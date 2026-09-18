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'Artık podyum yok!' - Zinedine Zidane, Fransa'da nasıl katı bir yeni düzen uyguluyor?
Zidane, kararlı kültürel değişimde Clairefontaine'deki medya gösterisini rafa kaldırdı
RMC Sport'a göre, Fransa'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, ilk milli takım kampı öncesinde Clairefontaine'de katı değişiklikler yaptı. Dünya Kupası şampiyonu, pazartesi günü oyuncuların geleneksel varışının gazeteciler ve kameralar tarafından takip edilmesini kararlı bir şekilde yasakladı.
Son yıllarda milli takım üssüne oyuncu gelişleri, Jules Kounde gibi yıldızların sıra dışı kıyafetleriyle manşetlere çıktığı gayriresmî moda gösterilerine dönüşmüştü.
Zidane, sahadaki hazırlığa tam odaklanmayı sağlamak için bu dış gösteriye hemen son verme kararı aldı.
- AFP
Yeni teknik direktör tam odak ve iç kontrol talep ediyor
Zidane'ın teknik ekibi, medya çılgınlığını ve gereksiz tartışmaları önlemek için kampın ilk günlerini kulüp içinde sıkı kontrol altında tutmak istiyor. Teknik direktör, fotoğrafçılara kapıları kapatarak takımın yerleşmesine ve yeni taleplere sorunsuz şekilde uyum sağlamasına olanak tanımayı amaçlıyor.
Teknik ekip, kamera ekiplerinin uzak tutulmasının oyuncuların kişisel görünümlerinden ziyade futboldaki performanslarına öncelik vermesini sağlayacağına inanıyor.
Genişleyen teknik ekip, titiz scouting sürecini tamamlıyor
Disiplinle ilgili düzenlemelerin yanı sıra Zidane, selefi Didier Deschamps'tan daha geniş bir teknik ekip kurdu ve ağustos ortasında Clairefontaine'de bir seminer düzenledi. Kilit yardımcılar David Bettoni ile resmî gözlemci Stephane Plancque, adayları izlemek için statlarda geniş çapta seyahat ederken Arthur Hochede de fiziksel antrenör olarak ekibe katıldı.
Tıbbi kadrodaki düzenlemeler de tamamlandı; podolog Serge Isidro, görevden alınmasının ardından Marc Retali'nin yerine geçti.
Zidane, yurt içindeki potansiyel isimleri değerlendirmek için Bollaert-Delelis Stadyumu'ndaki Trophée des Champions'u bizzat takip etti.
- CordonPress
Modernize edilmiş kadro duyurusu yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor
Zidane, modernize edilmiş bir sunum formatı vaat ederek ilk Fransa kadrosunu cuma günü saat 18.00'de resmen açıklayacak. Yeni teknik direktör, Deschamps'ın 14 yıllık görev süresi boyunca kullanılan geleneksel yöntemleri yenilemeyi hedefliyor.
Genişletilmiş bir liste ve yeni isimlerin beklendiği kadro, sıkı yeni kurallar altında gelecek hafta kampa katılacak.
Fransa, yeni dönemine ilk günden itibaren tam disiplini tesis etme niyetiyle başlıyor.
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