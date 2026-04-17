"Asil bir figür" olan Michael Carrick'e, Manchester United'da Sir Alex Ferguson'un "korku yoluyla yönetme" taktiklerini uygulaması söylendi

Ferguson döneminin efsanevi standartları mutlak otorite üzerine kurulmuştu; Sharpe, Old Trafford’daki mevcut yapıda bu özelliğin eksik olduğunu düşünüyor. Performans seviyeleri düştüğünde Carrick gibi “klas bir isim”in bile oyuncularını sindirebilmesi gerektiğini öne sürdü.

Sharpe, futbol bahis sitesi BetWright'a verdiği demeçte, "Michael Carrick ve Sir Alex Ferguson, birbirinin tam zıttı kişiliklere sahipler" dedi. "Carrick oldukça sakin görünüyor; oyuncular, onun göreve geldiği zamanki yaklaşımından bahsetmişlerdi. Kulübe katıldığından beri, onlara kol kanat gerdi ve her birinin güçlü yanlarını belirledi. Oyuncu olarak klas biriydi, insan olarak da klas ve bu, teknik direktörlük kariyeri boyunca da devam edecek.

"Sir Alex Ferguson ise tamamen farklıydı, korku ile yönetirdi. Geldiğinde herkesi ölümüne korkuturdu ve agresif bir takımı vardı. Takımının omurgası eşsizdi, ancak o herkesin üzerindeydi ve bu da takımın başarısını ortaya çıkardı. Sir Alex'in teknik direktörlükteki başarılarına itiraz edilemez. İdeal olarak, Carrick, Sir Alex'ten biraz agresiflik almalı ve zaman zaman oyunculara bir tekme atmalı - ki bu, Leeds maçı sırasında ve sonrasında tam da ihtiyaçları olan şeydi."