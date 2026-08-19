Getty Images Sport
Çeviri:
AS Monaco'da Paul Pogba sözleşme feshi: Orta saha oyuncusu, karşılıklı anlaşmayla Fransız kulübünden ayrıldı
Karşılıklı sözleşme feshi
AS Monaco ile Pogba, Haziran 2027'ye kadar sürmesi planlanan sözleşmeyi feshederek birlikteliklerinin sona erdiğini ortak bir açıklamayla duyurdu. Her iki taraf da, 2025 sezon öncesinde takıma katıldığında belirlenen hedeflerin ancak kısmen gerçekleştirildiği sonucuna vardı.
Bu karar, kulübün yeni sezondaki açılış maçı öncesinde geldi ve orta sahanın Prenslik'teki dönemini erken sona erdirdi. Monaco, 2018 FIFA Dünya Kupası kazananına kulüpte bulunduğu süre boyunca sergilediği profesyonellik için içten teşekkürlerini iletti.
- AFP
CEO ve kulüpten saygı duruşu
İcra Kurulu Başkanı Thiago Scuro, orta sahanın örnek tavrını ve perde arkasında yarattığı olumlu etkiyi övdü. Scuro, "Bize katıldığında bunun büyük bir meydan okuma olduğunu, cesur ve iddialı bir adım olduğunu açıklamıştık" dedi.
"Sonuç umduğumuz gibi olmasa da bu durum, onun kulüp futboluna dönüşünü çevreleyen heyecanı gölgelememeli... Soyunma odasına kattıkları, özellikle de engin tecrübesini sürekli paylaştığı ve değerli tavsiyelerde bulunduğu genç oyuncular açısından, çok kıymetliydi."
Zorluğu değerlendirmek
Pogba'nın Monaco'daki dönemi, profesyonel futboldan uzun süre uzak kaldıktan sonra yeniden üst düzey rekabete dönmesine yardımcı olmak için planlanmıştı. Başlangıçta umduğu kadar çok maçta oynayamasa da orta saha oyuncusu sahalara başarıyla döndü ve ilk takım kadrosuyla paha biçilmez tecrübesini paylaştı.
Ayrılığı üzerine konuşan Pogba, şöyle dedi: "Bu kulübü ve prensliği temsil etmek inanılmaz bir deneyimdi. AS Monaco inanılmaz bir kulüp ve umduğum kadar çok maçta forma giyememiş olsam da onların renklerini taşıma fırsatı için her zaman minnettar olacağım. Daghe Munegu!"
- GOAL
Geleceğe bakış
Sözleşmesi resmen feshedilen Pogba, artık kariyerindeki bir sonraki adımı değerlendirirken bonservissiz bir oyuncu haline geldi. Orta saha oyuncusu, Ligue 1'de geçirdiği süre boyunca yakaladığı fiziksel toparlanma ve aldığı rekabetçi dakikaların üzerine koymayı hedefleyecek.
Bu arada AS Monaco, yıldız orta saha oyuncusu olmadan dikkatini tamamen yeni iç sezonuna çevirdi. Kulüp, 2018 Dünya Kupası kazananına gelecekte her türlü başarıyı dilerken yaklaşan fikstürlerine hazırlanıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun