Juventus’ta transfer piyasasındaki takviye stratejileri konusunda anahtar kelime “kalite”dir. Soyunma odasındaki kişilik ve farkındalık düzeyini artıracak deneyimli oyuncuların yanı sıra, Bianconeri’nin teknik direktörü Luciano Spalletti, yönetimden özellikle orta saha ve ilerisi için teknik seviyeyi yükseltmelerini talep ediyor. Real Madrid ve Fas milli takımında oynayan ofansif orta saha oyuncusu Brahim Diaz’a göz dikildikten sonra, İspanya liginden yine yeni bir isim gündeme geliyor.
Çeviri:
AS - Juventus’un Deportivo La Coruña’dan Yeremay’a olan ilgisiyle ilgili haberler doğrulandı: Piyasa değeri ne kadar ve üç haneli rakamlara ulaşan dev transfer bedeli
DEPOR İLE BAŞROL
Sportitalia’nın haberine göre ve AS’nin de doğruladığı üzere, Juventus, geçen Ocak ayındaki son transfer döneminde Como ve Napoli ile birlikte takip ettiği, Deportivo La Coruña’da forma giyen 2002 doğumlu Yeremay Hernández’i gündeminden çıkarmadı. Kanarya Adaları doğumlu oyuncu, ligde 38 maçta 11 gol ve 10 asistlik katkısıyla, Galisya ekibinin Segunda'dan La Liga'ya yükselmesinde ve geri dönüşünde en önemli isimlerden biri oldu. Büyük potansiyele ve yeteneğe sahip bir futbolcu olsa da, Depor yönetimi geçmişte de bu oyuncu konusunda taviz vermemeyi başardığını göstermiş ve özellikle de onun için herhangi bir indirim yapmaya niyetli olmadığını belirtmiştir.
PİYASADA DEĞERİ NE KADAR?
Yeremay, 30 Haziran 2030 tarihine kadar La Coruna takımıyla sözleşme imzaladı; ancak kulüp, bu sözleşmeyi üç sezon daha uzatmak için bir opsiyon hakkını saklı tuttu. Ayrıca, sözleşmede – Juventus da dahil olmak üzere ilgilenen kulüpleri uzak tutmak amacıyla – 100 ile 150 milyon avro arasında bir rakam öngören çok önemli bir serbest kalma maddesi yer alıyor. Yeni yükselmiş olan takımın niyeti, Como ve Juventus’un 35 milyon avroya kadar yatırım yapmaya hazır olduğu Yeremay Hernandez’i en az bir sezon daha kadrosunda tutmak.