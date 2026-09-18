Disiplinle ilgili düzenlemelerin yanı sıra Zidane, selefi Didier Deschamps'tan daha geniş bir teknik ekip kurdu ve ağustos ortasında Clairefontaine'de bir seminer düzenledi. Kilit yardımcılar David Bettoni ile resmî gözlemci Stephane Plancque, adayları izlemek için statlarda geniş çapta seyahat ederken Arthur Hochede de fiziksel antrenör olarak ekibe katıldı.

Tıbbi kadrodaki düzenlemeler de tamamlandı; podolog Serge Isidro, görevden alınmasının ardından Marc Retali'nin yerine geçti.

Zidane, yurt içindeki potansiyel isimleri değerlendirmek için Bollaert-Delelis Stadyumu'ndaki Trophée des Champions'u bizzat takip etti.