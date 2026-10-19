Getty Images Sport
Çeviri:
“Artık teknik direktörlük yapmak istemiyordum!” Gennaro Gattuso, Juventus’u şaşkına çeviren aile ortamını nasıl yarattı?
Gattuso, Juventus'u yenmek için ‘aile gibi bir takım’ kuruyor
Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, takımının 3-0'lık galibiyette ortaya koyduğu taktiksel ustalığın ardından Juventus deplasmanında teknik direktör olarak ilk kez kazanmayı kutladı. Lazio, Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen ve Fisayo Dele-Bashiru'nun golleriyle Juventus'u farklı mağlup etti.
Bu galibiyet, yaz transfer döneminde kısıtlamalarla karşılaşan ve Coppa Italia'ya erken veda eden kulübün kaydettiği dikkat çekici toparlanmayı taçlandırdı.
Gattuso, Serie A'nın zirvesine hızla yükselmelerini takım içindeki güçlü duygusal bağa bağladı.
- Jonathan Moscrop
Teknik direktör, günümüzün oyuncu kadrosunu yönetme biçimindeki değişimi anlattı
Teknik direktör olarak geçirdiği kişisel değişimi değerlendiren Gattuso, günümüz futbolcularıyla bağ kurabilmek için sert mizacını törpülemek zorunda kaldığını kabul etti. Gattuso, DAZN Italia'ya yaptığı açıklamada, "Ben de futbolculuk yaptığım için artık teknik direktör olmak istemediğimi söylemiştim" dedi.
"Ne zaman bazı tavırlar görsem eve karın ağrısıyla dönerdim. Kendim üzerinde çalıştım. Taviz vermediğim iki üç konu var ama diğer konularda oyuncuları dinliyorum."
"Telefonlar ve cihazlarla birlikte artık yaşadıkları dünya bu. Benim de bunu kabul etmem gerekiyor."
Gattuso, güven ve uluslararası deneyimi vurguluyor
Gattuso, oyunculara özgürlük tanırken net sınırlar koymanın herkesin gelişebildiği bir ortam yarattığını vurguladı. Gattuso, “Benim taviz vermediğim kurallara onların da uyması gerekiyor, hepsi bu. Bence işin sırrı bu,” dedi.
“Yurt dışındaki deneyimlerim de farklı zihniyetleri tanımama yardımcı oldu... Çalışmalar sırasında oyuncularla konuşuyor, onları mümkün olan en iyi duruma getirmeye çalışıyorum.”
“Artık oyuncular ilk zorluk belirtisinde pes ediyor. Önemli olan, pes etmelerine izin vermemek.”
- Getty Images Sport
Lazio, yaklaşan sınavlar öncesinde uzun vadeli istikrarın temellerini atıyor
Gattuso'nun modern oyuncu yönetimi anlayışı, kulübün sahiplerine yönelik saha dışındaki taraftar protestoları sürerken Lazio kadrosuna yeniden enerji kazandırdı ve takım içindeki birlikteliği güçlendirdi.
Lazio'nun etkileyici takım ruhu, ligin zirvesindeki takımlara karşı önemli sonuçlar getirmeye devam ediyor.
Lazio, bu güçlü takım kültürünü yaklaşan lig maçlarına da taşımayı hedefliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun