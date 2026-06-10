Ascoli, resmi açıklama: Teknik direktör Tomei ve sportif direktör Patti'nin sözleşmeleri uzatıldı

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., Spor Direktörü Matteo Patti ve teknik direktör Francesco Tomei’nin sözleşmelerinin yenilendiğini duyurdu; her ikisi de kulüple 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli yeni bir anlaşma imzaladı.





Kulübün bu kararı, playoff zaferi ve Serie B'ye yükselme başarısıyla sonuçlanan, az önce sona eren sezonda kaydedilen olağanüstü performansın doğal bir sonucudur. Passeri ailesinin liderliğindeki yeni yönetimdeki ilk yılda, Matteo Patti ve Francesco Tomei, kulübün teknik ve sportif projesini en iyi şekilde hayata geçirerek, Ascoli Calcio tarihine geçecek bir sezonun mutlak kahramanları oldular. İleri görüşlü kararlar, sağlam bir kadro oluşturma becerisi ve net bir takım kimliği sayesinde, tüm Bianconeri camiasına yeniden coşku, gurur ve hırs getiren bu hedefin gerçekleştirilmesine belirleyici bir katkı sağladılar.





2029 yılına kadar uzatılan sözleşme, kulübün sportif direktör Patti ve teknik direktör Tomei'nin çalışmalarına duyduğu tam güveni ve kararlılık ve hırsla geleceğe bakan bir projeye devam etme isteğini göstermektedir.



