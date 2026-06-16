Nico Paz'ın Madrid'e olası bir dönüşüne dair her türlü spekülasyon, bu nedenle 2027 yazına ertelenebilir; zira Real Madrid'in 10 milyon avroya geri alım hakkını kullanabilmesi için son fırsatı o zaman değerlendirecektir. Bir başka olası senaryo ise Como ve Real Madrid'in masaya oturup Arjantinli oyuncunun geleceğine ilişkin şartları yeniden müzakere etmesidir. Real Madrid, oyuncunun gelecekteki satışından %50 oranında pay almaktadır.

Geçtiğimiz haftalarda, Inter dahil olmak üzere birçok kulüp, Real Madrid'in geri alım hakkını kullanacağına güvenerek oyuncuya ilgilerini dile getirdi ve Real Madrid bu konuyu görüşmek üzere muhatap haline geldi. Özellikle Nerazzurri'nin durumunda, rakamlar açısından önemli bir yatırımı da göze almaya hazır oldukları belirtiliyor. Örneğin, Florentino Perez'in bu transferin ekonomik açıdan elverişli koşullarından yararlanarak oyuncuyu hemen geri satın alıp, daha sonra Fabregas'ın takımına kiralaması ihtimali de göz ardı edilemez.