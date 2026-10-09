Messi'nin milli takıma vedasına tanıklık eden Gonzalez, yıldız oyuncusuna övgü dolu sözler söyledi. Teknik direktör, efsanevi hücum oyuncusunun bu özel vedayı sonuna kadar hak ettiğini belirtti.

"[Veda maçı] inanılmaz derecede yoğundu" diyen Gonzalez'in sözlerini ESPN aktardı. "Açıkçası ona çok yakındım ama sonuçta o an ona aitti, onun zamanıydı.

"Önemli olan tek şey bunun keyfini çıkarmasıydı. Ben de ona sadece keyfini çıkarmasını, yalnızca Arjantin'den değil, tüm dünyadan gelen sevgiyi içine çekmesini söyledim. Elbette o formayla özlenecek ama bugün burada bizimle ve şu anda onun bizimle olmasının tadını çıkarmalıyız.

"O da bunu özleyecek; emekli olduğu günden artık aramızda olmadığı güne kadar. Hiç şüphem yok ki onun için milli takım, tamamen o formayı giymekle ilgiliydi. Orada bıraktığı izi ve yarattığı mirası her zaman özleyecek. Ama ne yazık ki artık onu o formayla göremeyeceğiz, bu yüzden burada olan bizlerin bunun tadını çıkarması gerekiyor. Artık o bizim, bu yüzden benim de bunun tadını çıkarmam gerekiyor."