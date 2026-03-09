Getty
"Asla asla deme" - Anfield'ın kült kahramanı, futbolun karizmatik Alman teknik direktörü "özlediğini" söylediği için Liverpool'un Jürgen Klopp'u geri getirmesi neden mümkün olabilir?
Klopp'un Liverpool menajeri olarak rekoru: Koçluğa dönüşü tartışılıyor
Klopp, Ekim 2015 ile Mayıs 2024 arasında Liverpool'un teknik direktörü olarak 491 maça çıktı. Bu maçların 299'unu kazanan Klopp, Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına imza attı. Reds ile olan sözleşmesi sona ermeden önce istifa etme kararı aldı.
Fiziksel ve duygusal olarak çok fazla yatırım yapan 58 yaşındaki teknik adam, bir ara verip kulüp teknik direktörlüğünün stresinden uzaklaşmanın zamanının geldiğini hissetti. Şu anda Red Bull'un Küresel Futbol Direktörü olarak görev yapıyor.
Çeşitli haberler, Klopp'un düzenli olarak teknik direktörlüğe geri dönmek için acil bir planı olmadığını belirtmesine rağmen, teknik direktörlük virüsüne tekrar yakalanmış olabileceğini öne sürüyor. Doğru teklif, bu tutumun yumuşamasına neden olabilir.
Real Madrid'in, Xabi Alonso'nun kalıcı halefi ararken eski Borussia Dortmund teknik direktörünü kadrosuna katmak istediği konuşulurken, Liverpool ise İngiltere'ye "heavy metal futbol"u getiren bu adamın kalbini her zaman kazanacaktır.
Klopp, Liverpool'un teknik direktörü olarak ikinci bir dönem geçirebilir mi?
Slot bu yaz kovulursa Klopp Anfield'a geri dönebilir mi? Bu soru McAllister'a yöneltildiğinde, eski Reds orta saha oyuncusu - Grosvenor Casino ile birlikte konuşurken - GOAL'a şunları söyledi: "Böyle şeylerde asla asla diyemezsiniz. Dortmund'u çalıştırırken onu izlediğimde, Yellow Wall ile olan ilişkisi ve Dortmund'un büyük bir sanayi şehri olması, onun bu tür bir iş için biçilmiş kaftan olduğunu gösterdi - bulunduğu şehir, çalıştığı taraftarlar ve memnun etmeye çalıştığı taraftarlar. Sonra yıllar geçti ve o Liverpool'a geldi ve yine mükemmel bir uyum sağladı. Yine, benim için, karizmatik bir lider, çok güçlü bir kişiliğe sahip, Kop ile aynı şekilde hisseden biri var. Yine, Dortmund'daki Sarı Duvar'a çok benziyor.
“Benim için, inanılmaz derecede başarılı olduğunuz bir yere geri dönmek her zaman çok zordur. Ama asla asla diyemezsiniz. Bu çılgın bir oyun ve şu anda daha da çılgın hale geliyor. Ama benim için, genel olarak oyunun Jurgen Klopp'u özlediğini düşünüyorum.
“Yönetimin ne kadar zorlu olduğunu bildiğiniz için, ailesiyle ve diğer şeylerle daha fazla zaman geçirme imkânı olduğu açık. Şu anda yaptığı işin ona ailesiyle daha fazla zaman geçirme imkânı verdiğini varsayıyorum. Ama futbolla uğraşan insanlar antrenman sahasında çimlerin üzerinde olmayı çok severler. Onu her nerede olursa olsun geri dönmesini isterim, çünkü genel olarak oyunun onu özlediğini düşünüyorum.”
Klopp'un geri dönmesi için ne olması gerekir?
Bir başka eski Liverpool yıldızı, eski forvet Stan Collymore, GOAL'a verdiği röportajda, Merseyside'da taraftarların sevgilisi olan bir ismin yeniden takımın başına geçip geçemeyeceği sorulduğunda şöyle cevap vermişti: "Eğer müsaitse, hiç düşünmeden evet. Kesinlikle olabilir."
Collymore, anlaşmanın nasıl yapılabileceğine dair şunları ekledi: "Yaz aylarında Jurgen Klopp, 'Futbola geri dönüyorum ve benim için tek kulüp Liverpool' der ise, bu durum şüphesiz Liverpool yönetim kurulunun dikkatini çekecektir. Eğer 'Geri dönüyorum ama yeni bir meydan okuma istiyorum' derse, Liverpool yönetiminin onu kovalayacağını sanmıyorum."
Slot çıktı, Klopp geldi: 2026'da teknik direktör değişikliği olabilir mi?
Slot'un 2027 yılına kadar sözleşmesi olduğu için şu anda Anfield'da doldurulacak bir pozisyon bulunmuyor. Ancak Hollandalı teknik adam, 2025 yazında rekor kıran bir transfer dönemi ve önemli bir kupa kazanamama ve Şampiyonlar Ligi'ne kalamama üzerine, Liverpool'un bu sezon Premier League şampiyonluğunu savunmak için zorlandığını gördü. Bu durum, yeni bir başlangıç yapılırken onun takımdan ayrılmasına neden olabilir - muhtemelen tanıdık bir ismin başına geçmesiyle.
