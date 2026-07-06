Mbappe, Fransa’nın Paraguay’ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından maruz kaldığı korkunç ırkçı hakaretler karşısında sesini yükseltmekten çekinmedi. Senatör Celeste Amarilla, X platformunda Mbappe’nin yetiştirilme tarzını ve kökenini sorgulayan aşağılayıcı yorumlar paylaşmıştı. Fransız kaptan, etkileyici bir açıklamada senatörün görevine uygunluğunu ve ülkesinin itibarına yaptığı etkiyi eleştirdi.

"Sen aşağılık bir kadınsın ve görevine layık değilsin," diye yazdı sosyal medyada.

"Sen, turnuva boyunca tutku ve onurla ter döken Paraguay'ı temsil etmiyorsun. Senin pervasızlığın ve yüzsüz ırkçılığın yüzünden, tüm dünya oyuncularının bu Dünya Kupası'nda başardığı yolculuğu ve tarihi çabayı çoktan unuttu; bunun yerine, ülkesinin olabilecek en kötü imajını yansıtan beceriksiz bir kadına yol açtı.

"Onun gibi insanların nefret ve ırkçılıklarını dünyaya yayma özgürlüğüne asla izin vermeyeceğim."