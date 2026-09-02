‘Asla bilemezsiniz’ - Steve Bruce, Real Madrid'in ‘Galactico’su Jude Bellingham'ın Birmingham'a dönüş ihtimalini dışlamadı; emekliye ayrılan 22 numaralı forma yeniden doldurulmayı bekliyor

West Midlands doğumlu Bellingham, 16 yıl 38 günlükken Birmingham formasıyla A takımda çıkış yaptı ve kulübün birinci takım tarihinde forma giyen en genç oyuncusu oldu. Yeteneği o noktada büyük ilgi uyandırıyordu ve böylesine bir potansiyeli gizli tutmak imkansızdı.

Tek bir sezonda Birmingham adına 44 maça çıktıktan sonra valizler Almanya ve Borussia Dortmund için toplandı. 2020 yazında, tam da o noktada genç oyuncunun formasını gelecekteki kadro listelerinden çıkarma kararı alındı. Bu kararın ardından pek çok kişi şaşkınlığını gizleyemedi, ancak Birmingham neyle karşı karşıya olduğunu biliyordu.

Bellingham, daha sonra İngiltere için kilit bir figür haline geldi; 2026 Dünya Kupası itibarıyla milli maç ve gol sayısını sırasıyla 56 ve 13'e çıkarırken, Santiago Bernabeu'da da kendi başına küresel bir süperstar oldu.