"Artık kazanmamızın zamanı gelmişti!" - İskoçya, 36 yıl sonra ilk Dünya Kupası zaferini kutlarken, John McGinn stadyuma giderken kendine koyduğu "pişmanlık yok" hedefini açıkladı

Bunun gerçekleşmesi bir nesil sürdü, ancak İskoçya nihayet dünya sahnesinde yeniden galipler kulübüne geri döndü. Boston’da deplasman taraftarlarını coşkuya boğan McGinn’in 28. dakikadaki golü, dirençli Haiti karşısında hayati öneme sahip üç puanı garantiledi. Bu, İskoçya’nın 1990’da İsveç’i mağlup etmesinden bu yana Dünya Kupası’nda ilk kez galibiyet tatması anlamına geliyor.

Performans belki de gösterişli olmaktan çok işlevseldi, ancak İskoçlar potansiyel bir tuzağı atlatmak için gerekli olan metaneti göstererek Clarke'ın adamları için büyük bir niyet beyanı oldu. Brezilya'nın Fas ile 1-1 berabere kalmasının ardından İskoçya, C Grubu'nun zirvesine oturdu ve tarihlerinde ilk kez eleme turlarına yükselme şansı yakaladı.