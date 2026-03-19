"Artık yeter!" Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Galatasaray oyuncularının davranışlarına öfkelendi

"Artık yeter artık," dedi Hollandalı oyuncu, Anfield Road'daki hezimetin ardından, konuk takımın kendi görüşüne göre aşırıya kaçan zaman kazanma taktiklerine öfkeyle tepki gösterdi: "Artık çok sık yaşıyorum bunu: Biz momentum yakalamaya, oyuna girmeye çalışıyoruz – ama sonra yine biri yarım saat boyunca yerde yatıyor."

Slot "buna bir şey yapmak" istemiş ve dördüncü hakemle dikkat çekici sıklıkta tartışmış, ancak başarısız olmuş. "Belki de bir deli gibi çizgi boyunca koşmak dışında" hiçbir şey yapamamış. Aslında Slot, kendi standartlarına göre maç boyunca saha kenarında neredeyse aşırı hevesli görünüyordu ve ona göre bu durum, hafta sonu küme düşme tehlikesi yaşayan Tottenham'a karşı hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik beraberliğin ardından takımı yuhalayan Reds taraftarlarına da yansıdı.

"Onlar ivmeyi durdurmaya çalıştıkları ilk andan itibaren taraftarlarımız seslerini daha da yükseltti," dedi Slot maç sonrası basın toplantısında: "Bence bu kombinasyon bu akşam çok önemliydi. Bu yüzden belki normalde olduğumdan biraz daha enerjik davrandım. Çünkü bu akşam gördüklerimize karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz."