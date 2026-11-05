“Asla David Silva olamayacak”: Leeds ve ABD Milli Takımı yıldızı Brenden Aaronson hakkındaki soru işaretlerinin sürdüğü noktalar ve oyununa eklemesi gerektiği söylenenler
Aaronson bu sezon Premier League'de henüz gol atmadı
Elland Road'da geçirdiği hareketli dönemde zaman zaman formda olduğu dönemler yaşadı. Manchester United ve Newcastle'a karşı üst üste oynadığı Premier League maçlarında üç gol attığı 2026'nın başı da bunlardan biriydi.
Aaronson, 2025-26 sezonunda bu maçların ardından bir daha gol atamadı. Bu sezon ise tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçta yalnızca Carabao Kupası'nda bir gol kaydetti. Daniel Farke'nin planlarında ilk 11'de henüz düzenli bir yer edinemedi.
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2026-27 sezonu öncesinde yeni sözleşme imzalandı
İngiltere'deki ilk sezonunun sonunda küme düşen Aaronson için kendisini kanıtlama mücadelesi artık tanıdık bir durum. Almanya'daki kiralık döneminden dönerek takımının Championship şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu ve kendisinden şüphe duyan pek çok kişiyi susturmayı başardı.
Yeni bir sözleşme 2026-27 sezonu öncesinde imzalandı. Bu, Aaronson'ın durumunu tersine çevirmesinin hak edilmiş bir karşılığıydı. Ancak en uygun rolünün ne olduğu ve Elland Road'daki genel planda nerede yer aldığı konusundaki sorular sürüyor.
Aaronson'ın oyununu geliştirebileceği ve daha fazlasını sunabileceği alanlar
Leeds'le bağlantısı olan pek çok kişi, Aaronson'ın antrenmanlardaki katkısını övmekte gecikmedi. Antrenmanda sık sık “Lionel Messi'yi andıran” bir oyuncu olarak görülüyor, peki bu performansını resmî maçlara nasıl taşıyabilir?
Bu soru Beckford'a yöneltildiğinde, en iyi Birleşik Krallık bahis sitelerinin yer aldığı FreeBets ile iş birliği kapsamında konuşan eski Leeds forveti, Aaronson hakkındaki değerlendirmesinde GOAL'e şunları söyledi: “Brenden'ı çok seviyorum. Bence müthiş. Ayrıca çok iyi biri; bu da kişiliğinin bir parçası.
“Sahadayken bunu görebiliyorsunuz. Oynarken ortaya koyduğu enerjiyi ve coşkuyu görebiliyorsunuz. Hiçbir zaman David Silva tarzı bir oyuncu olmayacak. Fiziksel yapısı ona benziyor.
“Bence insanların onunla ilgili sorguladığı şey, hücumun son bölümünde ne yaptığı. Herkes kadar, hatta belki herkesten fazla çalışıyor. Yanılıyor olabilirim ama sanırım geçen sezon Premier League'de hücumun son bölümünde topu herkesten daha fazla kez geri kazanmıştı. Bu istatistikte en üst sıralardaydı. Takıma kattığı şey bu.
“Soru işaretleri topu geri kazandığında ortaya çıkıyor. Sonra ne yapacak? Pek çok kişi bir, iki, üç dokunuş fazla yaptığını söyledi. O zamana kadar savunmacılar geri dönüp etrafını sarıyor ve o da topu kaybediyor ya da başka bir şey oluyor.
“Bence harika bir oyuncu. Takım arkadaşlarının antrenmanda müthiş olduğunu söylemesi anlaşılır, çünkü antrenmanda yaptığınız şey bu. Çok çalışıyor, her yerde rakibi kovalıyor, topu olabildiğince çabuk geri kazanmaya uğraşıyorsunuz. Sonrasında mesele, topu kazandıktan sonraki geçiş oluyor.
“Antrenmanda topu olabildiğince çabuk geri kazanmak üzerine çalışıyorsunuz. Ben de onun topu kazanıp kanat oyuncularına vermesini ya da Dom [Calvert-Lewin], Lukas Nmecha veya bir başkasına ara pas atmasını istiyorum. Bence soru işaretleri burada ortaya çıkıyor.”
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Leeds'in oyun kurucusuna ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın son kadrosunda yer yok
Aaronson bu sezon henüz asist yapamadı ve onun gibi oyun kurucuların övündüğü rakamlar bunlar. Rakiplerin oyununu bozmak ve önde pres yapmak konusunda ona her zaman güvenilebilir, ancak topa sahip olduğunda rakiplerine gerçekten zarar verebilir mi?
Bir süredir önündeki sınav bu; gerçekten ikna edebilmek için daha fazlasını yapması gerekiyor. Mauricio Pochettino, çok koşan 26 yaşındaki oyuncuya son ABD erkek millî takımı kadrosunda yer vermedi. Christian Pulisic ve takım arkadaşları ise Haiti'ye karşı oynayacakları CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final mücadelesine hazırlanıyor.
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