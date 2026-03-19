Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarında Galatasaray İstanbul oyuncularının sergilediği tavırdan açıkça çok rahatsız olmuş görünüyor. Rövanş maçında 4-0 galip geldikten sonra, bu Türk devine sert eleştiriler yöneltti.
Çeviri:
"Artık yeter!" Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Galatasaray oyuncularının davranışlarına öfkelendi
"Artık yeter artık," dedi Hollandalı oyuncu, Anfield Road'daki hezimetin ardından, konuk takımın kendi görüşüne göre aşırıya kaçan zaman kazanma taktiklerine öfkeyle tepki gösterdi: "Artık çok sık yaşıyorum bunu: Biz momentum yakalamaya, oyuna girmeye çalışıyoruz – ama sonra yine biri yarım saat boyunca yerde yatıyor."
Slot "buna bir şey yapmak" istemiş ve dördüncü hakemle dikkat çekici sıklıkta tartışmış, ancak başarısız olmuş. "Belki de bir deli gibi çizgi boyunca koşmak dışında" hiçbir şey yapamamış. Aslında Slot, kendi standartlarına göre maç boyunca saha kenarında neredeyse aşırı hevesli görünüyordu ve ona göre bu durum, hafta sonu küme düşme tehlikesi yaşayan Tottenham'a karşı hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik beraberliğin ardından takımı yuhalayan Reds taraftarlarına da yansıdı.
"Onlar ivmeyi durdurmaya çalıştıkları ilk andan itibaren taraftarlarımız seslerini daha da yükseltti," dedi Slot maç sonrası basın toplantısında: "Bence bu kombinasyon bu akşam çok önemliydi. Bu yüzden belki normalde olduğumdan biraz daha enerjik davrandım. Çünkü bu akşam gördüklerimize karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz."
- AFP
Galatasaray yıldızlarının Liverpool maçında yaşadığı korkunç sakatlıklar
Ancak Galatasaraylı bir oyuncunun yerde yuvarlandığı her duraklama, hafif bir şekilde sonuçlanmadı. Bu da gerçeğin bir parçası. Noa Lang, maçın bitimine kısa bir süre kala Curtis Jones ile girdiği mücadelede parmağını reklam panosuna sıkıştırarak ağır bir sakatlık geçirdi ve Liverpool'da acil ameliyat olmak zorunda kaldı.
Yıldız forvet Victor Osimhen ise maçın başlarında Ibrahima Konate ile çarpışarak ön kolunu kırdı, ancak devreye kadar gözle görülür bir şekilde sakat olmasına rağmen oynamaya devam etti. İkinci yarıda milli oyuncu Leroy Sane onun yerine oyuna girdi.
Osimhen'in yokluğunda, ilk maçı 1-0'lık sansasyonel bir skorla kazanan Galatasaray, Anfield Road'da şansı kalmadı. Bu konuda Slot, her iki takımın beklenen gol ortalamalarına da değindi. Oyuncularının "neredeyse mükemmel bir maç" çıkardığını belirtti: "Bu performansı tekrarlamak neredeyse imkansız, çünkü bir Şampiyonlar Ligi gecesinde 5,02 xGoals ve sadece 0,18 beklenen gol... bunu tekrarlamak kolay olmayacak."
Liverpool, PSG'ye karşı intikam peşinde
Dominik Szoboszlai (25.), Hugo Ekitike (51.), Ryan Gravenberch (53.) ve Mohamed Salah (62.) maçın sonunda Galatasaray'ı bitirdi. Bu gol, Salah için Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. golü oldu. Bugüne kadar başka hiçbir Afrikalı oyuncu bu kilometre taşına ulaşamamıştı. Mısırlı oyuncu, Didier Drogba (44 gol) ve Samuel Eto’o (30 gol) gibi efsanelerin de önünde yer alıyor.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde şimdi çeyrek finalde son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Reds, geçen sezon sekizinci finalde penaltı atışlarında PSG'ye dramatik bir şekilde yenilerek ödeyemediği bir borcu orada ödemek istiyor.
"Onların uzatmalara ve penaltı atışlarına gitmek zorunda kaldıkları tek takım bizdik," diyen Slot, Fransız deviyle oynanacak maçlara ilişkin şunları söyledi: "Bu takım, bu sezon formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi, ancak biz de bu akşam, geçen sezonun büyük bir bölümünde sergilediğimiz seviyede hala oynayabileceğimizi kanıtladık. Bu performans bize ve bana büyük bir özgüven veriyor."
Sıkça sorulan sorular
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.