Teknik direktör olarak geçirdiği kişisel değişimi değerlendiren Gattuso, günümüz futbolcularıyla bağ kurabilmek için sert mizacını törpülemek zorunda kaldığını kabul etti. Gattuso, DAZN Italia'ya yaptığı açıklamada, "Ben de futbolculuk yaptığım için artık teknik direktör olmak istemediğimi söylemiştim" dedi.

"Ne zaman bazı tavırlar görsem eve karın ağrısıyla dönerdim. Kendim üzerinde çalıştım. Taviz vermediğim iki üç konu var ama diğer konularda oyuncuları dinliyorum."

"Telefonlar ve cihazlarla birlikte artık yaşadıkları dünya bu. Benim de bunu kabul etmem gerekiyor."