"Artık yok" - Dietmar Hamann, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ı YİNE acımasızca yazıp, Reds'e onun yerine Michael Olise'yi transfer etmelerini söylüyor
Oyun sistemi de bir etkiye sahiptir.
Son on yılda, Salah'ın gol atma ve gol yaratma yeteneği, katkılarının sadece bir parçasıydı ve takım arkadaşlarının ekstra alanı kullanmasına olanak tanıyarak Liverpool'a gol fırsatları yaratıyordu. Ancak, bu parlak anlar artık geride kalmış görünüyor.
Arne Slot tarafından geliştirilen oyun sistemi de takımın mevcut oyun stiline katkıda bulunuyor ve forvetlerin veya kanat oyuncularının oyunu kontrol edememeleri nedeniyle parlamalarını zorlaştırıyor. Geçen sezon onları bu kadar iyi yapan şey bu kontrolüydü; bu kontrol, forvetlerin fırsatlar yaratmasını ve potansiyel olarak risk almasını kolaylaştırıyordu. Mevcut oyun stili ise onları savunmada çok savunmasız bırakıyor.
Salah artık etkili olamıyor
Hamman, Salah ve Liverpool'un düşüşteki performansına dikkat çekti, ancak sezon sonu gelmeden durumun değişebileceğinden umutlu olduğunu belirtti.
"Hepsi zorlanıyor ve Mohamed Salah ile ilgili sorun, son on yılda gösterdiği formda sadece gol atıp gol fırsatları yaratmakla kalmayıp, diğer oyuncular için de alan açmasıydı. Bence hepsi bundan faydalandı, ancak Salah artık eskisi gibi güçlü olmadığı için bu da ortadan kalktı. Kasım ayından bu yana ilk lig golünü Wolves'a karşı attı" dedi Hamman, BOYLE Sports'a.
"Mohamed Salah, geçen Noel'den beri zorlanıyor. Açık oyunda gol atmakta zorlandı ve bu durum değişmedi, değişmeyecek de. Ara sıra gol atabilir, ama Liverpool'da eskisi gibi bir etkisi olmadığı kesin. Umarım, Liverpool'u ilk beşe sokmak için son dokuz veya on maçta küçük bir rol oynar. Ama bence en iyi günleri geride kaldı."
Salah'ın yerini almayı hak eden oyuncu
Alman efsane, Michael Olise'yi Mohamed Salah'ın yerine geçecek mükemmel bir oyuncu olarak görüyor. Bayern Münih'in forveti, bu sezon Bavyera kulübü için en iyi formunu sergiledi.
Hamman, "Liverpool için Michael Olise mükemmel bir seçim olur çünkü sağ kanatta oynuyor ve içeriye doğru giriyor. Bayern Münih'e geldiğinden beri muhteşem bir performans sergiliyor" dedi. "Son birkaç haftadır biraz sessiz kaldı ama maçı belirleyen başka oyuncular da var. Ancak Şampiyonlar Ligi yeniden başladığına göre, muhtemelen onun en iyi halini tekrar göreceğiz.
"O harika bir oyuncu. Salah'ın yerine ondan daha mükemmel bir yedek düşünemem. Bayern Münih onu bırakmak istemeyecektir çünkü sözleşmesinde böyle bir madde olduğunu sanmıyorum."
UCL'ye katılma şansı azalıyor
Liverpool'un bu sezonki performansına bakıldığında, Hamman takımın sezonu daha iyi bir konumda bitirme şansına ilişkin karamsar. Liverpool şu anda ligde altıncı sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki Aston Villa'nın üç puan gerisinde. Bu durum, takımın Avrupa'nın en üst düzey turnuvasından dışlanma riskini beraberinde getiriyor.
"Bu sezon dördüncü olarak bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceklerini düşünmüştüm. Wolves lig sonucu gerçekten moral bozucuydu. Artık beşinci sıraya girmek için yeterli puanı almaları gerekiyor, çünkü beşinci sıra yeterli olacak. Ancak, bence bu konuda büyük bir soru işareti var" dedi Hamman.
