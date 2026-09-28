Klopp'un şişkin 44 kişilik oyuncu havuzu genelindeki kapsamlı rotasyonuna değinen Schweinsteiger, Almanya'nın Yunanistan'ın Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis ve Vangelis Pavlidis gibi maçı çözebilecek belirleyici oyunculardan yoksun olduğunu savundu.

Karim Adeyemi'nin, forvetin yeni kulübünde başarılı olduğu sol yerine sağ kanatta kullanılmasına dikkat çekti. Eski Dortmund yıldızının rolünü değerlendiren Schweinsteiger, "Barcelona'da inanılmaz derecede iyi bir başlangıç yaptı, güçlü yönleri orada iyi kullanılıyor. Orada solda oynuyor ve ben de onu oynarken orada görüyorum" dedi.

Ancak Almanya'nın eski kaptanı, teknik direktörü suçlamayı reddetti ve bunun yerine kadrodan kişisel sorumluluk talep etti: "Klopp bir sihirbaz değil. Bu zor bir çalışma. Ama oyuncuların da kendilerine biraz sorması gerekiyor: Hepsi bu mu?"