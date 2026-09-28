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'Artık üst düzey bir takım değiliz' - Bastian Schweinsteiger, Yunanistan karşısında alınan tarihi hezimetin ardından Jurgen Klopp'un zor durumdaki Almanya'sını sert sözlerle eleştirdi
Augsburg'un tarihi yenilgisi ev sahibini şoke etti
Almanya, pazar gecesi Augsburg'da oynanan son UEFA Uluslar Ligi maçında Yunanistan'a sahasında 1-0'lık küçük düşürücü bir yenilgi aldı. Joshua Kimmich'e çarpıp yön değiştiren Dimitrios Kourbelis'in 74. dakikadaki golü, konuk ekip için tarihi bir galibiyeti getirdi. Bu şok sonuç, iki ülke arasında oynanan 11 resmi maçta Almanya'nın Yunanistan karşısındaki ilk yenilgisi olarak kayıtlara geçti.
- Michael Weber
Yorumcu, vasatlığa düşüşten yakındı
Eski Almanya kaptanı, maçın bitiş düdüğünün ardından ARD sunucusu Esther Sedlaczek'e konuşurken, ev sahibinin etkisiz hücum performansı konusunda sözünü sakınmadı.
Milli takımın standartlarındaki endişe verici düşüşten yakınan Schweinsteiger, "Artık üst düzey bir takım değiliz, sıradanlığa yerleştik. Rakibe sorun çıkaracak şekilde baskı kurmayı başaramadık" dedi.
Performansı bir önceki maçlarıyla kıyaslayan Bayern Münih efsanesi, Almanya'nın "yeterince baskı üretmediğini" belirtirken, perşembe günü Hollanda ile 1-1 berabere kaldıkları maçta "daha iyi" olduklarını da kabul etti.
Maç kazanan isimler hücum hattında eksik
Klopp'un şişkin 44 kişilik oyuncu havuzu genelindeki kapsamlı rotasyonuna değinen Schweinsteiger, Almanya'nın Yunanistan'ın Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis ve Vangelis Pavlidis gibi maçı çözebilecek belirleyici oyunculardan yoksun olduğunu savundu.
Karim Adeyemi'nin, forvetin yeni kulübünde başarılı olduğu sol yerine sağ kanatta kullanılmasına dikkat çekti. Eski Dortmund yıldızının rolünü değerlendiren Schweinsteiger, "Barcelona'da inanılmaz derecede iyi bir başlangıç yaptı, güçlü yönleri orada iyi kullanılıyor. Orada solda oynuyor ve ben de onu oynarken orada görüyorum" dedi.
Ancak Almanya'nın eski kaptanı, teknik direktörü suçlamayı reddetti ve bunun yerine kadrodan kişisel sorumluluk talep etti: "Klopp bir sihirbaz değil. Bu zor bir çalışma. Ama oyuncuların da kendilerine biraz sorması gerekiyor: Hepsi bu mu?"
- Getty Images Sport
Teknik direktör acil bir çıkış yolu arıyor
Bu şok yenilgi, Almanya'yı 2026 Dünya Kupası grup aşamasından bu yana oynadığı dört maçta da galibiyetsiz bıraktı. Almanya'nın, 1 Ekim Perşembe günü üçüncü maç haftasında Sırbistan'ı ağırladığında hızlı bir reaksiyon vermesi gerekiyor. Klopp'un ekibi ise üç gün sonra Yunanistan deplasmanına gidecek; çeyrek final umutlarını canlı tutmak için Augsburg'daki bu yenilginin rövanşını almak zorunda.
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