"Asla asla deme" - Anfield'ın kült kahramanı, futbolun karizmatik Alman teknik direktörü "özlediğini" söylediği için Liverpool'un Jürgen Klopp'u geri getirmesi neden mümkün olabilir?

Slot bu yaz kovulursa Klopp Anfield'a geri dönebilir mi? Bu soru McAllister'a yöneltildiğinde, eski Reds orta saha oyuncusu - Grosvenor Casino ile birlikte konuşurken - GOAL'a şunları söyledi: "Böyle şeylerde asla asla diyemezsiniz. Dortmund'u çalıştırırken onu izlediğimde, Yellow Wall ile olan ilişkisi ve Dortmund'un büyük bir sanayi şehri olması, onun bu tür bir iş için biçilmiş kaftan olduğunu gösterdi - bulunduğu şehir, çalıştığı taraftarlar ve memnun etmeye çalıştığı taraftarlar. Sonra yıllar geçti ve o Liverpool'a geldi ve yine mükemmel bir uyum sağladı. Yine, benim için, karizmatik bir lider, çok güçlü bir kişiliğe sahip, Kop ile aynı şekilde hisseden biri var. Yine, Dortmund'daki Sarı Duvar'a çok benziyor.

“Benim için, inanılmaz derecede başarılı olduğunuz bir yere geri dönmek her zaman çok zordur. Ama asla asla diyemezsiniz. Bu çılgın bir oyun ve şu anda daha da çılgın hale geliyor. Ama benim için, genel olarak oyunun Jurgen Klopp'u özlediğini düşünüyorum.

“Yönetimin ne kadar zorlu olduğunu bildiğiniz için, ailesiyle ve diğer şeylerle daha fazla zaman geçirme imkânı olduğu açık. Şu anda yaptığı işin ona ailesiyle daha fazla zaman geçirme imkânı verdiğini varsayıyorum. Ama futbolla uğraşan insanlar antrenman sahasında çimlerin üzerinde olmayı çok severler. Onu her nerede olursa olsun geri dönmesini isterim, çünkü genel olarak oyunun onu özlediğini düşünüyorum.”