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"Aşağılık ve beceriksiz bir kadın!" - Fransız Futbol Federasyonu, "suç teşkil eden ve kınanması gereken" yorumlar nedeniyle dava açacağını açıklarken, Kylian Mbappé Paraguaylı bir politikacının "küstah ırkçılığına" sert tepki gösterdi
Mbappé, ‘iğrenç’ bir politikacıyı kınadı
Mbappe, Fransa’nın Paraguay’ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından maruz kaldığı korkunç ırkçı hakaretler karşısında sesini yükseltmekten çekinmedi. Senatör Celeste Amarilla, X platformunda Mbappe’nin yetiştirilme tarzını ve kökenini sorgulayan aşağılayıcı yorumlar paylaşmıştı. Fransız kaptan, etkileyici bir açıklamada senatörün görevine uygunluğunu ve ülkesinin itibarına yaptığı etkiyi eleştirdi.
"Sen aşağılık bir kadınsın ve görevine layık değilsin," diye yazdı sosyal medyada.
"Sen, turnuva boyunca tutku ve onurla ter döken Paraguay'ı temsil etmiyorsun. Senin pervasızlığın ve yüzsüz ırkçılığın yüzünden, tüm dünya oyuncularının bu Dünya Kupası'nda başardığı yolculuğu ve tarihi çabayı çoktan unuttu; bunun yerine, ülkesinin olabilecek en kötü imajını yansıtan beceriksiz bir kadına yol açtı.
"Onun gibi insanların nefret ve ırkçılıklarını dünyaya yayma özgürlüğüne asla izin vermeyeceğim."
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Aşağılayıcı hakaretler dünya çapında öfkeye yol açtı
Tartışma, Paraguay’ın fiziksel oyun tarzı nedeniyle eleştirildiği gergin bir maça Amarilla’nın verdiği tepkiyle başladı. Mbappé’nin maçın bitiş düdüğünün ardından Paraguaylı kaleciyi hor gördüğü iddia edildikten sonra, senatör şu sözlerle sert bir eleştiriye girişti: “Bu kaba adam yazmayı bile öğrenmemiş. Anne sütü yerine hindistancevizi emmiş ve hayatında duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzelerdi.”
Senatör, Fransız yıldızı “Fransız gibi davranan, kin dolu, yeni zengin, kibirli ve çirkin bir sömürge Kamerunlu” olarak nitelendirerek hakaretlerini daha da şiddetlendirdi. Hatta, futbol hayranı olmadığını itiraf etmesine rağmen, Paraguay takımının sahada bu oyuncuya fiziksel saldırıda bulunmamış olmasına üzüntüsünü dile getirdi.
FFF, hukuki işlem başlattı
Fransız Futbol Federasyonu (FFF), milli takım kaptanını korumak için derhal harekete geçti ve söz konusu yorumları suç teşkil eden davranış olarak nitelendirdi. Federasyon, resmi bir açıklamada, bu tür söylemlerin uluslararası sahnede cezasız kalmamasını sağlamak amacıyla konuyu mahkemeye taşıyacağını açıkça belirtti.
FFF, adli kovuşturma amacıyla savcılığa şikayette bulunacağını doğrulayarak yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Paraguaylı Senatör Celeste Amarilla’nın Kylian Mbappé’ye yönelik ırkçı sözleri son derece iğrenç ve kabul edilemez. Kim böyle sözler sarf edebilir ki? Bu sözler suç teşkil ediyor ve kınanması gereken niteliktedir. Burada da, başka yerlerde olduğu gibi, bu sözler hakkında kovuşturma açılmalıdır. Fransız Futbol Federasyonu, hukuki işlem başlatılması amacıyla savcılığa şikayette bulunuyor."
"Federasyon, kaptanına, oyuncularına ve daha genel olarak bu tür nefret dolu sözlerin tüm mağdurlarına tam destek vermektedir. FFF, her zamankinden daha fazla ırkçılık ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Bu sözler, onları söyleyenleri ve yayanları küçük düşürmektedir. Fransa milli takımının oyuncuları Fransa’yı temsil etmektedir; hakarete uğrayan ülkemizdir."
- Getty Images Sport
Les Bleus’a kurumsal destek
Federasyonun hukuki tepkisinin ötesinde, Mbappé, Fransız hükümetinin en üst kademelerinden önemli bir destek gördü. Spor Bakanı Marina Ferrari, forvet oyuncusuna kamuoyu önünde destek vererek, FFF Başkanı Philippe Diallo ile birlikte Dünya Kupası maçının ardından senatörün sergilediği “kınanması gereken” tavırları kınadı.
Yasal süreç başlarken, Fransız kafilesi ayrımcılığa karşı tutumunda birleşik kalmaya devam ederken, Les Bleus'un Fas ile karşılaşacağı turnuvanın çeyrek final aşamalarına hazırlanıyor.
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