Dembele'nin sakatlığı tartışmanın tek sebebi değildi; zira bu durum, oyuncunun sezon başından bu yana teknik direktörünün kararıyla aldığı izinlere dair alaycı açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.
Oyuncu, geçen hafta Manchester City galibiyetinin ardından gazetecilere şaka yollu şöyle demişti: "Milli takım arası vardı, ardından da izne çıktım. Belki mümkünse bir izin daha isterim."
Gülerek sözlerine, özellikle izinden döndüğünde salı ve çarşamba günleri oynamaktan büyük keyif aldığını ekledi; bunun mart ayına kadar sürme ihtimaline dair şaka yaparken, kararın teknik direktöre ait olduğunu da vurguladı.
Enrique ise aynı espri anlayışıyla karşılık vererek şöyle dedi: "Ousmane patron. Sürekli şaka yapıyor ve ben onun futbola olan tutkusunu seviyorum. Tabii ki bu bir şakaydı. Oyunculara dinlenme dönemleri vermeye her zaman açığım, bu benim sorumluluğum; ama bu, kulübün tesisinde antrenmana gitmek anlamına geliyor."
Ancak bu açıklamalar, oyuncunun Barcelona karşısında sakatlanmasının ardından farklı bir anlam kazandı; zira sezon başından bu yana iki kez dinlenme dönemi almıştı: 23 Ağustos'taki Rennes maçının ardından ve milli takım arasından dönüşte.
"L'Equipe" gazetesi, Dembele'nin son iznini Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiş dönüş bir seyahatte değerlendirdiğini ortaya koyarak soru işaretlerini artırdı; gazeteye göre oyuncu ise duygusunu ve ritmini yeniden kazanmak için ardışık maçlarda forma giymeye ihtiyacı olduğu görüşünde.