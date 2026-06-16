Bu haber doğrudan İspanya'dan, daha spesifik olarak Real Madrid ile yakından ilgilenen AS gazetesi kaynaklı. Nico Paz, geçtiğimiz günlerde İspanyol kulübün üst yönetimi ile görüştü ve en az bir sezon daha İtalya'da kalmak istediğini bildirdi. Blancos'un bu yaz 9 milyon avroya Arjantinli ofansif orta saha oyuncusunu geri satın alma opsiyonu olmasına rağmen, taraflar arasında son dönemde yaşanan görüşmeler ve José Mourinho'nun teknik direktörlük koltuğuna gelmesi, Nico Paz'ın bu kararı almasına neden oldu.
Çeviri:
AS - Nico Paz, Real Madrid'e dönmeyecek: Mourinho'dan Como'da bir sezon daha kalmasına izin vermesini istedi. Inter'deki geleceği hakkında sızan bilgiler
OYNAYMA İSTEKLİLİĞİ
Cesc Fabregas ve Como kulübünün memnuniyetine, 2004 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu, gelişim sürecini göl kıyısında sürdürmeyi tercih etti; bu süreç, iki yıl önce (Real Madrid formasıyla) Napoli karşısında yaptığı ilk çıkışın ardından, Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez başrol oynayacağı sezonu da kapsayacak. Nico Paz'ın Real Madrid yöneticilerine tutumunu netleştirmesine neden olan sebepler arasında, düzenli olarak forma giyebileceğine dair kesin bir garanti alamaması da yer alıyor. Bu konuda görüşü alınan Mourinho bile böyle bir taahhütte bulunamadı: Bellingham, Brahim Diaz, Arda Güler, Mastantuono'nun yanı sıra Mbappé, Vinicius ve Rodrygo gibi isimlerin kadroda yer alması – Bernardo Silva gibi transfer piyasasından gelebilecek olası yeni takviyelerden bahsetmeye bile gerekyok – gelişmeye devam etmek için süreye ihtiyaç duyan yetenekli bir gencin sahada yer bulma şansını büyük ölçüde azaltma riski taşıyor.
INTER'İN DURUMU
Nico Paz'ın Madrid'e olası bir dönüşüne dair her türlü spekülasyon, bu nedenle 2027 yazına ertelenebilir; zira Real Madrid'in 10 milyon avroya geri alım hakkını kullanabilmesi için son fırsatı o zaman değerlendirecektir. Bir başka olası senaryo ise Como ve Real Madrid'in masaya oturup Arjantinli oyuncunun geleceğine ilişkin şartları yeniden müzakere etmesidir. Real Madrid, oyuncunun gelecekteki satışından %50 oranında pay almaktadır.
Geçtiğimiz haftalarda, Inter dahil olmak üzere birçok kulüp, Real Madrid'in geri alım hakkını kullanacağına güvenerek oyuncuya ilgilerini dile getirdi ve Real Madrid bu konuyu görüşmek üzere muhatap haline geldi. Özellikle Nerazzurri'nin durumunda, rakamlar açısından önemli bir yatırımı da göze almaya hazır oldukları belirtiliyor. Örneğin, Florentino Perez'in bu transferin ekonomik açıdan elverişli koşullarından yararlanarak oyuncuyu hemen geri satın alıp, daha sonra Fabregas'ın takımına kiralaması ihtimali de göz ardı edilemez.
NICO PAZ'IN İRADESİ
Real Madrid'in 9 milyon avroluk geri alım opsiyonunu kullanması için 30 Haziran'a kadar süre var, ancak şu anda bu yönde somut bir işaret yok. Net bir şekilde ortaya çıkan tek husus, Nico Paz'ın Fabregas'ın Como takımında bir yıl daha kalma ve ancak 2027 yazında bir adım atma konusundaki sarsılmaz iradesi. Son iki sezonda 75 maçta 19 gol ve 17 asist kaydeden Nico, patlama yapmasına ve genel dikkatleri üzerine çekmesine olanak tanıyan takımla birlikte yeni sayfalar yazmaya hazır.