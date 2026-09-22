AFP
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'Aşılamayacak kırmızı çizgiler var' - Atletico Madrid, derbi galibiyetinin ardından Jose Mourinho'yu hakemlere yönelik 'taciz' nedeniyle sert sözlerle hedef aldı
Metropolitano'da kırmızı çizgiler ve saygı
Son Madrid derbisinin yankıları sahadan basın odasına taşındı; Atletico, Mourinho'nun maç sonrası tavrına öfkeyle tepki gösterdi. Takımının Metropolitano'da yenilgiye uğradığını gördükten sonra, Real'in teknik direktörü basın toplantısını hakem yönetimine yönelik sert bir saldırı başlatmak için kullandı, hatta şikayetlerini göstermek için basılı görseller bile getirdi. Atletico ise karşılık vermeden önce neredeyse bir gün bekledi ve ilk olarak sosyal medyada, bir yazıcıdan çıkan Mourinho'nun yer aldığı ve üzerinde "Hakem tacizini şimdi durdurun" yazan sert bir görsel paylaştı.
Ancak kulübün rahatsızlığı sosyal medya atışmasının çok ötesine geçiyor. Kulüp yetkilileri, Santiago Bernabeu'dan gelen söylemin giderek sertleşmesinden büyük endişe duyduklarını ifade etti. Bir kulüp temsilcisi, Marca'ya "Aşılamayacak kırmızı çizgiler var ve bunu yine yaptılar. Saygısız olamazsınız" dedi.
- Getty Images Sport
Atleti, hakemlere yönelik hedefli baskıya karşı uyardı
Atletico yönetimi, İspanyol futbolundaki mevcut atmosferle ilgili derin endişelerini dile getirerek, maç görevlilerine yönelik aralıksız kamuoyu baskısı ve hedef gösteren incelemelerin La Liga hakemlerini giderek daha da imkânsız bir konuma sürüklediğini savundu. Yönetim, hakem kararlarını sistematik biçimde eleştirmek için kurum içi medya kanallarının araçsallaştırılmasının büyük bir düşmanlık ortamı yarattığını, tarafsızlığı zedelediğini ve genel sportmenliği baltaladığını kararlılıkla vurguladı. Kulüp şu uyarıda bulundu: "İspanyol futbolunun bütünlüğü tehlikede. Ya onları şimdi durdururuz ya da geri dönüş olmayacak."
Special One hakemin yeterliliğini sorguluyor
Mourinho'nun hakeme yönelik eleştirisi, tartışma konusundaki zaten yüksek standartları düşünüldüğünde bile son derece spesifik ve sertti. Maç sonrası değerlendirmesinde, uluslararası akreditasyona sahip olmayan 41 yaşındaki bir hakemin böylesine büyük öneme sahip bir karşılaşmaya neden atandığını sorguladı. Eski Chelsea ve Inter teknik direktörü, hakemin bir Madrid derbisinin duygusal ağırlığını yönetmekte basitçe yetersiz kaldığını öne sürdü.
"Her şey çok garipti" dedi Mourinho pazar günü. "Öncelikle, hakem maçtan bir hafta önce belliydi ama bana bunun genelde sadece 24 saat önceden açıklandığı söylendi. Sonra kendisi uluslararası listede olmayan 41 yaşında bir hakem, yani bunun sebebi harika bir hakem olması olamaz. Zavallı adam buraya geldi ve baskıyla başa çıkamadı."
- Getty Images Sport
Derbi yenilgisinin ardından Mourinho üzerindeki baskı artıyor
Bu yenilgi, sezonun başında Real'i zorlu bir konumda bıraktı; yedi haftalık periyodun ardından takım dördüncü sırada yer alıyor. Bu arada Diego Simeone'nin ekibi ise Barcelona'nın hemen arkasında, puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi. 2010 ile 2013 arasındaki ilk döneminde Real Madrid'i La Liga şampiyonluğu ve Copa del Rey zaferine taşıyan Mourinho için liderle arasındaki farkı kapatma baskısı giderek artıyor. Ancak takımının performansından ziyade hakemlere odaklanması, Atletico'ya onun sahadaki eksikleri örtbas etmeye çalıştığını savunma fırsatı verdi.
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