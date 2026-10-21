Maç sonrası teknik direktör Luis Enrique, sakatlanan oyuncuların durumuyla ilgili ayrıntı vermekten kaçınarak basın toplantısında şunları söyledi: "Ben doktor değilim. Geçirecekleri tetkiklerin neyi ortaya koyacağını öğrenmek için yarına kadar beklememiz gerekiyor. Bu üç önemli oyuncunun sakatlanması en kötü haber. En üst seviyedeki futbol işte budur."

Foot Mercato sitesinin "L'Équipe" gazetesinden aktardığına göre Dembele, sol arka uyluk kasında bir sakatlık yaşıyor ve çarşamba günü yapılması planlanan tıbbi tetkiklerin sonuçlarının doğrulanması beklenirken iki ya da üç maç süreyle sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor.

Bu sürenin doğrulanması halinde oyuncu, Le Havre ve Villarreal maçlarının yanı sıra Lyon karşılaşmasında da forma giyemeyebilir; bu da sakatlığının niteliğini ve önümüzdeki dönemde programı üzerindeki etkisini saptamanın önemini artırıyor.