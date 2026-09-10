West Ham United orta saha oyuncusu Alvarez, Meksika'da çıkan ve bir adam kaçırma planına karıştığını öne süren haberlerin ardından meydan okuyan bir açıklama yaptı. Çeşitli medya kuruluşlarında dolaşıma giren iddialarda, West Ham United yıldızı ile partnerinin, kayınpederi tarafından organize edildiği bildirilen bir suçla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Profesyonel kariyerinin 10 yılı boyunca genel olarak göz önünde olmamayı tercih eden Alvarez, suçlamaların kişisel ve profesyonel itibarını etkilemeye başlamasının ardından sessizliğini bozma kararı aldı.

Resmi sosyal medya hesaplarında paylaştığı uzun ve tutkulu açıklamada, eski Ajax oyuncusu, artık sansasyonel haberler için kendi imajının kullanılmasına tahammül etmeyeceğini açıkça belirtti. Orta saha oyuncusu, daha önce söylentilerin kendiliğinden dağılacağı umuduyla bunları görmezden geldiğini, ancak iddialar daha ciddi hale geldikçe harekete geçmek zorunda hissettiğini ifade etti. Özellikle eski partnerinin babası üzerinden kendisinin bu vakayla ilişkilendirilmeye çalışılmasına değinen Alvarez, üçüncü kişilerin eylemlerinden hiçbir sorumluluğu olmadığını vurguladı.