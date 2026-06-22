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"Aşırı derecede çok maç!" - Declan Rice, Arsenal ve İngiltere milli takımının yıldızı 2026 Dünya Kupası'nda sinir ağrısıyla mücadele ederken "çılgın" futbol takvimini sert bir dille eleştirdi
Rice, İngiltere’nin galibiyetinde sakatlık endişesiyle başa çıktı
Rice, L Grubu’nda Hırvatistan’a karşı alınan 4-2’lik galibiyette rahatsızlığına rağmen sahada kaldı. 27 yaşındaki oyuncu, 72. dakikada oyundan çıkmadan önce Kane’e bir asist yaptı. Topalladığı görüldüğü için oyundan çıkışı endişe yarattı ve fiziksel durumu hakkında soru işaretleri ortaya çıktı. Arsenal’in yıldızı, o günden bu yana taraftarları rahatlatmak için harekete geçti ve sorunun Aralık ayından beri titizlikle yönetildiğini açıkladı.
- Getty Images Sport
Rice, gizli hamstring sorunuyla ilgili içini döktü
Rice, Arsenal formasıyla oynadığı Noel tatili döneminden bu yana hamstringinde sinir ağrısı yaşadığını açıkladı. Ayrıca, özellikle maçların son dakikalarında yaşanan yoğunluk göz önüne alındığında, oyundan alınmasının önlem amaçlı bir karar olduğunu belirtti.
ITV Sport'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Hamstringimde hafif bir sinir ağrısı hissediyordum; bu ağrıyla Noel'den sonra Arsenal'de çok uzun bir süre başa çıkmaya çalışıyordum. Elbette pek çok kişi bunu bilmiyordu, hepsi perde arkasında yaşanan şeylerdi, ama akıllıca bir karardı.
"Sonuçta, en çok yorulduğunuz kısım muhtemelen son 20 dakikadır ve bu, 70 dakikalık bir maçın oynandığı bölümdür. Ancak o son 20 dakikada vücudunuzun gerçekten zorlandığını hissedersiniz ve son birkaç gündür kendimi gerçekten çok iyi hissettiğim için bunun akıllıca bir karar olduğunu düşünüyorum."
Maç programının yarattığı baskı, etkisini gösteriyor
Orta saha oyuncusunun bu açıklamaları, Arsenal formasıyla 55 maça çıktığı, kulübün Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulunduğu ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaştığı zorlu bir sezonun ardından geldi. Maç takvimini değerlendiren Rice, hayal kırıklığını gizlemedi.
"Maç sayısı inanılmazdı, fikstür çılgınca bir hal almıştı, ama elimizden ne gelir ki? Oturup şikayet edemezsiniz," dedi. "Premier Lig şampiyonluğunu kazandığım anlar gibi anlar için buna katlanmak zorundayız.
"O hissi tekrar yaşamak için ve bunun sonunda bir Dünya Kupası olduğunu bilerek mümkün olduğunca çok maç oynardınız. Bilirsiniz, her zaman sahada olmak için kendinizi feda edersiniz; çok fazla maç var, ama sonunda dinlenmeye vakit bulacağız."
- Getty Images Sport
İngiltere'nin eleme turlarına giden yolu
İngiltere, Salı günü Boston’da Gana ile karşılaşacak; bu maçı kazanması halinde son 32’ye kalması garanti altına alınacak. Thomas Tuchel, kadrosunda rotasyon yapmayı düşünebilir; Rice da eleme turları öncesinde dinlendirilmesi muhtemel oyuncular arasında yer alıyor.