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Paredes Spagna ArgentinaGetty Images
Khaled Mahmoud

Çeviri:

'Aşırı!' - Paredes, İspanya Dünya Kupası finalindeki kavgadan sonra FIFA'nın 10 maçlık cezasını sert sözlerle eleştirdi

L. Paredes
Arjantin
İspanya
Dünya Kupası
İspanya - Arjantin

Leandro Paredes, Dünya Kupası finalinin kaotik şekilde sona ermesinin ardından FIFA tarafından verilen ağır disiplin cezaları hakkında sessizliğini bozdu. İspanya, Ferran Torres'in uzatma dakikalarında attığı gol sayesinde maçı 1-0 kazandı. Şu anda Boca Juniors forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu, maç sonrası yaşanan arbedelerdeki rolü nedeniyle önemli bir men cezası aldı.

  • Paredes, disiplin kurulu kararını sert şekilde eleştirdi

    Arjantinli milli futbolcu Paredes, Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı sergilediği davranış nedeniyle aldığı şaşırtıcı 10 maçlık men cezasının ardından FIFA Disiplin Komitesi'ne tepki gösterdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, turnuvanın vitrin maçı olan finali gölgeleyen çirkin olaylar dizisinin merkezindeydi ve bu olaylar özellikle bazı İspanyol oyuncularla yaşandı.

    Paredes, bu hafta sonu Boca Juniors ile oynanan bir iç saha maçının ardından konuşurken cezanın ağırlığı karşısındaki şaşkınlığını dile getirdi. Paredes, "Abartılı görünüyor. Tuhaf olan bir diğer şey de Gavi'nin de ceza alması, çünkü göğsüme yumruğu atan kişi o... ama yapacak bir şey yok. Şimdi cezaya itiraz etmemiz gerekiyor, bu işlerden anlayan kişiler bunu bozup bozamayacaklarını görecek. Bana göre bu fazla, ayrıca indirilebileceğini düşünüyorum" dedi.

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Arjantin kadrosu genelinde ağır yaptırımlar

    Paredes, disiplin kurulunun gazabını hisseden tek Arjantinli oyuncu değildi, ancak aldığı 10 maçlık ceza bunların en ağırı oldu. FIFA, maçın son bölümünde Rodri'ye sebepsiz bir saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Nahuel Molina'ya da yedi maç men cezası verdi.

    İspanya cephesinde ise ceza alan tek oyuncu Barcelona orta saha oyuncusu Gavi oldu ve bir maç men cezası aldı. Bu ceza, takım arkadaşı Eric Garcia'yı savunmak için araya girmesinin ardından geldi; Eric Garcia da Paredes tarafından itilmişti. Bu cezaların süreleri arasındaki farkın Arjantin kampında açıkça rahatsızlık yarattığı ve taraflılık suçlamalarına yol açtığı görülüyor.

  • FIFA ağır para cezalarını verirken AFA itiraza hazırlanıyor

    Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), oyuncuları ve kurumun kendisi adına bu kararlara karşı mücadele etme niyetini şimdiden ortaya koydu. Oyuncu cezalarına ek olarak AFA, turnuva boyunca FIFA Disiplin Talimatı'nın çeşitli ihlalleri nedeniyle 275.000 avro (321.000 dolar) para cezasına çarptırıldı.

    Bu ihlallerin en dikkat çekeni, Arjantin'in İngiltere'yi yarı finalde mağlup etmesinin ardından yaşandı. Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso ve Lisandro Martinez'in de aralarında bulunduğu kilit oyuncular, maç sonrası kutlamalarda Falkland Adaları üzerindeki Arjantin egemenliğini savunan bir pankart açarak geniş çaplı tartışma yarattı.

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    AFA, CAS başvurusunu planlarken cezalara karşı hazırlık maçı boşluğu buldu

    AFA, Paredes ve Molina'ya verilen ağır cezaların etkisini en aza indirmek için FIFA'dan stratejik bir açık elde etmeyi başardı. Resmî bir başvurunun ardından FIFA Disiplin Komitesi, oyuncuların maç cezalarını yalnızca resmî rekabetçi karşılaşmalarda değil, yaklaşan A Sınıfı hazırlık maçlarında da çekmesine izin veren AFA teklifini onayladı.

    Bu taktik avantajı elde etmesine rağmen AFA, cezalara karşı mücadeleyi sürdürmeye hazırlandığını açıkladı. Federasyon, şu anda FIFA'nın tam yazılı gerekçesini bekliyor; ardından hem FIFA Temyiz Komitesi'ne hem de gerekirse Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) resmî itirazlarda bulunacak.