Leeds'le bağlantısı olan pek çok kişi, Aaronson'ın antrenmanlardaki katkısını övmekte gecikmedi. Antrenmanda sık sık “Lionel Messi'yi andıran” bir oyuncu olarak görülüyor, peki bu performansını resmî maçlara nasıl taşıyabilir?

Bu soru Beckford'a yöneltildiğinde, en iyi Birleşik Krallık bahis sitelerinin yer aldığı FreeBets ile iş birliği kapsamında konuşan eski Leeds forveti, Aaronson hakkındaki değerlendirmesinde GOAL'e şunları söyledi: “Brenden'ı çok seviyorum. Bence müthiş. Ayrıca çok iyi biri; bu da kişiliğinin bir parçası.

“Sahadayken bunu görebiliyorsunuz. Oynarken ortaya koyduğu enerjiyi ve coşkuyu görebiliyorsunuz. Hiçbir zaman David Silva tarzı bir oyuncu olmayacak. Fiziksel yapısı ona benziyor.

“Bence insanların onunla ilgili sorguladığı şey, hücumun son bölümünde ne yaptığı. Herkes kadar, hatta belki herkesten fazla çalışıyor. Yanılıyor olabilirim ama sanırım geçen sezon Premier League'de hücumun son bölümünde topu herkesten daha fazla kez geri kazanmıştı. Bu istatistikte en üst sıralardaydı. Takıma kattığı şey bu.

“Soru işaretleri topu geri kazandığında ortaya çıkıyor. Sonra ne yapacak? Pek çok kişi bir, iki, üç dokunuş fazla yaptığını söyledi. O zamana kadar savunmacılar geri dönüp etrafını sarıyor ve o da topu kaybediyor ya da başka bir şey oluyor.

“Bence harika bir oyuncu. Takım arkadaşlarının antrenmanda müthiş olduğunu söylemesi anlaşılır, çünkü antrenmanda yaptığınız şey bu. Çok çalışıyor, her yerde rakibi kovalıyor, topu olabildiğince çabuk geri kazanmaya uğraşıyorsunuz. Sonrasında mesele, topu kazandıktan sonraki geçiş oluyor.

“Antrenmanda topu olabildiğince çabuk geri kazanmak üzerine çalışıyorsunuz. Ben de onun topu kazanıp kanat oyuncularına vermesini ya da Dom [Calvert-Lewin], Lukas Nmecha veya bir başkasına ara pas atmasını istiyorum. Bence soru işaretleri burada ortaya çıkıyor.”