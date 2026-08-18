Daily Mail'in haberine göre Premier League, yayın kurallarında önemli bir değişikliği onayladı. Bu sezondan itibaren televizyon yayın hakları sahipleri Sky Sports ve TNT Sports, canlı maçlar sırasında RefCam sistemi tarafından kaydedilen sesleri yayınlayacak.

Hakemin kulaklığına monte edilen bir kamera olan RefCam, geçen sezon onun bakış açısını göstermek için kullanıma sunulmuştu, ancak kapsamı artık genişletildi. Yayıncılar haftada en fazla iki maçtan ses yayınlayacak ve oyuncularla hakemler arasındaki birebir konuşmaları ortaya koyacak. Bu gelişme, taraftarların artık oyunun kritik anlarında sahada yaşanan filtrelenmemiş konuşmaları sonunda duyacağı anlamına geliyor.