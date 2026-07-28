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Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

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Artık oyundan keyif almıyor: Neymar'ın hikâyesinin son bölümlerini yazacak 3 senaryo

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Neymar
Santos FC
Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Dünya Kupası
Brezilya
Norveç
ABD

Ticari baskılar gündemde: Brezilya Milli Takımı'nın tarihi gol kralının kariyerindeki en zorlu viraj

Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesi uluslararası futbolun temellerini sarstı ve son yılların en şaşırtıcı görüntülerinden birini geride bıraktı. Neymar Junior bir kez daha, milli takım formasını giymekten keyif almaya devam mı edeceği yoksa sürpriz bir karar mı alacağı yönündeki belirsizlik girdabında buldu kendini.

İtalyan Carlo Ancelotti'nin Brezilya milli takımının teknik direktörlüğüne getirilmesiyle oluşan iyimserliğin ardından, Brezilya'nın turnuvadaki performansı şok edici oldu. Sönük bir oyun sergileyen ekip, son 16 turunda Norveç karşısında elendi. Böylece sambacıların ve kaptanları Neymar'ın umutları suya düştü; 2002 sürümünden bu yana altıncı şampiyonluk kabusunu kırma hayali ise sürüyor.

  • Neymar'ın kariyerindeki en zorlu viraj

    Marca gazetesi bugün salı günü şunları yazdı: "Spor sitesi 'Bitbol'un ortaya çıkardığı ve gazeteci Ezequiel Gasca'nın aktardığı bilgilere göre, Neymar Dünya Kupası'ndan gözyaşları içinde ayrıldıktan sonra futbol kariyerinin en zorlu virajından geçiyor. İstediği etkiyi yaratamaması sonucu biriken hayal kırıklığı, kariyerinin ani bir şekilde sona ereceğine dair söylentilerin yayılmasına katkıda bulundu."

    Bu acı verici sonucun en güçlü ve en doğrudan etkisi ise Brezilya Milli Takımı'nın kendisi üzerinde oldu. Globo Esporte ve UOL sitelerinin aktardığı açıklamalarında oyuncunun kendisi, Norveç maçının hemen ardından uluslararası basına karşı net bir tavır sergiledi: "Denedim. Her şey burada başladı ve burada bitiyor. İş bitti."

    Böylece eski Barcelona ve Paris Saint-Germain oyuncusu, Brezilya Milli Takımı'ndaki kariyerini kesin olarak sona erdirdi. Acı sona rağmen Neymar, taraftarlara Kral Pelé'nin efsanevi rekorunu geride bırakarak 80 golle milli takımın tarihi gol kralı sıfatıyla veda etti.

    Marca haberine şöyle devam etti: "Uluslararası kariyerine son vermesinin ötesinde, asıl soru kulübü Santos'taki geleceği etrafında dönüyor. Brezilya basınının aktardığı, kendisine yakın kaynaklar, Neymar'ın çevresindekilerin onu 'futbol dünyasından yorulmuş' gördüğünü ve emeklilik seçeneğini ciddi ciddi düşündüğünü belirtiyor."

    Brezilyalı yıldızın Santos ile önümüzdeki 31 Aralık'a kadar süren bir sözleşmesi hâlâ bulunuyor. Neymar futbol kariyerini kesin olarak bitirmeye karar verirse, kritik bir karar iki tarafı sözleşmeyi erken feshetmeye mecbur edebilir.

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  • Son derece net 3 senaryo

    Bu son dönemi damgalayan psikolojik yorgunluğa ve süregelen fiziksel acılara rağmen, birçok uluslararası medya kuruluşu Neymar için en iyi seçeneğin üzerinde anlaşılan sözleşmeye sadık kalmak olduğu konusunda hemfikir. Kulübe karşı ahlaki bağlılığı, çevresindekilerin konuya ilişkin analizinde belirleyici bir faktör olarak değerlendiriliyor.

    Marca şunları aktardı: "Bununla birlikte, raporlar Neymar'ın tavrını belirlemeden önce çok net 3 senaryoyu düşündüğünü gösteriyor: Aralık ayına kadar Santos ile devam etmek, sözleşmesini feshederek rekabet gereklilikleri daha az olan bir lige gitmek veya kesin olarak emekliliğini ilan etmek."

    Son birkaç yıl, Neymar'ın en üst seviyelerde bilinen düzeyini korumasını engelleyen tekrarlayan sakatlıklarla mücadelesine sahne oldu. Bu faktör, her uluslararası hüsranın ardından taraftarlardan gelen sert eleştirilerle birleşince sonunda sabrının tükenmesine yol açtı.

    Aylar önce Cazé TV kanalına verdiği bir röportajda Neymar, kararının doğrudan kalbinden geleceğini ve Dünya Kupası şokunun ardından hissettiklerine bağlı olacağını açıklayarak emeklilik kapısını kendisi aralık bıraktı.

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  • Babasının baskısı: Ticari yükümlülükler kılıcı

    Santos kulübünün kulislerinde, Neymar'ın futbol rutininden bıktığı ve emekli olmak istediği yönünde bir izlenim hâkim. Ancak ticari yükümlülükleri nedeniyle babasından kariyerini sürdürmesi için baskı görüyor. Buna ek olarak, kulüpteki bazı çalışanlar, oyuncuları, teknik ekibi ve idari kadroyu rahatsız eden bencil davranışları yüzünden Neymar'la iletişim kurmanın artık zorlaştığını öne sürüyor.

    Ayrıca, geçtiğimiz mayıs ayında Robinho Junior (eski takım arkadaşı Robinho'nun oğlu) ile yaşadığı tartışmanın ardından, özellikle liderlik vasıfları hakkında soru işaretleri gündeme geldi.

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  • Santos soyunma odası kararı bekliyor

    İspanyol gazete şöyle devam etti: "Beyaz-siyahlı kulübün tesislerinde, Neymar'ın atacağı sonraki adımlar konusunda temkinli ve beklemeci bir hava hâkim. Yönetim kurulu, sözleşme maddelerinin gözden geçirilmesine girişmeden önce onun büyük kişiliğine yönelik sportif yasa saygı göstermeyi tercih ediyor. Santos taraftarları ise, kendi bakış açılarına göre modern çağdaki en büyük oyuncularının, sezonun yerel ve kıtasal turnuvalarında mücadele etmek için en azından yılın ikinci yarısına kadar kalmaya karar vermesini hayal ediyor." Gazete sözlerini şöyle tamamladı: "Neymar önümüzdeki saatlerde hangi yolu seçerse seçsin, kararının etkisi futbol dünyasının her köşesinde yankı bulacak. Neymar, Güney Amerika futbolunun altın çağının son efsanelerinden birini temsil ediyor. Zaman hızla akıp geçiyor ve taraftarlar Brezilyalı yıldızdan gelecek resmi açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor. Peki bu, yakın tarihin en yetenekli ve en tartışmalı futbol kariyerlerinden birinin sonu mu olacak?"

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