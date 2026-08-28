The Obi One Podcast'te konuşan eski Premier League şampiyonu Obi Mikel, Maguire'ın Old Trafford'daki konumuna dair acımasız bir değerlendirmede bulundu. "En iyi stoperiniz Harry Maguire ise bir probleminiz var" dedi. "Harry Maguire hiçbir zaman bir Manchester United oyuncusu olmadı, sisteme ya da futbol kulübüne hiçbir zaman uygun değildi.

"Yedi, sekiz sezondur orada kalmayı başarmış olması inanılmaz. Bu nasıl oldu? Bunu anlamıyorum ve hâlâ orada, hâlâ bir numaralı savunmacı. Bu bir problem."

Mikel, Hull yenilgisinde Maguire'ın durumsal farkındalığını özellikle eleştirdi. Açılış golündeki tuhaf bir ana dikkat çekerek şöyle dedi: "İlk golde kendi takım arkadaşını tutuyordu ve golü atan oyuncuyu savunmaya gitmesini engelliyordu. Ne yapıyordu? Hiçbir fikrim yok.

"Onlarda Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro var; orada oyuncular var. Ama neden hâlâ ilk 11'de başladığını bilmiyorum. Tecrübesi nedeniyle kadro oyuncusu olması iyi mi? Evet. Ama maçlara ilk 11'de başlamak, bir numaralı stoperiniz olmak için değil.

"Topla yavaş; pas vermeden önce topa üç ya da dört kez dokunuyor. Topla ne yapacağını bilmiyor, top ayağına geldiğinde kafası karışıyor. Bir stoperin topu daha hızlı dolaştırması gerekir ama Maguire bunu yeterince hızlı yapmayı ve takımın doğru tempoda oynamasını sağlamayı bilmiyor."



