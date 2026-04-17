"Asil bir figür" olan Michael Carrick'e, Manchester United'da Sir Alex Ferguson'un "korku yoluyla yönetme" taktiklerini uygulaması söylendi
Carrick'ten sert tarafını ortaya koyması isteniyor
Carrick'e, istikrarsızlık yaşayan United kadrosundan en iyi verimi alabilmek için içindeki Ferguson'u ortaya çıkarması gerektiği söylendi. Geçici teknik direktörlük görevine güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen, Leeds United'a karşı evinde alınan 2-1'lik son mağlubiyet, takımın zihniyetiyle ilgili soru işaretlerini gündeme getirdi.
Eski United kanat oyuncusu Sharpe, Ruben Amorim'in ayrılmasının ardından Carrick'in sakin tavrının başlangıçta taze bir soluk olduğunu, ancak oyuncuların artık daha sert bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Kırmızı Şeytanlar şu anda Premier Lig tablosunda üçüncü sırada yer alıyor, ancak konsantrasyonlarının düştüğü maçlarda zorlanıyor.
- Getty Images Sport
Sharpe, "kıçına bir tekme" atılmasını istiyor
Ferguson döneminin efsanevi standartları mutlak otorite üzerine kurulmuştu; Sharpe, Old Trafford’daki mevcut yapıda bu özelliğin eksik olduğunu düşünüyor. Performans seviyeleri düştüğünde Carrick gibi “klas bir isim”in bile oyuncularını sindirebilmesi gerektiğini öne sürdü.
Sharpe, futbol bahis sitesi BetWright'a verdiği demeçte, "Michael Carrick ve Sir Alex Ferguson, birbirinin tam zıttı kişiliklere sahipler" dedi. "Carrick oldukça sakin görünüyor; oyuncular, onun göreve geldiği zamanki yaklaşımından bahsetmişlerdi. Kulübe katıldığından beri, onlara kol kanat gerdi ve her birinin güçlü yanlarını belirledi. Oyuncu olarak klas biriydi, insan olarak da klas ve bu, teknik direktörlük kariyeri boyunca da devam edecek.
"Sir Alex Ferguson ise tamamen farklıydı, korku ile yönetirdi. Geldiğinde herkesi ölümüne korkuturdu ve agresif bir takımı vardı. Takımının omurgası eşsizdi, ancak o herkesin üzerindeydi ve bu da takımın başarısını ortaya çıkardı. Sir Alex'in teknik direktörlükteki başarılarına itiraz edilemez. İdeal olarak, Carrick, Sir Alex'ten biraz agresiflik almalı ve zaman zaman oyunculara bir tekme atmalı - ki bu, Leeds maçı sırasında ve sonrasında tam da ihtiyaçları olan şeydi."
Yaz dönemi işe alımları öncelikli olmaya devam ediyor
Yönetim tarzının ötesinde Sharpe, United’ın transfer departmanının önümüzdeki transfer döneminde başarılı olmak için büyük bir baskı altında olduğunu vurguladı. Kulübün transfer politikasının son sezonlarda zayıf olduğu hususunun “yeterince bilindiğini” belirten Sharpe, üç ya da dört adet üst düzey transferin gerekli olduğunu kaydetti.
"Manchester United'ın yaz transferleri çok önemli," diye ekledi. "Son birkaç yıldır pek iyi gitmedi - bu iyi biliniyor. Eğer doğru transferleri yapabilirlerse, gelecek sezon şampiyonluk yarışından çok da uzak kalmayacaklar."
- Getty Images Sport
Stamford Bridge'de kritik maç
Carrick, bu Cumartesi United'ın Londra'ya gidip ligde altıncı sırada yer alan Chelsea ile karşılaşacağı maçta liderlik becerilerini hemen sınanacak. Bu maç, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı açısından büyük önem taşıyor; zira İngiliz kulüpler için beşinci sıra artık kesinleşti.
United, cezaları nedeniyle kilit savunma oyuncuları Harry Maguire ve Lisandro Martinez'den yoksun olarak maça çıkacak ve bu da Carrick'i zayıflamış bir savunma hattıyla baş başa bırakacak. Leeds maçındaki hayal kırıklığının ardından geçici teknik direktör, sonucun "güveni sarsmayacağını" vurguladı, ancak Stamford Bridge'de oyuncularından çok daha agresif bir tepki bekliyor.