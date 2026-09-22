Son Madrid derbisinin yankıları sahadan basın odasına taşındı; Atletico, Mourinho'nun maç sonrası tavrına öfkeyle tepki gösterdi. Takımının Metropolitano'da yenilgiye uğradığını gördükten sonra, Real'in teknik direktörü basın toplantısını hakem yönetimine yönelik sert bir saldırı başlatmak için kullandı, hatta şikayetlerini göstermek için basılı görseller bile getirdi. Atletico ise karşılık vermeden önce neredeyse bir gün bekledi ve ilk olarak sosyal medyada, bir yazıcıdan çıkan Mourinho'nun yer aldığı ve üzerinde "Hakem tacizini şimdi durdurun" yazan sert bir görsel paylaştı.

Ancak kulübün rahatsızlığı sosyal medya atışmasının çok ötesine geçiyor. Kulüp yetkilileri, Santiago Bernabeu'dan gelen söylemin giderek sertleşmesinden büyük endişe duyduklarını ifade etti. Bir kulüp temsilcisi, Marca'ya "Aşılamayacak kırmızı çizgiler var ve bunu yine yaptılar. Saygısız olamazsınız" dedi.