AFP
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'Asla bir Man Utd oyuncusu değil!' - Michael Carrick'e, açılış günündeki felaketin ardından tecrübeli yıldızı göndermesi çağrısı yapıldı
United için açılış günü hayal kırıklığı
Manchester United, yeni Premier League sezonunun ilk sınavında tökezledi ve lige yeni yükselen Hull City'ye 2-0 mağlup oldu. Savunmanın değişmez isimleri Lisandro Martinez ile Matthijs de Ligt tam form düzeylerine dönmek için çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Michael Carrick kadroda değişikliğe gitmek zorunda kaldı.
Bu savunma revizyonunda 33 yaşındaki Maguire, Ayden Heaven ile birlikte ilk 11'de görev aldı. Geçici olarak kurulan bu ortaklık Hull'u durdurmakta zorlanırken, United açılış haftasında duran toplardan iki gol yiyerek üç puanı bıraktı.
- Getty Images Sport
Mikel savunmada değişiklik talep ediyor
The Obi One Podcast'te konuşan eski Premier League şampiyonu Obi Mikel, Maguire'ın Old Trafford'daki konumuna dair acımasız bir değerlendirmede bulundu. "En iyi stoperiniz Harry Maguire ise bir probleminiz var" dedi. "Harry Maguire hiçbir zaman bir Manchester United oyuncusu olmadı, sisteme ya da futbol kulübüne hiçbir zaman uygun değildi.
"Yedi, sekiz sezondur orada kalmayı başarmış olması inanılmaz. Bu nasıl oldu? Bunu anlamıyorum ve hâlâ orada, hâlâ bir numaralı savunmacı. Bu bir problem."
Mikel, Hull yenilgisinde Maguire'ın durumsal farkındalığını özellikle eleştirdi. Açılış golündeki tuhaf bir ana dikkat çekerek şöyle dedi: "İlk golde kendi takım arkadaşını tutuyordu ve golü atan oyuncuyu savunmaya gitmesini engelliyordu. Ne yapıyordu? Hiçbir fikrim yok.
"Onlarda Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro var; orada oyuncular var. Ama neden hâlâ ilk 11'de başladığını bilmiyorum. Tecrübesi nedeniyle kadro oyuncusu olması iyi mi? Evet. Ama maçlara ilk 11'de başlamak, bir numaralı stoperiniz olmak için değil.
"Topla yavaş; pas vermeden önce topa üç ya da dört kez dokunuyor. Topla ne yapacağını bilmiyor, top ayağına geldiğinde kafası karışıyor. Bir stoperin topu daha hızlı dolaştırması gerekir ama Maguire bunu yeterince hızlı yapmayı ve takımın doğru tempoda oynamasını sağlamayı bilmiyor."
Carrick, zorlanan takımını savundu
Maguire'ın eski kulübüne karşı yaşadığı sıkıntılar, geçen sezonun ikinci yarısında yeniden yükselen formuyla keskin bir tezat oluşturdu. Carrick yönetimindeki gelişen performansı ona neredeyse Thomas Tuchel'in Dünya Kupası için İngiltere kadrosunda yer kazandıracaktı, ancak son aksilik kulübe uzun vadede ne kadar değer katacağına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Savunması üzerindeki yoğun incelemeye rağmen, Carrick oyuncularını ortaya çıkan sonuçlardan korumak için hızlı davrandı. United'ın patronu, yenilen gollerin şekli nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi ancak kadrosunun bu erken hayal kırıklığından ders çıkaracağına inandığını söyledi.
"Nasıl olursa olsun iki gol yemek sinir bozucu," dedi Carrick maçın ardından. "Bir süredir duran topları savunma konusunda oldukça iyiydik ama bugün maçı onlar belirledi. Tek bir maç her şeyin yönünü değiştirmez, ancak hangi alanlarda daha iyi olmamız gerektiğinin farkında olmalıyız."
- Getty Images Sport
Old Trafford'da yeniden ayağa kalkmak
Carrick'in artık takımı pazar günü yeniden sahaya çıkmadan önce ekibinin savunmadaki zaaflarını hızla gidermenin bir yolunu bulması gerekiyor. United, Old Trafford'da Ipswich Town'ı konuk edecek; burada ikna edici bir galibiyetten daha azı, teknik direktör ve deneyimli oyuncular üzerindeki baskıyı yalnızca artıracaktır.
Martinez ya da De Ligt'in tam maç kondisyonuna dönme ihtimali, savunma hattına çok ihtiyaç duyulan bir destek sağlayabilir. Ancak ikisinden biri bile ilk 11'de başlamaya hazır görülmezse, Carrick bir başka pahalı hatadan kaçınmak için Maguire'a güvenmeyi sürdürüp sürdürmeme ya da alternatif savunma kurgularını değerlendirme konusunda zorlu bir kararla karşı karşıya kalacak.
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