AS - Juventus’un Deportivo La Coruña’dan Yeremay’a olan ilgisiyle ilgili haberler doğrulandı: Piyasa değeri ne kadar ve üç haneli rakamlara ulaşan dev transfer bedeli

Sportitalia’nın haberine göre ve AS’nin de doğruladığı üzere, Juventus, geçen Ocak ayındaki son transfer döneminde Como ve Napoli ile birlikte takip ettiği, Deportivo La Coruña’da forma giyen 2002 doğumlu Yeremay Hernández’i gündeminden çıkarmadı. Kanarya Adaları doğumlu oyuncu, ligde 38 maçta 11 gol ve 10 asistlik katkısıyla, Galisya ekibinin Segunda'dan La Liga'ya yükselmesinde ve geri dönüşünde en önemli isimlerden biri oldu. Büyük potansiyele ve yeteneğe sahip bir futbolcu olsa da, Depor yönetimi geçmişte de bu oyuncu konusunda taviz vermemeyi başardığını göstermiş ve özellikle de onun için herhangi bir indirim yapmaya niyetli olmadığını belirtmiştir.