Getty Images
Çeviri:
Ashley Cole, sekiz maçın ardından görevden alınacak! Eski Arsenal, Chelsea ve İngiltere milli takım yıldızı, İtalya’daki teknik direktörlük kariyerine kabus gibi bir başlangıç yapıyor
Serie B’de felaket bir başlangıç
Cole, Mart ortasında Cesena tarafından atandı ve kulübün play-off pozisyonu için aktif bir mücadele verdiği dönemde Michele Mignani’nin yerine geçti. Ancak, tam zamanlı teknik direktörlükteki ilk deneyimi tam bir kabusa dönüştü. La Gazzetta dello Sport’a göre, 45 yaşındaki teknik adam, 30 Haziran’da sözleşmesi sona erdiğinde İtalyan kulübünden ayrılacak.
Kısa süren görev süresi boyunca Cole, yönettiği sekiz maçta sadece bir galibiyet, üç beraberlik ve dört mağlubiyet elde edebildi ve takım ligi 11. sırada tamamladı. Mignani’yi görevden alma kararı başından beri büyük tepki görmüştü ve eski İngiltere milli takım yıldızı, şüpheci taraftarları ve hayal kırıklığına uğramış takım kadrosunu ikna etmek için anında zorlu bir mücadeleye girmek zorunda kaldı.
- Getty Images Sport
Taraftarların öfkesi ve yönetim kurulundaki değişiklikler
Bu atama, büyük ölçüde Kaliforniyalı ortak sahibi Mike Melby’nin girişimiyle gerçekleşti; Melby, eski defans oyuncusunu LA Galaxy’de birlikte geçirdikleri dönemden tanıyordu. Ancak Cesena taraftarları yeni teknik direktörlerine hiçbir zaman ısınamadı. Taraftarlar onun gelişini açıkça protesto etti ve hatta üzerinde sadece “Ashley Cole? Hayır, teşekkürler” yazan son derece eleştirel bir pankart açtı. Kulüp yönetiminin iç yeniden yapılanma sürecinden geçmesi nedeniyle, yeni sportif direktör Andrea Mancini’ye daha uygun bir yedek bulma görevi verildi. Kulüp, şehirde yaygınlaşan hoşnutsuzluğu göz önünde bulundurarak, eleştirilerin odağında olan teknik direktörle yollarını ayırmaya karar verdi. Yönetim kurulunun bazı üyelerinin sürpriz bir sözleşme uzatması düşündüğüne dair ilk söylentilere rağmen, genel atmosfer onları bu planlardan tamamen vazgeçmeye zorladı.
Piyasada yedek parçalar aramak
Cesena, Cole olmadan yoluna devam etmeye hazırlanırken, kulüp yönetimi, halefinin seçilmesinde metodik bir yaklaşım izleyeceğini kamuoyuna açıkladı. Genel müdür Corrado Di Taranto, iki gün önce devam eden teknik direktör arayışına doğrudan değinerek, mevcut teknik direktörün görevde kalacağına dair ortalıkta dolaşan söylentileri kesin bir dille yalanladı. Taranto, “Andrea Mancini, her ayrıntıyı metodik ve titiz bir şekilde ele alıyor, mevcut tüm adayları titizlikle değerlendiriyor. Çünkü bu seçim, sadece en hızlı ya da en güven verici seçenek değil, doğru seçim olabilmesi için gerekli zamana layık bir süreçtir” dedi. Son zamanlarda Emanuele Troise ve Stefano Vecchi gibi isimler, kulübün aday listesinde öne çıkan isimler olarak ortaya çıktı. Bu durum, zorlu İtalyan alt liglerinde kendini kanıtlamış deneyimli teknik direktörlere yönelindiğini gösteriyor.
- Getty Images Sport
Cesena ve Cole için bundan sonra ne olacak?
Cesena, yaklaşan sezon öncesi hazırlık dönemi öncesinde güvenilir bir baş antrenör arayışını genişletirken, Guido Pagliuca ile yürütülen ilk görüşmeleri şimdilik askıya aldı. Öte yandan Cole, İtalya’daki felaketle sonuçlanan kısa görev süresini yeniden değerlendirmek üzere sıfırdan başlamak zorunda. Chelsea efsanesi, ciddi şekilde zedelenen teknik direktörlük itibarını yeniden inşa etmek için başka bir yardımcı antrenörlük görevi arayabilir.