AFP
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'Asıl güvendiğimiz şey o zihniyetti' - Michael Carrick, Manchester United'ın geri dönüp Ipswich Town'ı farklı yenmesinden büyük memnuniyet duydu
Yenilgiden sonra toparlanmak
Ipswich karşısında alınan etkileyici galibiyetin ardından konuşan Carrick, Manchester United'ın sezonun açılış haftasında Hull'a yenildikten sonra verdiği tepkiyi övdü. Guardian'a göre teknik direktör, takımının Leif Davis'in erken gelen golüyle geriye düştükten sonra gösterdiği reaksiyondan büyük memnuniyet duydu.
Geri dönüşe hat-trick'le liderlik eden Fernandes olurken, Jacob Greaves'in kendi kalesine attığı gol ve Bryan Mbeumo'nun geç dakikalarda kaydettiği gol ev sahibinin skorunu tamamladı. Chuka Akpom deplasman ekibi adına geç bir teselli golü attı, ancak bu Old Trafford'daki havayı bozmadı. Carrick, sezonun erken bölümünde zorlukların üstesinden gelmenin önemini vurguladı.
- Getty Images Sport
Güçlü zihniyete güvenerek
Carrick, özellikle takımının verdiği psikolojik tepkiden memnun kaldı. Eski orta saha oyuncusu, zorlu anlarla başa çıkmanın her başarılı takım için kritik olduğunu anlattı. Carrick, "Daha önce geçen haftayı geride bırakmaya çalışmaktan bahsetmiştik, sonra da isterseniz küçük bir aksilik yaşadık ve bir gol geriye düştük" dedi.
"Ama çocukların o bölümde gösterdiği inatçılık, inanç, özgüven ve birliktelik, sezonun çok başında olmamız nedeniyle küçük de olsa benim için gerçekten çok sevindiriciydi. Verdikleri geri dönüş, muhtemelen çıkarılacak en büyük şey bu. Çok fazla öne çıkan nokta var ama bugün gerçekten yaslandığımız şey o zihniyetti."
Mainoo'nun muazzam etkisi
Kolektif zihniyet puanları getirirken, Carrick de Kobbie Mainoo'nun bireysel olarak ortaya koyduğu olağanüstü katkının altını çizmeyi ihmal etmedi. Dünya Kupası görevinin ardından kontrollü bir dönüş sürecinden sonra sezonun ilk maçına ilk 11'de başlayan Mainoo, oyunun temposunu kusursuz şekilde yönetti.
Carrick, MUTV'ye şunları söyledi: "Bugün böyle bir performans sergilemesi, Kobbie'nin neler yapabileceğini gösteriyor. Gerçekten çok iyi bir orta saha grubuna sahip olduğumuz için şanslıyız ve farklı zamanlarda farklı oyunculara başvurabiliyoruz. Bugün oynayış biçiminden gerçekten çok memnun kaldım." Carrick, basın toplantısında ise şunları ekledi: "Bruno'nun bugün çok fazla övgü alacağını biliyorum ve bunu da hak ediyor, ama bana göre Kobbie orta sahada bizim için muazzamdı ve takımın performansının temelini oluşturdu."
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United için sırada ne var?
Manchester United, yaklaşan Premier League maçlarına hazırlanırken bu mesaj niteliğindeki performansın üzerine koymaya çalışacak. Marcus Rashford'un yeniden ilk 11'e dönmesi ve Mainoo'nun hazır olduğunu göstermesiyle birlikte Carrick'in elinde hücum ve orta sahada çok sayıda seçenek bulunuyor. United artık bu agresif ivmeyi sürdürmek ve takımın aynı kazanma zihniyetini bundan sonra da tekrarlamasını sağlamak zorunda.
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