"Artık yok" - Dietmar Hamann, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ı YİNE acımasızca yazıp, Reds'e onun yerine Michael Olise'yi transfer etmelerini söylüyor

Son on yılda, Salah'ın gol atma ve gol yaratma yeteneği, katkılarının sadece bir parçasıydı ve takım arkadaşlarının ekstra alanı kullanmasına olanak tanıyarak Liverpool'a gol fırsatları yaratıyordu. Ancak, bu parlak anlar artık geride kalmış görünüyor.

Arne Slot tarafından geliştirilen oyun sistemi de takımın mevcut oyun stiline katkıda bulunuyor ve forvetlerin veya kanat oyuncularının oyunu kontrol edememeleri nedeniyle parlamalarını zorlaştırıyor. Geçen sezon onları bu kadar iyi yapan şey bu kontrolüydü; bu kontrol, forvetlerin fırsatlar yaratmasını ve potansiyel olarak risk almasını kolaylaştırıyordu. Mevcut oyun stili ise onları savunmada çok savunmasız bırakıyor.