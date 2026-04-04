Çeviri:
"Asla bir maç kazanamayacaksınız!" - Arne Slot, FA Cup'taki ağır yenilgide olumlu yönler görmesine rağmen, Man City'ye karşı yaşanan çöküş nedeniyle Liverpool'u yerden yere vurdu
Etihad'daki korkunç maçın ardından Slot, lafını esirgemiyor
Liverpool teknik direktörü, Erling Haaland’ın hat-trick’i ve Antoine Semenyo’nun golüyle coşan Manchester City karşısında, 20 dakikalık feci bir savunma çöküşünün ardından takımının 4 gol yemesine öfkelenerek maçı izledi. Bu son darbe, daha önce Carabao Kupası’ndan elenmelerinin ardından Liverpool’un ulusal kupa umutlarını fiilen sona erdirdi ve Kırmızılar, gelecek yıl için Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etmek üzere zorlu bir mücadeleye girerken, giderek daha da kasvetli bir sezonla başa çıkmak zorunda kaldı.
Slot, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı duyuyorum, elenmiş olmaktan dolayı hayal kırıklığı duyuyorum ve 20 dakika içinde 4 gol yediğimiz için çok hayal kırıklığı duyuyorum" dedi. "O dönemde savunmamızın gidişatı, hiçbir zaman bir futbol maçını kazanmanıza izin vermez. Tekrarlanan birçok konu var. Bunlardan biri, fırsatları kaçırmamız; diğeri ise genel olarak çok fazla gol yemememize rağmen, karşı tarafın az sayıdaki fırsatını gole çevirmesi. Bu belki de ne kadar çaba gösterdiğimizle ilgili olabilir. Kale önündeki savunmamızı geliştirmeliyiz ve bu da bugün ortaya çıktı."
Kötü değerlendirmesine rağmen, teknik direktör maçtan bazı olumlu yanlar da gördü ve şunları ekledi: "Bugün gördüklerimin çoğunu beğendim. Topa sahip olduğumuzda ve olmadığımızda çok iyi işler yaptık, bazı iyi fırsatlar yarattık. Onları tehlikeden uzak tuttuk. O penaltı anına kadar beğenilecek çok şey vardı. Sonraki 20 dakika ise, bir Liverpool takımından beklenebileceklerin aksine, savunma açısından yeterince iyi olmaktan çok uzaktı."
Ayrılan Salah için unutulması gereken bir gün
Bu yaz Liverpool'dan ayrılacağını açıkladıktan sonra ilk maçına çıkan Mohamed Salah, hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi. Forvet, birçok net pozisyonda tereddüt etti ve ikinci yarıda James Trafford'un rahatlıkla kurtardığı penaltı atışını kaçırdı; bu kaçırılan fırsat, son milli maç arası öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı kaçırdığı penaltıyı hatırlattı. Formunda gözle görülür bir düşüşe rağmen Slot, yıldız oyuncusunu hedef almayı reddetti ve bunun yerine fırsatları gole çevirememekle ilgili takımın genel başarısızlığına odaklandı.
Slot, "Tek bir oyuncuya odaklanmayacağım, takıma odaklanacağım ve bu muhtemelen bugün bizi özetliyor, ama belki de sezonun büyük bir bölümünü de," dedi. "Sanırım bu kaçırdığı ikinci penaltı ve Dominik Szoboszlai da daha önce bir penaltı kaçırmıştı, yani sadece büyük fırsatları kaçırmıyoruz, bu sezon birkaç penaltı kaçırdık. İlk yarıda hızlı bir kontra atak yaptığımızda Mo'nun bir şansı vardı. Maalesef gol olmadı ve maçı kazanmak istiyorsanız gol atmanız gerekir."
Reds bir turnuvadan daha elenince baskı artıyor
FA Cup'tan elenmesiyle birlikte, Liverpool'un kupa kazanma umudu artık sadece Şampiyonlar Ligi'ne kaldı; burada takım, Paris Saint-Germain'e karşı zorlu bir çeyrek final deplasmanına çıkacak. Slot, bu kadar moral bozucu bir iç saha yenilgisinin ardından Avrupa'nın en iyileriyle rekabet edebilmek için takımının büyük bir psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunun farkında.
Slot, "Liverpool oyuncularının yapması gereken budur, bu yenilgiye ve bu hayal kırıklığı yaratan sezona tepki göstermeliyiz. Çarşamba günü bir şansımız var. Bugün sadece 35 dakika boyunca rekabet edebileceğimizi gösterdik. O 35 dakikadan olumlu yanları alabiliriz, ancak sonraki 20 dakikadaki gibi savunma yaparsak büyük bir sorunla karşı karşıya kalırız. Ele almamız gereken konu budur. Geçmişte büyük kalite gösteren oyuncular, şimdi PSG karşısında bunu tekrar gösterme fırsatına sahip."
Slot, PSG'ye karşı intikam peşinde
Maçın ardından TNT Sports'a konuşan Slot, Şampiyonlar Ligi'nin kritik önemini vurguladı; önümüzdeki maç, geçen sezon Paris Saint-Germain'e yenilerek elenen Reds için bir intikam maçı niteliğinde. Takımın mevcut zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğu zihinsel dayanıklılığa dikkat çeken Slot, bu sezonu başarılı kılmak için Şampiyonlar Ligi'nin önemine ilişkin şunları söyledi: "Çok büyük ve çok önemli, çünkü her sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde oynayamazsınız."