Paredes, disiplin kurulunun gazabını hisseden tek Arjantinli oyuncu değildi, ancak aldığı 10 maçlık ceza bunların en ağırı oldu. FIFA, maçın son bölümünde Rodri'ye sebepsiz bir saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Nahuel Molina'ya da yedi maç men cezası verdi.

İspanya cephesinde ise ceza alan tek oyuncu Barcelona orta saha oyuncusu Gavi oldu ve bir maç men cezası aldı. Bu ceza, takım arkadaşı Eric Garcia'yı savunmak için araya girmesinin ardından geldi; Eric Garcia da Paredes tarafından itilmişti. Bu cezaların süreleri arasındaki farkın Arjantin kampında açıkça rahatsızlık yarattığı ve taraflılık suçlamalarına yol açtığı görülüyor.