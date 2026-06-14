Bild gazetesinin haberine göre, spor direktörü Max Eberl ile Frankfurt'un spor direktörü Markus Krösche, Hessen ekibinin ilk taleplerinin oldukça altında kalan bir toplam paket üzerinde anlaşmaya vardı. Görüşmelerin başlangıcında Eintracht, transfer ücreti olarak 60 ila 65 milyon euro talep ederken, şu anda bonus ödemeleri dahil 55 milyon euroluk bir transfer ücreti gerçekçi görünüyor. Böylece, transferin tamamlandığına dair haberler de çok yakında geliyor.
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Artık sadece ayrıntılar kaldı: FC Bayern'in yaz transfer dönemindeki ilk transferiyle ilgili görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydettiği söyleniyor
Şu anda her iki kulüp de transfer ücretinin kesin yapısı üzerinde görüşüyor; duyumlara göre Eintracht, 50 milyon avroluk sabit bir tutar artı 5 milyon avroluk ek ödemelerden oluşan bir modeli tercih ediyor; Bayern’in spor direktörü Max Eberl ise daha düşük bir sabit transfer ücreti istiyor.
Açık olan bir şey var: Brown, tarihin en pahalı sol beklerinden biri olacak ve Marc Cucurella ve Benjamin Mendy ile aynı sıraya girecek. Eintracht için bu anlaşma, hafif bir taviz verilmesine rağmen, yine de ekonomik açıdan mükemmel bir sonuç teşkil ediyor.
Transferin takvimi çoktan belirlenmiş durumda ve Alman milli takımının Dünya Kupası'ndaki performansıyla yakından bağlantılı. Curacao ile oynanacak açılış maçının hemen ardından transferin resmi olarak tamamlanması bekleniyor. Zaman kaybetmemek için FC Bayern şimdiden lojistik hazırlıklarını yaptı. Nathaniel Brown'un zorunlu sağlık kontrolünü ABD'deki Dünya Kupası kampında yerinde geçirmesi planlanıyor.
İlginç bir ayrıntı: Premier League'den ismi açıklanmayan bir kulüp, son ana kadar araya girmeye çalışmış. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Brown ilgilenen kulübe hemen ret cevabı vermiş. Julian Nagelsmann yönetiminde DFB kadrosunda kendine yer edinen oyuncu için, hedefi olan Münih konusunda hiçbir şüphe yoktu. Eintracht ayrıca, yıldız oyuncusuna uygun bir teklif gelmesi halinde onu bırakacağına dair söz verdi.
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Brown'ın transferi, Alphonso Davies'in Bayern Münih'teki geleceği açısından ne anlama gelir?
Brown'ın yaklaşan transferi, Münih ekibinin kadrosu üzerinde geniş kapsamlı etkiler yaratabilir. Bu yükselen yıldızın yedek olarak gelmesi pek olası görünmüyor. Geçtiğimiz sezonda, formda olduğu zamanlarda sol bek pozisyonunda çoğunlukla Aphonso Davies ve Raphael Guerreiro forma giydi. Guerreiro Bayern'den ayrıldı ve Davies de artık Münih ekibi için satılamaz bir oyuncu olarak görülmüyor. Son yıllarda sık sık sakatlanan ve Kanada milli takımının Dünya Kupası açılış maçını da sakatlığı nedeniyle kaçıran Kanadalı oyuncu, yedi yılın ardından yaz aylarında Münih ekibinden ayrılabilir.
Brown, Davies'e benzer bir oyuncu tipidir ve sol bek pozisyonunu çoğunlukla ofansif bir şekilde yorumlar. Münih'te Brown, kadro yeniden yapılanmasının merkezi bir parçası olarak görülüyor. Milli takım oyuncusu olması ve Dünya Kupası'nda önemli bir rol üstlenme ihtimali nedeniyle, turnuva sırasında piyasa değeri daha da artabilir.