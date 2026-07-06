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"Asla belli olmaz" - Man City'nin forvetinin babası, Real Madrid'e Erling Haaland transferi konusunda umut verdi
Madrid rüyası devam ediyor
Manchester City’nin forveti, uluslararası sahnede olağanüstü bir form sergiliyor; ancak saha dışı geleceği de 2026 Dünya Kupası sırasında gündeme oturuyor. Norveç’in Brezilya ile oynayacağı maç öncesinde DAZN’a konuşan Alf-Inge, oğlunun İngiltere’de yerleşik olmasına rağmen dünyanın en büyük kulüplerine kapının asla tamamen kapalı olmadığını ima etti.
"Real Madrid'e transfer mi? O, Manchester City'de çok mutlu ve uzun süreli bir sözleşmesi var," dedi Haaland'ın babası. Ancak ardından, Los Blancos taraftarlarının ilgisini kesinlikle çekecek bir yorumda bulundu. "Yeni sezonu bekliyoruz, ama herkes Madrid'de oynamak ister. Futbolda ne olacağı asla belli olmaz," diye ekledi.
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Dünya Kupası’ndaki kahramanlıklar heyecanı artırıyor
Haaland, Brezilya karşısında attığı muhteşem iki golle Norveç’i Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıdıktan sonra popülaritesi hiç bu kadar yüksek olmamıştı. 25 yaşındaki oyuncu, Arsenal’den Gabriel Magalhaes’i geride bırakarak skoru açtı; ardından uzak mesafeden attığı müthiş bir şutla 2-1’lik galibiyeti perçinleyerek turnuvadaki gol sayısını yediye çıkardı.
Şu anda Altın Ayakkabı sıralamasında Lionel Messi ve Kylian Mbappé ile birlikte zirvede yer alan Haaland, dünyanın en ölümcül golcüsü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sadece 54 milli maçta 62 gol atan Manchester City oyuncusu, her sahada hakimiyet kurabileceğini gösteriyor.
İspanya'nın başkentinde yaşanan seçim draması
Bu açıklamaların zamanlaması, Real Madrid’de kısa süre önce sona eren başkanlık yarışı sonrasında özellikle dikkat çekicidir. Seçimi kaybeden aday Enrique Riquelme, kampanyasının tamamını Haaland’ı transfer etme vaadine odaklamış ve Norveçli oyuncunun İspanya’ya gelmek istediğini iddia etmişti. Seçimi kaybetmeden önce Riquelme, forvet oyuncusunu ya da onun Manchester City’deki takım arkadaşı Rodri’yi transfer edememesi durumunda kulübün socios üyelerinin aidatlarını ödemeyi teklif edecek kadar ileri gitmişti.
Alf-Inge ve Haaland’ın menajeri Rafaela Pimenta, daha önce Riquelme’nin seçim iddialarını “doğru değil” diyerek reddetmiş olsa da, Haaland cephesinden gelen bu son açıklama, hâlâ bir esneklik payı olduğunu gösteriyor. Öte yandan Manchester City, 2025 yılının başında süperstar ile uzun vadeli bir sözleşme uzatması imzaladıktan sonra konumundan emin olmaya devam ediyor.
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Etihad’da yeni bir dönem
Transfer söylentileri dolaşırken, Haaland kulüp düzeyinde de önemli bir geçiş sürecine hazırlanmak zorunda. Önümüzdeki sezon, Enzo Maresca’nın Pep Guardiola’nın halefi olarak onaylanmasının ardından, Manchester City’de yeni bir teknik direktörün emrinde görev alacak. Dünya Kupası macerası sona erdiğinde, forvetin öncelikli görevi yeni taktik sistemine uyum sağlamak olacak.
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