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Artık sadece bir şaka değil: Dembele'nin izinleri, Barcelona karşısında sakatlanmasının ardından tartışma yarattı

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
O. Dembele
Luis Enrique
Fransa
İspanya

Beklenen 3 maçlık yokluk!

Ousmane Dembele'nin Paris Saint-Germain ile Barcelona arasında oynanan ve Fransız ekibinin 4-2 kazandığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkması, sezon başından bu yana tekrar tekrar dinlendirilmesine rağmen 19. dakikada sahayı terk etmesinin ardından Fransız yıldızın maçlardaki kullanımının yönetiliş biçimine dair soru işaretleri doğurdu.

Sakatlık, takımın Manchester City'yi mağlup etmesinin ardından aynı skorla kazandığı ikinci galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki çıkışını pekiştirdiği yeni bir Paris gecesini kâbusa çevirdi; ancak ekip, sakatlık nedeniyle temel oyuncularından üçünü, Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Marquinhos'u kaybetti.


  • İlk teşhis

    Maç sonrası teknik direktör Luis Enrique, sakatlanan oyuncuların durumuyla ilgili ayrıntı vermekten kaçınarak basın toplantısında şunları söyledi: "Ben doktor değilim. Geçirecekleri tetkiklerin neyi ortaya koyacağını öğrenmek için yarına kadar beklememiz gerekiyor. Bu üç önemli oyuncunun sakatlanması en kötü haber. En üst seviyedeki futbol işte budur."

    Foot Mercato sitesinin "L'Équipe" gazetesinden aktardığına göre Dembele, sol arka uyluk kasında bir sakatlık yaşıyor ve çarşamba günü yapılması planlanan tıbbi tetkiklerin sonuçlarının doğrulanması beklenirken iki ya da üç maç süreyle sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor.

    Bu sürenin doğrulanması halinde oyuncu, Le Havre ve Villarreal maçlarının yanı sıra Lyon karşılaşmasında da forma giyemeyebilir; bu da sakatlığının niteliğini ve önümüzdeki dönemde programı üzerindeki etkisini saptamanın önemini artırıyor.

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  • Amerika yolculuğu soru işaretleri doğuruyor: Artık sadece bir şaka değil!

    Dembele'nin sakatlığı tartışmanın tek sebebi değildi; zira bu durum, oyuncunun sezon başından bu yana teknik direktörünün kararıyla aldığı izinlere dair alaycı açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı. 

    Oyuncu, geçen hafta Manchester City galibiyetinin ardından gazetecilere şaka yollu şöyle demişti: "Milli takım arası vardı, ardından da izne çıktım. Belki mümkünse bir izin daha isterim."

    Gülerek sözlerine, özellikle izinden döndüğünde salı ve çarşamba günleri oynamaktan büyük keyif aldığını ekledi; bunun mart ayına kadar sürme ihtimaline dair şaka yaparken, kararın teknik direktöre ait olduğunu da vurguladı.

    Enrique ise aynı espri anlayışıyla karşılık vererek şöyle dedi: "Ousmane patron. Sürekli şaka yapıyor ve ben onun futbola olan tutkusunu seviyorum. Tabii ki bu bir şakaydı. Oyunculara dinlenme dönemleri vermeye her zaman açığım, bu benim sorumluluğum; ama bu, kulübün tesisinde antrenmana gitmek anlamına geliyor."

    Ancak bu açıklamalar, oyuncunun Barcelona karşısında sakatlanmasının ardından farklı bir anlam kazandı; zira sezon başından bu yana iki kez dinlenme dönemi almıştı: 23 Ağustos'taki Rennes maçının ardından ve milli takım arasından dönüşte.

    "L'Equipe" gazetesi, Dembele'nin son iznini Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiş dönüş bir seyahatte değerlendirdiğini ortaya koyarak soru işaretlerini artırdı; gazeteye göre oyuncu ise duygusunu ve ritmini yeniden kazanmak için ardışık maçlarda forma giymeye ihtiyacı olduğu görüşünde.

  • Avrupa rakamları sorunu gizleyemiyor

    Dembele, Şampiyonlar Ligi'nde üç maçta üç gol atıp üç asist yaparak dikkat çekici rakamlar ortaya koymasına rağmen, Fransız raporunun değerlendirmesine göre genel performansı bu istatistiklerin yansıttığı güçte görünmedi.

    Paris Saint-Germain, oyuncunun eforunu yönetmeye ve ona dinlenme süreleri tanımaya özen gösterirken, yaşanan sakatlık Fransız yıldızın formunu koruyabilme ve düzenli olarak forma giymeye devam edebilme kapasitesine dair bir soru işareti doğurdu. Manchester City, Strasbourg ve Barcelona karşısında forma giymesinin ardından Dembele üst üste üçüncü maçını tamamlayamadı ve sahayı sakatlanarak terk etti; bu gelişme, teknik ekibi önümüzdeki dönemde onun durumunu yeniden değerlendirmek zorunda bırakabilir.

    Ayrıca oku: Barcelona'nın itibarını tehdit eden bir kumar: Flick, Parc des Princes'te El Clasico hesaplarının bedelini ödüyor

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