl yönettiğini görmek gerçekten büyüleyici. Ayrıca saha içindeki çalışmalara da dahil olmasını seviyorum ve onun yönetiminde oynama biçimimiz de hoşuma gidiyor."
- AFP
Başkan yardımcılığı liderliğini benimsemek
Dier, Monaco'nun ikinci kaptanı olarak atanmasının ardından bu sezon ekstra sorumluluk üstlendi. 30 yaşındaki oyuncu, Sane ve forvet Paris Brunner'ın da aralarında bulunduğu genç takım arkadaşlarına rehberlik ederek ve günlük antrenmanlarda standartları belirleyerek onlara mentorluk yapmaktan gurur duyuyor.
Monaco, şimdiye kadarki en büyük sınavı için başkente giderken sezona yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürmeyi hedefliyor.
Dier, "Bu sorumluluğa sahip olmak bir onur ve ayrıcalık" sözleriyle noktaladı. "Bunu ciddiye almak ve bekleneni yapmak zorundasınız: takım için orada olmak, oyunculara bireysel ve kolektif olarak yardımcı olmak."
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