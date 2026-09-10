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'Artık yeter!' - West Ham'ın yıldızı Edson Alvarez, kaçırılma iddiaları hakkında öfkeli bir şekilde sessizliğini bozdu ve yasal işlem tehdidinde bulundu
Alvarez, Meksika medyasının iddialarına yanıt verdi
West Ham United orta saha oyuncusu Alvarez, Meksika'da çıkan ve bir adam kaçırma planına karıştığını öne süren haberlerin ardından meydan okuyan bir açıklama yaptı. Çeşitli medya kuruluşlarında dolaşıma giren iddialarda, West Ham United yıldızı ile partnerinin, kayınpederi tarafından organize edildiği bildirilen bir suçla bağlantılı olduğu öne sürüldü.
Profesyonel kariyerinin 10 yılı boyunca genel olarak göz önünde olmamayı tercih eden Alvarez, suçlamaların kişisel ve profesyonel itibarını etkilemeye başlamasının ardından sessizliğini bozma kararı aldı.
Resmi sosyal medya hesaplarında paylaştığı uzun ve tutkulu açıklamada, eski Ajax oyuncusu, artık sansasyonel haberler için kendi imajının kullanılmasına tahammül etmeyeceğini açıkça belirtti. Orta saha oyuncusu, daha önce söylentilerin kendiliğinden dağılacağı umuduyla bunları görmezden geldiğini, ancak iddialar daha ciddi hale geldikçe harekete geçmek zorunda hissettiğini ifade etti. Özellikle eski partnerinin babası üzerinden kendisinin bu vakayla ilişkilendirilmeye çalışılmasına değinen Alvarez, üçüncü kişilerin eylemlerinden hiçbir sorumluluğu olmadığını vurguladı.
- Getty Images Sport
Hukuk ekibine harekete geçmesi talimatı verildi
Durumun ciddiyeti, Alvarez'i hukuki destek aramaya yöneltti. Oyuncu, itibarını korumak için konuyu mahkemeye taşımaya hazır olduğunu doğruladı. Şöyle yazdı: “Son dönemde dolaşıma giren yayınlar ve açıklamalar ışığında, bu konuya açık ve net bir şekilde değinmenin gerekli olduğuna inanıyorum. Adımı benimle tamamen ilgisiz olaylar, anlaşmazlıklar ya da davranışlarla ilişkilendirmeye yönelik her türlü iddia ya da girişimi kategorik olarak reddediyorum.
Alvarez, iddiaları destekleyen kanıtların bulunmadığını vurgulayarak sözlerini sürdürdü ve böylesine ciddi suçlamalar için tek uygun yerin hukuk sistemi olduğunu savundu. Şunları ekledi: “Ancak sınırlar vardır ve bu nitelikteki meselelerde, tek bir kanıt dahi sunulmadan bana bilgi, sorumluluk ya da dahliyet atfedilmesi açıkça bu sınırı aşmaktadır. Eğer birileri benim adıma herhangi bir yanlışın kanıtına sahip olduğuna inanıyorsa, bunu sunabilecekleri makamlar, savcılıklar ve mahkemeler vardır."
Zor kazanılmış bir itibarı korumak
Alvarez için adını temize çıkarma mücadelesi son derece kişisel bir mesele; köklerini, ailesinin Meksika'da kendisine aşıladığı değerlerden alıyor. Orta saha oyuncusu, profesyonel itibarını tartışmalarla değil, yıllar süren disiplinle inşa ettiğini vurguladı.
Şöyle dedi: "Adımın üçüncü taraflar arasındaki çatışmaları körüklemek ya da medyada görünürlük kazanmak için kullanılmasına izin vermeyeceğim. Bu nedenle, yapılan açıklamaların ciddiyeti göz önüne alındığında, hakkımda asılsız iddialarda bulunan veya bunları yayan herhangi bir kişiye karşı uygun hukuki adımları değerlendirmesi ve atması için hukuk ekibime talimat verdim."
West Ham'ın yıldızı sözlerini şöyle tamamladı: "Yaklaşık on yıllık profesyonel kariyerim boyunca medya skandallarından uzak durmak ve adımın hem saha içinde hem de saha dışında yaptığım işle anılması için her türlü çabayı gösterdim. Çalışkan ve onurlu bir aileden geliyorum; bana, itibarın uzun yıllar boyunca sıkı çalışma, disiplin ve davranışlarla inşa edildiğini öğrettiler."
- Getty Images Sport
West Ham'de sahaya odaklanmak
Saha dışındaki dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen Alvarez, West Ham teknik direktörü Nuno Espirito Santo yönetiminde sezonuna ivme kazandırmak istiyor. Yaz aylarında zorlu bir Dünya Kupası kampanyasında Meksika'nın kaptanlığını yaptıktan sonra Alvarez, 2023 yazında Ajax'tan ses getiren transferinin ardından kulüp formasıyla çıktığı 74 maçın üzerine koymak için Doğu Londra'ya döndü.
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