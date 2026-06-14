Artık sadece ayrıntılar kaldı: FC Bayern'in yaz transfer dönemindeki ilk transferiyle ilgili görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydettiği söyleniyor

Şu anda her iki kulüp de transfer ücretinin kesin yapısı üzerinde görüşüyor; duyumlara göre Eintracht, 50 milyon avroluk sabit bir tutar artı 5 milyon avroluk ek ödemelerden oluşan bir modeli tercih ediyor; Bayern’in spor direktörü Max Eberl ise daha düşük bir sabit transfer ücreti istiyor.

Açık olan bir şey var: Brown, tarihin en pahalı sol beklerinden biri olacak ve Marc Cucurella ve Benjamin Mendy ile aynı sıraya girecek. Eintracht için bu anlaşma, hafif bir taviz verilmesine rağmen, yine de ekonomik açıdan mükemmel bir sonuç teşkil ediyor.

Transferin takvimi çoktan belirlenmiş durumda ve Alman milli takımının Dünya Kupası'ndaki performansıyla yakından bağlantılı. Curacao ile oynanacak açılış maçının hemen ardından transferin resmi olarak tamamlanması bekleniyor. Zaman kaybetmemek için FC Bayern şimdiden lojistik hazırlıklarını yaptı. Nathaniel Brown'un zorunlu sağlık kontrolünü ABD'deki Dünya Kupası kampında yerinde geçirmesi planlanıyor.

İlginç bir ayrıntı: Premier League'den ismi açıklanmayan bir kulüp, son ana kadar araya girmeye çalışmış. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Brown ilgilenen kulübe hemen ret cevabı vermiş. Julian Nagelsmann yönetiminde DFB kadrosunda kendine yer edinen oyuncu için, hedefi olan Münih konusunda hiçbir şüphe yoktu. Eintracht ayrıca, yıldız oyuncusuna uygun bir teklif gelmesi halinde onu bırakacağına dair söz verdi.



