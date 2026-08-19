AS Monaco ile Pogba, Haziran 2027'ye kadar sürmesi planlanan sözleşmeyi feshederek birlikteliklerinin sona erdiğini ortak bir açıklamayla duyurdu. Her iki taraf da, 2025 sezon öncesinde takıma katıldığında belirlenen hedeflerin ancak kısmen gerçekleştirildiği sonucuna vardı.

Bu karar, kulübün yeni sezondaki açılış maçı öncesinde geldi ve orta sahanın Prenslik'teki dönemini erken sona erdirdi. Monaco, 2018 FIFA Dünya Kupası kazananına kulüpte bulunduğu süre boyunca sergilediği profesyonellik için içten teşekkürlerini iletti.