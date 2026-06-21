Cole, Mart ortasında Cesena tarafından atandı ve kulübün play-off pozisyonu için aktif bir mücadele verdiği dönemde Michele Mignani’nin yerine geçti. Ancak, tam zamanlı teknik direktörlükteki ilk deneyimi tam bir kabusa dönüştü. La Gazzetta dello Sport’a göre, 45 yaşındaki teknik adam, 30 Haziran’da sözleşmesi sona erdiğinde İtalyan kulübünden ayrılacak.

Kısa süren görev süresi boyunca Cole, yönettiği sekiz maçta sadece bir galibiyet, üç beraberlik ve dört mağlubiyet elde edebildi ve takım ligi 11. sırada tamamladı. Mignani’yi görevden alma kararı başından beri büyük tepki görmüştü ve eski İngiltere milli takım yıldızı, şüpheci taraftarları ve hayal kırıklığına uğramış takım kadrosunu ikna etmek için anında zorlu bir mücadeleye girmek zorunda kaldı.