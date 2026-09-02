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‘Asla bilemezsiniz’ - Steve Bruce, Real Madrid'in ‘Galactico’su Jude Bellingham'ın Birmingham'a dönüş ihtimalini dışlamadı; emekliye ayrılan 22 numaralı forma yeniden doldurulmayı bekliyor
Bellingham, Birmingham formasıyla ilk maçına 16 yaşında çıktı
West Midlands doğumlu Bellingham, 16 yıl 38 günlükken Birmingham formasıyla A takımda çıkış yaptı ve kulübün birinci takım tarihinde forma giyen en genç oyuncusu oldu. Yeteneği o noktada büyük ilgi uyandırıyordu ve böylesine bir potansiyeli gizli tutmak imkansızdı.
Tek bir sezonda Birmingham adına 44 maça çıktıktan sonra valizler Almanya ve Borussia Dortmund için toplandı. 2020 yazında, tam da o noktada genç oyuncunun formasını gelecekteki kadro listelerinden çıkarma kararı alındı. Bu kararın ardından pek çok kişi şaşkınlığını gizleyemedi, ancak Birmingham neyle karşı karşıya olduğunu biliyordu.
Bellingham, daha sonra İngiltere için kilit bir figür haline geldi; 2026 Dünya Kupası itibarıyla milli maç ve gol sayısını sırasıyla 56 ve 13'e çıkarırken, Santiago Bernabeu'da da kendi başına küresel bir süperstar oldu.
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Bellingham, 22 numaralı formayla West Midlands'a geri dönebilir mi?
Hâlâ sadece 23 yaşında, ancak köklerine duygusal bir dönüş bir noktada mümkün olabilir mi; belki 30 yaşını da gördükten ve Birmingham, NFL efsanesi Tom Brady'nin en iddialı yönetim kurullarından birinde yer aldığı süreçte, kendisini yeniden Premier League'de sağlam şekilde konumlandırdıktan sonra?
Bu soruya yanıt veren, eski Birmingham oyuncusu ve teknik direktörü Bruce, Birleşik Krallık'taki bahis siteleri arasında en iyilerinin adresi olan Free Bets'in katkılarıyla konuşurken, GOAL'e şunları söyledi: “Jude'un Birmingham'a dönmesi mi? Bunun çok ama çok uzun bir süre gerçekleşeceğini sanmıyorum, açık konuşayım.
“Ama bakın, formasının emekliye ayrılması bile onun hakkında size bir şey söylüyor. Birmingham'da 12, 13 yaşlarında ortalığı kasıp kavuran bir çocuk olduğunun hepimiz farkındaydık. Şu anda tartışmasız dünyanın en büyük kulübünde oynayan harika bir oyuncu. Daha ileride, belli olmaz.”
Birmingham ve Brady, iddialı gelecek planlarını şekillendiriyor
Bir başka eski Blues yıldızı Clinton Morrison da daha önce, GOAL'e, Bellingham'ın Birmingham'a geri dönme ihtimali ve yeni, görkemli bir stadın yolda olması hakkında sorulduğunda şunları söylemişti: “Olabilir, tabii. Asla bilemezsiniz. Ama şu anda dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'de oynuyor. Bence Jude Bellingham bir gün Birmingham'a geri döner, bunu bilemezsiniz, çünkü Birmingham'ın farklı bir seviyeye çıkma konusunda mali hırsı var. Birmingham City taraftarlarının isteyeceği şey de bu.
“Ama şu an için değil. Real Madrid'de, dev bir futbol kulübünde oynuyor. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Jude Bellingham eski kulübüne dönmek isterse, Birmingham City'de her zaman hoş karşılanacaktır. Çocuk, daha genç yaşta bile kulüp için bir sansasyondu. Ama evet, bunun bir gün olabileceğini düşünüyorum, sadece şimdi değil.”
Şöyle devam etti: “Her şey buna bağlı, değil mi? Asla bilemezsiniz. Hâlâ iyi bir yaşta. Birmingham'ın önce Premier League'e çıkması gerekiyor. Oraya çıkmaları ve sonra da Premier League'de kalmaları lazım. Hatta bundan sonra bile istikrar gerekiyor. Championship'ten çok farklı bir yer. Dünyadaki tüm paraya sahip olabilirsiniz ama oyuncular birbirine uyum sağlamıyorsa ya da doğru teknik direktörünüz yoksa zorlanırsınız.
“Bu yüzden Jude'un odağının mümkün olduğunca uzun süre Real Madrid'de kalmak olacağını düşünüyorum. Ve eğer 30, 31, 32 yaşına geldiğinde dönmek isterse, Birmingham City'nin Jude Bellingham'ı geri alacağından eminim.”
- Getty
İngiltere'nin süper yıldızı Bellingham Premier League'de oynayacak mı?
Bellingham şu anda 2029'a kadar uzanan bir sözleşme üzerinde çalışıyor. Real Madrid'de bir dönem Zinedine Zidane'ın giydiği 5 numaralı formayı devraldı; özgüvenli karakteriyle baskı ve sorumluluktan kaçan biri hiç olmadı.
Bir Premier League'e transfer ihtimali bir süredir gündemde, zira İspanya'da Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı ve Ballon d'Or adaylarından biri haline geldi, ancak her alanda etkili orta sahanın Birmingham'a mı döneceği yoksa İngiliz futbolunda başka bir rotaya mı yöneleceği henüz belirsizliğini koruyor.
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