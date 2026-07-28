Artık oyundan keyif almıyor: Neymar'ın hikâyesinin son bölümlerini yazacak 3 senaryo

Marca gazetesi bugün salı günü şunları yazdı: "Spor sitesi 'Bitbol'un ortaya çıkardığı ve gazeteci Ezequiel Gasca'nın aktardığı bilgilere göre, Neymar Dünya Kupası'ndan gözyaşları içinde ayrıldıktan sonra futbol kariyerinin en zorlu virajından geçiyor. İstediği etkiyi yaratamaması sonucu biriken hayal kırıklığı, kariyerinin ani bir şekilde sona ereceğine dair söylentilerin yayılmasına katkıda bulundu."

Bu acı verici sonucun en güçlü ve en doğrudan etkisi ise Brezilya Milli Takımı'nın kendisi üzerinde oldu. Globo Esporte ve UOL sitelerinin aktardığı açıklamalarında oyuncunun kendisi, Norveç maçının hemen ardından uluslararası basına karşı net bir tavır sergiledi: "Denedim. Her şey burada başladı ve burada bitiyor. İş bitti."

Böylece eski Barcelona ve Paris Saint-Germain oyuncusu, Brezilya Milli Takımı'ndaki kariyerini kesin olarak sona erdirdi. Acı sona rağmen Neymar, taraftarlara Kral Pelé'nin efsanevi rekorunu geride bırakarak 80 golle milli takımın tarihi gol kralı sıfatıyla veda etti.

Marca haberine şöyle devam etti: "Uluslararası kariyerine son vermesinin ötesinde, asıl soru kulübü Santos'taki geleceği etrafında dönüyor. Brezilya basınının aktardığı, kendisine yakın kaynaklar, Neymar'ın çevresindekilerin onu 'futbol dünyasından yorulmuş' gördüğünü ve emeklilik seçeneğini ciddi ciddi düşündüğünü belirtiyor."

Brezilyalı yıldızın Santos ile önümüzdeki 31 Aralık'a kadar süren bir sözleşmesi hâlâ bulunuyor. Neymar futbol kariyerini kesin olarak bitirmeye karar verirse, kritik bir karar iki tarafı sözleşmeyi erken feshetmeye mecbur edebilir.

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