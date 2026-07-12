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Lionel Messi Kylian Mbappe World CupGetty/GOAL
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Asil Dünya Kupası: FIFA sıralamasında ilk dört sırada yer alan milli takımlar yarı finale yükseldi ve hepsi daha önce Dünya Şampiyonu olmuş takımlar

Dünya Kupası
Arjantin
Fransa
İspanya
İngiltere

Tahminler ve geçmişteki gidişat doğru çıktı: sürpriz yok, en güçlüler başı çekiyor

Çeyrek finallerin tamamlanmasının ardından, 2026 Dünya Kupası yarı finallerinin eşleşmeleri belli oldu: Salı günü saat 21:00’de oynanacak Fransa-İspanya maçı ve Çarşamba günü saat 21:00’de oynanacak İngiltere-Arjantin maçı. İlginç olan nokta ise, Dünya Kupası tarihinde ilk kez FIFA sıralamasında ilk dört sırada yer alan milli takımların hepsinin yarı finale kalmış olması; sırasıyla: 1) Arjantin, 2) İspanya, 3) Fransa ve 4) İngiltere.


Yani tahminler doğru çıktı: Bu dört milli takım, hem basın hem de taraftarlar ve bahisçiler tarafından turnuva öncesinde favori gösteriliyordu ve beklentileri boşa çıkarmadılar. Arjantin, İspanya, Fransa ve İngiltere, Brezilya, Portekiz ve Almanya’nın önünde şampiyonluk favorileriydi.


  • Ayrıca, bu, Dünya Kupası tarihinde yarı finale kalan dört takımın da en az birer kez Dünya Kupası şampiyonluğu kazandığı üçüncü durum olacak. Önceki örnekler şunlardır:


    1970 - İtalya, Almanya, Uruguay, Brezilya

    1990 - İtalya, Arjantin, Almanya, İngiltere

    2026 - Fransa, İspanya, İngiltere, Arjantin


    Dolayısıyla, yıldızların (Messi, Mbappé, Kane, Dembelè, Bellingham, Haaland) yanı sıra, en güçlü ve tarihin en çok şampiyonluk kazanan milli takımlarının da parladığı, son derece prestijli bir Dünya Kupası olacak.



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