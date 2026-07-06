"Asla belli olmaz" - Man City'nin forvetinin babası, Real Madrid'e Erling Haaland transferi konusunda umut verdi

Manchester City’nin forveti, uluslararası sahnede olağanüstü bir form sergiliyor; ancak saha dışı geleceği de 2026 Dünya Kupası sırasında gündeme oturuyor. Norveç’in Brezilya ile oynayacağı maç öncesinde DAZN’a konuşan Alf-Inge, oğlunun İngiltere’de yerleşik olmasına rağmen dünyanın en büyük kulüplerine kapının asla tamamen kapalı olmadığını ima etti.

"Real Madrid'e transfer mi? O, Manchester City'de çok mutlu ve uzun süreli bir sözleşmesi var," dedi Haaland'ın babası. Ancak ardından, Los Blancos taraftarlarının ilgisini kesinlikle çekecek bir yorumda bulundu. "Yeni sezonu bekliyoruz, ama herkes Madrid'de oynamak ister. Futbolda ne olacağı asla belli olmaz," diye ekledi.







