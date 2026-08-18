AFP
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Artık sır yok: Premier League yayıncıları, oyuncular ile hakemler arasındaki sahadaki çarpıcı konuşmaları ortaya çıkarmaya hazırlanıyor
Genişletilmiş yayın kuralları
Daily Mail'in haberine göre Premier League, yayın kurallarında önemli bir değişikliği onayladı. Bu sezondan itibaren televizyon yayın hakları sahipleri Sky Sports ve TNT Sports, canlı maçlar sırasında RefCam sistemi tarafından kaydedilen sesleri yayınlayacak.
Hakemin kulaklığına monte edilen bir kamera olan RefCam, geçen sezon onun bakış açısını göstermek için kullanıma sunulmuştu, ancak kapsamı artık genişletildi. Yayıncılar haftada en fazla iki maçtan ses yayınlayacak ve oyuncularla hakemler arasındaki birebir konuşmaları ortaya koyacak. Bu gelişme, taraftarların artık oyunun kritik anlarında sahada yaşanan filtrelenmemiş konuşmaları sonunda duyacağı anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
İş birliğine dayalı kararlar ve şeffaflık
Ses kayıtları tamamen canlı yayınlanmayacak; bunun yerine, seçilmiş pozisyonların kısa süre sonra yayınlanacak neredeyse canlı anlık tekrarlarının bir parçası olarak verilecek. Televizyonda gösterilecek spesifik durumlar, yayıncılar, Premier League ve hakem kurumu Pro Ref'in ortak kararıyla belirlenecek. Premier League, bu ses kayıtlarının yayınlanmasının "taraftarlara kararların nasıl ve neden verildiğine dair daha fazla içgörü sağlayacağını" belirtti.
Ayrıca, kırmızı kartlar ve penaltılar gibi önemli kararların doğru olup olmadığını değerlendiren bağımsız Key Match Incidents Panel, şeffaflığı artırmak amacıyla haftalık değerlendirmelerini doğrudan Premier League'in internet sitesinde yayımlamaya başlayacak.
Canlı görevlilere yönelik kısıtlamalar
Daha fazla netlik yönündeki çabalara rağmen, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun mevcut düzenlemeleri nedeniyle maç içindeki canlı video yardımcı hakem ses kayıtları bu yayınlarda kesin olarak yasak olmaya devam ediyor. Yeni ses uygulaması, canlı video yardımcı hakem iletişimi yerine yalnızca saha içi mikrofon kayıtlarını içerecek.
Bu arada, baş hakemlik yetkilisi Howard Webb, tartışmalı kararların kapsamlı analizini ve kesilmemiş ses kayıtlarını sunmak için Match Officials Mic'd Up programındaki düzenli katılımını sürdürecek. RefCam teknolojisinin kullanıldığı televizyondan yayınlanan maç sayısının bu sezon 20 karşılaşmadan yaklaşık 45'e önemli ölçüde çıkması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Geleceğe bakış
İleriye dönük olarak Premier League ve Pro Ref, video yardımcı hakem iletişiminin canlı yayınlanmasını engelleyen kısıtlamaların gevşetilmesi için Uluslararası Futbol Birliği Kurulu nezdinde aktif lobi çalışması yürütüyor. RefCam ses deneyi açılış haftasında yer almayacak olsa da, çok yakında denenecek ve ardından tüm üst düzey lig sezonu boyunca daha geniş çapta uygulanacak.
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