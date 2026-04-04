"Asla bir maç kazanamayacaksınız!" - Arne Slot, FA Cup'taki ağır yenilgide olumlu yönler görmesine rağmen, Man City'ye karşı yaşanan çöküş nedeniyle Liverpool'u yerden yere vurdu

Liverpool teknik direktörü, Erling Haaland’ın hat-trick’i ve Antoine Semenyo’nun golüyle coşan Manchester City karşısında, 20 dakikalık feci bir savunma çöküşünün ardından takımının 4 gol yemesine öfkelenerek maçı izledi. Bu son darbe, daha önce Carabao Kupası’ndan elenmelerinin ardından Liverpool’un ulusal kupa umutlarını fiilen sona erdirdi ve Kırmızılar, gelecek yıl için Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etmek üzere zorlu bir mücadeleye girerken, giderek daha da kasvetli bir sezonla başa çıkmak zorunda kaldı.

Slot, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı duyuyorum, elenmiş olmaktan dolayı hayal kırıklığı duyuyorum ve 20 dakika içinde 4 gol yediğimiz için çok hayal kırıklığı duyuyorum" dedi. "O dönemde savunmamızın gidişatı, hiçbir zaman bir futbol maçını kazanmanıza izin vermez. Tekrarlanan birçok konu var. Bunlardan biri, fırsatları kaçırmamız; diğeri ise genel olarak çok fazla gol yemememize rağmen, karşı tarafın az sayıdaki fırsatını gole çevirmesi. Bu belki de ne kadar çaba gösterdiğimizle ilgili olabilir. Kale önündeki savunmamızı geliştirmeliyiz ve bu da bugün ortaya çıktı."

Kötü değerlendirmesine rağmen, teknik direktör maçtan bazı olumlu yanlar da gördü ve şunları ekledi: "Bugün gördüklerimin çoğunu beğendim. Topa sahip olduğumuzda ve olmadığımızda çok iyi işler yaptık, bazı iyi fırsatlar yarattık. Onları tehlikeden uzak tuttuk. O penaltı anına kadar beğenilecek çok şey vardı. Sonraki 20 dakika ise, bir Liverpool takımından beklenebileceklerin aksine, savunma açısından yeterince iyi olmaktan çok uzaktı."