Asla değişme, Jose! Benfica teknik direktörü Mourinho, Sporting CP'ye karşı 'olağanüstü' derbi galibiyetinin ardından yaptığı komik hareketle internette gündem oldu
Benfica, şehirdeki ezeli rakibine karşı son dakikalarda heyecan verici bir galibiyet elde ederken, "Özel Adam" eski günlerindeki en iyi halini sergiledi. Hakem Joao Pinheiro, Kartalların 2-1'lik zaferini kesinleştiren son düdüğü çaldığında, tüm gözler Mourinho'nun kameralar için bir başka ikonik an yaşatmaya hazırlandığı saha kenarına çevrildi.
Dünya çapında yayılmaya başlayan bir hareketle, Benfica teknik direktörü önce antrenman kıyafetindeki baş harflerini, ardından da başını işaret etti. Bu, taraftarlara ve medyaya, bu sonucun arkasındaki taktiksel deha kendisinden başkası olmadığını açıkça gösteren bir işaretti ve yoğun geçen Lizbon derbisinin ardından eşsiz özgüvenini pekiştirdi.
Lizbon'da taktik ustalık dersi
Maç, Benfica'nın son anlarda galibiyeti kopardığı, adeta bir duygu seli gibiydi. Andreas Schjelderup konuk takım adına skoru açtı, ancak 93. dakikada galibiyet golünü atarak ev sahibi taraftarları susturan ve maçın kahramanı olan isim Rafa Silva oldu.
Mourinho'nun tepkisi, sonucun önemini vurguladı. Benfica, bu sezon Portekiz Ligi'nde yenilmezlik serisini sürdürdü ve Sporting'i geçerek ikinci sıraya yükseldi. Maçtan sonra konuşan teknik direktör, takımının direncini övgüyle karşıladı ve şunları söyledi: "Elbette mutluyum, bence harika bir maçtı. Bir maçın harika olması için üç harika takım olması gerekir. Belki bir iki hatayı gözden kaçırmış olabilirim, ama bence hakemlik birinci sınıftı. Benfica harika bir maç çıkardı ve Sporting de her zamanki tarzında, Sporting gibi oynadı. Stadyum çok güzeldi, yedek kulübesinden Sporting taraftarlarının stadyuma getirdikleri her şeyi yorumluyordum ve Benfica taraftarlarımız da oradaydı. Bence kırmızı kartların olmadığı ve iki takımın da kazanmak istediği olağanüstü bir maçtı. Beraberlik her iki takım için de iyi bir sonuç olsaydı, maç stratejik olarak farklı olurdu."
Mourinho, zayıf şampiyonluk umutlarını önemsiz gösteriyor
Mourinho şunları ekledi: "Kazandığımız için mutluyuz; Sporting kazanmış olsaydı mutsuzluktan bahsedebilirdik. Olağanüstü bir maç çıkardık, yolumuza devam ediyoruz."
Mourinho, Pazar akşamı Tondela'yı yenerek Eagles'a karşı 7 puanlık üstünlüğünü geri kazanabilecek lider Porto'yu yakalama şansını küçümsedi. "Hala diğer takımların sonuçlarına bağlıyız. Casa Pia'daki hayal kırıklığım, kendi kaderimizi kendimiz belirleyemediğimiz için oldu" dedi. "Bugün buraya gelip, kazanmak ve ikinci olmak için oynamak istedim. Buraya kazanmak için geldik, kazandık, ancak Sporting'in sonuçlarına bağımlı olmaya devam ediyoruz, FC Porto'dan bahsetmiyorum bile, ki bu önemli bir avantaj."
Şimdi ne olacak?
Benfica, bir maç daha fazla oynamış olmasına rağmen Sporting'in sadece bir puan üzerinde bulunuyor ve ikincilik yarışı son ana kadar sürecek gibi görünüyor. Mourinho'nun takımı, Moreirense, Famalicao, Braga ve Estoril Praia ile oynayacağı maçlarla sezonu tamamlayacak.