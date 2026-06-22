"Aşırı derecede çok maç!" - Declan Rice, Arsenal ve İngiltere milli takımının yıldızı 2026 Dünya Kupası'nda sinir ağrısıyla mücadele ederken "çılgın" futbol takvimini sert bir dille eleştirdi

Rice, Arsenal formasıyla oynadığı Noel tatili döneminden bu yana hamstringinde sinir ağrısı yaşadığını açıkladı. Ayrıca, özellikle maçların son dakikalarında yaşanan yoğunluk göz önüne alındığında, oyundan alınmasının önlem amaçlı bir karar olduğunu belirtti.

ITV Sport'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Hamstringimde hafif bir sinir ağrısı hissediyordum; bu ağrıyla Noel'den sonra Arsenal'de çok uzun bir süre başa çıkmaya çalışıyordum. Elbette pek çok kişi bunu bilmiyordu, hepsi perde arkasında yaşanan şeylerdi, ama akıllıca bir karardı.

"Sonuçta, en çok yorulduğunuz kısım muhtemelen son 20 dakikadır ve bu, 70 dakikalık bir maçın oynandığı bölümdür. Ancak o son 20 dakikada vücudunuzun gerçekten zorlandığını hissedersiniz ve son birkaç gündür kendimi gerçekten çok iyi hissettiğim için bunun akıllıca bir karar olduğunu düşünüyorum."