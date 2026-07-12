Asil Dünya Kupası: FIFA sıralamasında ilk dört sırada yer alan milli takımlar yarı finale yükseldi ve hepsi daha önce Dünya Şampiyonu olmuş takımlar

Çeyrek finallerin tamamlanmasının ardından, 2026 Dünya Kupası yarı finallerinin eşleşmeleri belli oldu: Salı günü saat 21:00’de oynanacak Fransa-İspanya maçı ve Çarşamba günü saat 21:00’de oynanacak İngiltere-Arjantin maçı. İlginç olan nokta ise, Dünya Kupası tarihinde ilk kez FIFA sıralamasında ilk dört sırada yer alan milli takımların hepsinin yarı finale kalmış olması; sırasıyla: 1) Arjantin, 2) İspanya, 3) Fransa ve 4) İngiltere.





Yani tahminler doğru çıktı: Bu dört milli takım, hem basın hem de taraftarlar ve bahisçiler tarafından turnuva öncesinde favori gösteriliyordu ve beklentileri boşa çıkarmadılar. Arjantin, İspanya, Fransa ve İngiltere, Brezilya, Portekiz ve Almanya’nın önünde şampiyonluk favorileriydi.



