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Çeviri:

Aşağılanmadan rüyaya… Klopp, Alman futbolunun kurtuluş çemberi mi olacak?

FEATURES
J. Klopp
J. Nagelsmann
Almanya - Paraguay
Almanya
Paraguay
Dünya Kupası
Almanya
Paraguay
ABD

Manshaft bir mucize bekliyor

Almanya milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesi, sadece hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası serüveninin sonu olmakla kalmadı, aynı zamanda tarihin en büyük futbol okullarından birini sarsan yeni bir şok oldu.

32'li turda Paraguay'a penaltı atışlarında yenilmesi, "Die Mannschaft"ın macerasına erken bir son vermekle kalmadı, aynı zamanda Almanya milli takımının Dünya Kupası tarihindeki ilk penaltı atışları yenilgisini de kaydetti ve bu durum, Julian Nagelsmann liderliğindeki teknik ekibin geleceği hakkında geniş çaplı bir eleştiri ve şüphe dalgasının önünü açtı.

Umutların azalması ve taraftarların öfkesinin artmasıyla birlikte, özellikle turnuva sırasında televizyon yorumcusu olarak gösterdiği etkileyici performansın ardından, Jürgen Klopp, milli takıma yeniden ruh katabilecek aday olarak öne çıktı.

Jürgen Klopp, karizmatik kişiliği ve taraftarlara yakın tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekerken, Nagelsmann ise saha içinde ve dışında krizi kontrol altına alamıyor gibi görünüyordu.

Julian Nagelsmann ise erken elenmenin ardından gelen baskılara boyun eğmeyi reddetti ve Paraguay’a karşı alınan yenilginin ardından istifa etmeyi düşünmediğini vurgulayarak, “ilk krizde kaçan türden biri olmadığını” belirtti.

Bu tutuma rağmen, Alman taraftarlar artık 38 yaşındaki teknik direktörü, özellikle göreve geldiğinden bu yana süren bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından, yeniden yapılanma sürecini yönetebilecek kişi olarak görmüyor.

Eleştiriler sadece sonuçlarla sınırlı kalmadı, aynı zamanda medyayla olan ilişkilerinde de kendini gösterdi; zira birçok kez sinirli, sert açıklamalar yapan ve öfkeli spor camiasını yatıştıramayan bir görüntü sergiledi; bu da üzerine binen baskıyı daha da artırdı.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Klopp… Taraftarlara umut veren yüz

    Buna karşılık, Klopp ise tamamen farklı bir imaj sergiledi. Eski Liverpool ve Borussia Dortmund teknik direktörü, saha dışından bile Alman taraftarların sempatisini kazanmayı başardı. BBC’nin haberine göre, Alman televizyonunda sunduğu teknik analizlerde, antrenörlük kariyeri boyunca her zaman öne çıkan deneyimini, mizah anlayışını ve karizmasını harmanladı.

    Birçok taraftar için teknik direktör değişikliği en gerçekçi çözüm gibi görünüyor. Yirmi oyuncudan fazla içeren bir kadroyu bir gecede değiştirmek mümkün değil, ancak teknik direktör değişikliği milli takıma yeni bir başlangıç sağlayabilir ve hem takıma hem de taraftarlara güveni geri kazandırabilir.

    Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Alman taraftarlar, milli takımlarının küresel itibarının büyük bir kısmını yitirdiğini hissederek uyandılar. 2014'teki tarihi Dünya Kupası zaferinden bu yana, Alman milli takımı artık futbolun devleri arasında yerini alamıyor.

    2018 ve 2022 Dünya Kupaları’nda grup aşamasında elenen takım, bu kez ise eleme turlarının ilk maçında elenerek, bu krizin geçici bir aksilikten çok daha derin olduğunu ortaya koydu.

    Alman futbolu yerel düzeyde bir canlanma yaşıyor; Bundesliga stadyumları her hafta taraftarlarla dolup taşıyor ve hatta üçüncü lig maçları bile büyük seyirci ilgisi görüyor olsa da, uluslararası sahnede durum tamamen farklı.

    Almanya, Florian Wirtz, Jamal Musiala ve Bayern Münih’in en önemli gelecek vaat eden yeteneklerinden biri olarak görülen yükselen yıldız Linart Karl gibi öne çıkan isimlere sahip olmasına rağmen, artık fark yaratabilecek yıldızlara eskisi kadar sahip değil.

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  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Almanya yeniden reform devrimine mi dönüyor?

    Alman Futbol Federasyonu daha önce de benzer bir krizle karşı karşıya kalmıştı. 1998 Dünya Kupası’ndan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ve 2000 Avrupa Şampiyonası’ndaki feci başarısızlığın ardından, Federasyon, oyuncu geliştirme ve antrenör yetiştirme sistemini yeniden yapılandırmaya yönelik kapsamlı bir proje başlattı; bu proje daha sonra 2014 Dünya Kupası’nı kazanan neslin ortaya çıkmasına yol açtı.

    Bugün ise federasyon, benzer bir zorlukla karşı karşıya. Peki, milli takımı dünyanın en iyileri arasındaki doğal yerine geri getirecek yeni bir devrim başlatacak cesarete sahip mi?

    Yapısal değişikliklerin meyvesini vermesi yıllar alır, ancak teknik ekibin değiştirilmesi her an gerçekleşebilir; bu da Nagelsmann’ın geleceğinin Alman Futbol Federasyonu içinde tartışma konusu olmasını sağlıyor.

    Birçok kişi, son başarısızlığın en büyük sorumluluğunun teknik direktörde olduğunu düşünüyor. Yaşının ilerlemesine ve bazı maçlarda performansının düşmesine rağmen, tecrübeli kaleci Manuel Neuer’i ilk 11’e geri döndürme kararını o vermişti.

    Ayrıca, Joshua Kimmich’i asıl pozisyonu olan orta saha yerine sağ bek pozisyonunda oynatmakta ısrar etti; bu karar da geniş çapta tartışmalara yol açtı. Bunun yanı sıra, taraftarlar yeni nesile daha fazla şans verilmesini beklerken, Leroy Sané ve Leon Goretzka gibi tecrübeli oyunculara güvenmeyi tercih etti.

    Nagelsmann’ın sözleşmesi 2028 Avrupa Şampiyonası’ndan sonraya kadar uzansa da, Federasyon mevcut projenin çıkmaza girdiğine ikna olursa, maliyeti ne kadar yüksek olursa olsun sözleşmesinin feshedilmesi bir seçenek haline gelebilir.

  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Kimiş savunuyor… ancak başarısızlığını kabul ediyor

    Halkın öfkesine rağmen, milli takım kaptanı Joshua Kimmich, teknik direktörünü savunmaya özen gösterdi. Bayern Münih oyuncusu, erken elenmenin tüm sorumluluğunun oyunculara ait olduğunu vurgulayarak, milli takımın Alman taraftarlarını mutlu edemediğini belirtti.

    Ülkenin gurur duyacağı bir başarıya ihtiyacı olduğunu, ancak milli takımın bunu başaramadığını da sözlerine ekleyen Kimmich, herkesin yaşadığı hayal kırıklığının boyutunu açıkça itiraf etti.

    Bu desteğe rağmen, pek çok kişi nihai sorumluluğun, turnuva boyunca teknik ve taktiksel kararları alan teknik direktöre ait olduğunu düşünüyor.

    Alman gazeteleri ise öfkelerini dile getirmekte gecikmedi. “Bild” gazetesi, turnuvadan elenmeyi “Alman futbolu için yeni bir kabus” olarak nitelendirdi ve bunu ulusal bir utanç kaynağı olarak değerlendirdi; milli takımın en acı gecelerinden birini yaşadığını vurguladı.

    Gazetede köşe yazısı yazan Mats Hummels ise yaşananların cezasız kalamayacağını vurguladı ve hem teknik direktör hem de Alman Futbol Federasyonu tarafından kararlı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

    "Die Welt" gazetesi ise yaşananları Nagelsmann ve oyuncuları için bir "felaket" olarak nitelendirdi. "Der Spiegel" dergisi ise sorumluluğu doğrudan teknik direktöre yükleyerek, onun kendi hataları hariç herkesin hatalarını gördüğünü belirtti ve onu, hızla bir buz dağına doğru giden bir teknedeki delikleri tıkamaya çalışan birine benzetti.

    Eleştiriler futbol sahasının dışına da yayıldı; politikacı Friedrich Merz, elenmenin ardından milli takıma destek mesajı gönderdiği için basının hedefine oturdu.

    Bazı gazeteciler, hayal kırıklığı yaratan performansın gölgesinde bu övgü dolu sözlerin uygun olmadığını düşündü; yazar Marion Horn ise mektubun “felaket” olduğunu belirterek, milli takımın başına gelenlerin, ister zihniyet, ister performans, ister rekabet gücü açısından olsun, ülkenin yaşadığı daha derin bir krizi yansıttığını savundu.

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    Klopp'un zamanı geldi mi?

    Tüm bu tartışmaların ortasında, Almanya’da en çok konuşulan isim hâlâ Jürgen Klopp. Milli takımın turnuvadan elenmesinden önce bile, medyadaki varlığı gündemi domine ediyordu.

    Naglmann’ın kadro seçimleri hakkında konuşurken yaptığı meşhur dil sürçmesi, spekülasyonları daha da artırdı. Klopp, 59 yaşına yaklaşmasına rağmen hâlâ hatalar yaptığını söyleyerek, kendine özgü alaycı üslubuyla özür dilemişti.

    Ancak bu olay, birçok kişinin zihninde, Klopp’un teknik direktörlüğe dönüşün eşiğinde olduğu ve Federasyon’un teknik kadroyu değiştirmeye karar vermesi halinde Nagelsmann’ın halefi olarak beklenen isim olabileceği yönündeki izlenimi pekiştirdi.

    Klopp şu anda “Red Bull” grubunun futbol bölümünün küresel başkanı olarak görev yapıyor ve birçok kulübün sportif faaliyetlerini denetliyor. Daha önce Real Madrid dahil olmak üzere büyük Avrupa kulüplerinden gelen teknik direktörlük tekliflerini reddetmişti.

    Her ne kadar birçok kez günlük antrenman baskısından uzak durmak istediğini ima etse de, Almanya Milli Takımı'nın başına geçmek, karşı konulması zor farklı bir meydan okuma olabilir.

    O, Borussia Dortmund’u yıllarca süren mali krizlerin ardından yeniden zirveye taşıyan kişidir; aynı zamanda, uzun yıllar süren bekleyişin ardından Liverpool’u İngiliz ve Avrupa futbolunun zirvesine geri döndüren de odur.

    Bugün, Alman taraftarların büyük bir kısmı, Klopp’un “Die Mannschaft”ın tarihinde yeni bir sayfa açabilecek ve son on yılda parlaklığını büyük ölçüde yitirmiş olan milli takıma itibarını geri kazandırabilecek kişi olabileceğine inanıyor.

    Nihai karar Alman Futbol Federasyonu’na ait olsa da, baskıların her geçen gün arttığı kesin ve önümüzdeki kurtarma sürecini yönetecek kişinin kimliği belli olana kadar Klopp’un adı, Alman milli takımının geleceğiyle ilgili her tartışmada güçlü bir şekilde gündemde kalmaya devam edecek.

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