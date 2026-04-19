Asla değişme, Jose! Benfica teknik direktörü Mourinho, Sporting CP'ye karşı 'olağanüstü' derbi galibiyetinin ardından yaptığı komik hareketle internette gündem oldu

Maç, Benfica'nın son anlarda galibiyeti kopardığı, adeta bir duygu seli gibiydi. Andreas Schjelderup konuk takım adına skoru açtı, ancak 93. dakikada galibiyet golünü atarak ev sahibi taraftarları susturan ve maçın kahramanı olan isim Rafa Silva oldu.

Mourinho'nun tepkisi, sonucun önemini vurguladı. Benfica, bu sezon Portekiz Ligi'nde yenilmezlik serisini sürdürdü ve Sporting'i geçerek ikinci sıraya yükseldi. Maçtan sonra konuşan teknik direktör, takımının direncini övgüyle karşıladı ve şunları söyledi: "Elbette mutluyum, bence harika bir maçtı. Bir maçın harika olması için üç harika takım olması gerekir. Belki bir iki hatayı gözden kaçırmış olabilirim, ama bence hakemlik birinci sınıftı. Benfica harika bir maç çıkardı ve Sporting de her zamanki tarzında, Sporting gibi oynadı. Stadyum çok güzeldi, yedek kulübesinden Sporting taraftarlarının stadyuma getirdikleri her şeyi yorumluyordum ve Benfica taraftarlarımız da oradaydı. Bence kırmızı kartların olmadığı ve iki takımın da kazanmak istediği olağanüstü bir maçtı. Beraberlik her iki takım için de iyi bir sonuç olsaydı, maç stratejik olarak farklı olurdu."