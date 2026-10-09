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“Artık o bizim!” - Inter Miami patronu Kily Gonzalez, Lionel Messi'nin Arjantin'i bırakmasının ardından MLS taraftarlarına uyarıda bulundu
Messi için Arjantin sonrası yaşam
Inter Miami teknik direktörü Gonzalez, hücum oyuncusunun milli futboldan kısa süre önce emekli olmasının ardından Arjantin'in Messi'yi büyük ölçüde özleyeceğini kabul etti. 39 yaşındaki kaptan, Benin karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle milli takımın başında son kez sahaya çıktıktan sonra duygusal bir veda etti.
Ünlü mavi-beyaz formayla geçirdiği ikonik dönem sona ermiş olsa da Gonzalez, taraftarların Messi'nin sahada kalan zamanının kıymetini bilmesini istiyor. Miami ekibinin hocası, taraftarların onun muazzam yeteneğinin tadını çıkarmaya odaklanması gerektiğini vurguladı. Messi'nin veda maçı, ülkesinde çok büyük bir olaydı ve efsanevi milli takım kariyerini sona erdirdi. Şimdi tamamen kulüp yükümlülüklerine odaklanmak için ABD'ye dönüyor.
- Getty Images Sport
Inter Miami teknik direktörü keyif alınmasını istiyor
Messi'nin milli takıma vedasına tanıklık eden Gonzalez, yıldız oyuncusuna övgü dolu sözler söyledi. Teknik direktör, efsanevi hücum oyuncusunun bu özel vedayı sonuna kadar hak ettiğini belirtti.
"[Veda maçı] inanılmaz derecede yoğundu" diyen Gonzalez'in sözlerini ESPN aktardı. "Açıkçası ona çok yakındım ama sonuçta o an ona aitti, onun zamanıydı.
"Önemli olan tek şey bunun keyfini çıkarmasıydı. Ben de ona sadece keyfini çıkarmasını, yalnızca Arjantin'den değil, tüm dünyadan gelen sevgiyi içine çekmesini söyledim. Elbette o formayla özlenecek ama bugün burada bizimle ve şu anda onun bizimle olmasının tadını çıkarmalıyız.
"O da bunu özleyecek; emekli olduğu günden artık aramızda olmadığı güne kadar. Hiç şüphem yok ki onun için milli takım, tamamen o formayı giymekle ilgiliydi. Orada bıraktığı izi ve yarattığı mirası her zaman özleyecek. Ama ne yazık ki artık onu o formayla göremeyeceğiz, bu yüzden burada olan bizlerin bunun tadını çıkarması gerekiyor. Artık o bizim, bu yüzden benim de bunun tadını çıkarmam gerekiyor."
Nihai rekabetin mirası
Gonzalez, Messi'nin kalıcı parlaklığının bitmek bilmeyen hırsı ve rekabetçi doğasından kaynaklandığını vurgulamakta gecikmedi. Kariyerinin ileri evrelerinde bile deneyimli forvet, takım arkadaşlarından mükemmellik talep etmeyi sürdürüyor.
Gonzalez, "Leo her gün belli bir zihniyeti yansıtan biri; takım arkadaşlarının ve hepimizin her açıdan yüzde 100'ünü vermesini istiyor" dedi. "Doğuştan bir yarışmacı. Bunu her antrenmanda görüyorsunuz ve bu inanılmaz. 39 yaşında ama sürekli yeni meydan okumalar arıyor. Bu herkes için harika; sadece takım arkadaşları için değil, teknik ekip ve kulüp için de öyle.
"Sizi her gün daha iyi olmaya zorluyor. Bu yüzden böyle bir örnek. Daha önce de söylediğim gibi, orada bir miras bıraktığı için milli takımda özlenecek ve burada da bir miras bırakıyor; kulüp onun geldiği gün değişti. Bizi her gün gelişmeye ve her açıdan hazır olmaya itiyor. Ve mutlu, onun keyif aldığını görüyorum, bu da beni çok mutlu ediyor."
- Getty Images Sport
Yurt içi lig maçlarına dönüş
Messi ve takım arkadaşları artık dikkatlerini yeniden lig mücadelesine çevirmek zorunda. Inter Miami, milli aranın ardından oynayacağı ilk maçta Nu Stadium'da D.C. United ile karşı karşıya gelecek.
Kulüp şu anda Doğu Konferansı puan durumunda 27 maçta topladığı 46 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Kısa süre önce Campeones Cup'ta Cruz Azul'u mağlup etmelerine rağmen, normal sezonda beş maçlık galibiyet hasreti yaşıyorlar.
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