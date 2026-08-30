Carrick, özellikle takımının verdiği psikolojik tepkiden memnun kaldı. Eski orta saha oyuncusu, zorlu anlarla başa çıkmanın her başarılı takım için kritik olduğunu anlattı. Carrick, "Daha önce geçen haftayı geride bırakmaya çalışmaktan bahsetmiştik, sonra da isterseniz küçük bir aksilik yaşadık ve bir gol geriye düştük" dedi.

"Ama çocukların o bölümde gösterdiği inatçılık, inanç, özgüven ve birliktelik, sezonun çok başında olmamız nedeniyle küçük de olsa benim için gerçekten çok sevindiriciydi. Verdikleri geri dönüş, muhtemelen çıkarılacak en büyük şey bu. Çok fazla öne çıkan nokta var ama bugün gerçekten yaslandığımız şey o zihniyetti."