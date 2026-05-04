Çeviri:
"Artık pek de genç sayılmaz" - Schalke teknik direktörü, Bundesliga'ya yükselmenin ardından tecrübeli forvetin geleceğine değinirken, Edin Dzeko henüz bir karar vermiş değil
Schalke, Bundesliga'ya dönüş için hazırlık yapıyor
Sezonun bitmesine üç maç kala Alman birinci ligine geri dönerek büyük bir başarıya imza atan Schalke, şimdiden gelecek sezonun kadro planlamasına odaklanmaya başladı.
Bu tartışmaların merkezinde, kış transfer döneminde takıma katıldığından bu yana Royal Blues için adeta bir dönüşüm yaratan 40 yaşındaki forvet Dzeko'nun geleceği yer alıyor.
Bosnalı milli oyuncu, Veltins-Arena'da kısa sürede taraftarların gözdesi haline geldi ve yaşın sadece bir rakam olduğunu kanıtladı. Gelsenkirchen ekibinde oynadığı dokuz maçta, eski Manchester City ve Inter yıldızı altı gol atıp üç asist yaparak toplam dokuz gol katkısı kaydetti ve sahadaki önemini bir kez daha vurguladı.
Baumann, Dzeko'nun durumuna ilişkin bilgi verdi
Schalke'nin sportif direktörü Frank Baumann, Sky'da yer alarak tecrübeli forvetin durumuna ilişkin son gelişmeleri aktardı.
Baumann, görüşmelerin devam ettiğini ancak Dzeko'nun gelecek sezon Bundesliga'da forvet hattını çekip çekmeyeceğine dair nihai bir karara henüz varılmadığını açıkça belirtti.
Baumann, "Edin'in de takıma ve kulübe neler katabileceğini farkında olduğunu düşünüyorum, ancak kulübün ona neler sunabileceğini de aynı derecede farkında" dedi. "O bu konuda çok bilinçli bir karar verdi: oynamak istiyor, olumlu bir deneyim yaşamak istiyor ve sezonu böyle bir başarıyla bitirebilir."
Yaşın etkisi ve Dünya Kupası
Bu dünya çapındaki golcünün kariyerini 41 yaşına kadar uzatıp uzatmayacağı, Schalke yönetiminin karşı karşıya olduğu en büyük soru olarak duruyor. Tecrübeli oyuncunun yaklaşan Dünya Kupası’nda Bosna-Hersek forması giymesi beklenirken, kulüp onun fiziksel durumunu ve kariyer hedeflerini değerlendirebilmesi için gerekli alanı tanıma konusunda hazır.
Baumann, "Elbette önünde bir Dünya Kupası var ve artık tam olarak genç sayılmaz, ancak sezonun ardından bir araya gelip konuşmaya karar verdik. Ancak bizim tarafımızdan herhangi bir son tarih konulmayacak" dedi.
Ayrıca, turnuva takviminin zaman çizelgesini etkileyeceğini de vurguladı: "Dünya Kupası nedeniyle, antrenmanların ilk gününde sahada olmayacak zaten, bu yüzden zamanımız var."
Maddi kazançtan çok bağlılık
Dzeko'nun kararının ardında maddi teşvikler yatmıyor gibi görünüyor; Baumann, oyuncunun dürüstlüğünü ve kulübün amblemi için oynama arzusunu övdü. Forvetin, Schalke'nin Alman futbolunun en üst ligine geri dönmesine yardımcı olmak için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden gelen dev teklifleri reddettiği bildiriliyor.
Baumann, "Önemli olan, tıpkı kışın yaptığı gibi, yine inancıyla bu kararı vermiş olması" dedi. "Örneğin Paris'ten gelen çok daha iyi teklifleri reddetti ve Gelsenkirchen'de daha az paraya oynamaya karar verdi – görünüşe göre bunun da bir çekiciliği var."