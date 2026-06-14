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"Artık kazanmamızın zamanı gelmişti!" - İskoçya, 36 yıl sonra ilk Dünya Kupası zaferini kutlarken, John McGinn stadyuma giderken kendine koyduğu "pişmanlık yok" hedefini açıkladı
McGinn, Tartan Ordusu'nun uzun bekleyişine son verdi
Bunun gerçekleşmesi bir nesil sürdü, ancak İskoçya nihayet dünya sahnesinde yeniden galipler kulübüne geri döndü. Boston’da deplasman taraftarlarını coşkuya boğan McGinn’in 28. dakikadaki golü, dirençli Haiti karşısında hayati öneme sahip üç puanı garantiledi. Bu, İskoçya’nın 1990’da İsveç’i mağlup etmesinden bu yana Dünya Kupası’nda ilk kez galibiyet tatması anlamına geliyor.
Performans belki de gösterişli olmaktan çok işlevseldi, ancak İskoçlar potansiyel bir tuzağı atlatmak için gerekli olan metaneti göstererek Clarke'ın adamları için büyük bir niyet beyanı oldu. Brezilya'nın Fas ile 1-1 berabere kalmasının ardından İskoçya, C Grubu'nun zirvesine oturdu ve tarihlerinde ilk kez eleme turlarına yükselme şansı yakaladı.
- AFP
Maçı kazandıran golün ardındaki kişisel yemin
Tarihi golünü değerlendiren McGinn, stadyuma giderken kendine özel bir zihinsel hedef belirlediğini açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu, "Bu tür fırsatlar pek sık karşımıza çıkmaz," dedi. "Daha önce büyük turnuvalarda da söylemiştik: En iyimizi ortaya koyduk mu? Turnuvadan ayrılırken 'daha fazlasını yapabilirdik' ya da 'daha fazlasını gösterebilirdik' diye düşündük mü?"
Aston Villa'nın yıldızı şöyle devam etti: "Bu akşam maça bunu katmaya çalıştım. Bazen işler yolunda gitmedi ama stadyuma giderken kendime olumlu olacağıma ve denemeler yapacağıma söz verdim. Eğer işe yaramazsa, topu alıp tekrar deneyecektim. Takım arkadaşlarımın daha fazlasını yapabileceğini hissettim, zaman zaman yaptık da, ama bizim için iyi olan şey, daha fazla vitesimiz olması. Bu geceki en önemli şey, Haiti'nin çok gol atması ve forvette tehlikeli olmasıydı, bu yüzden kalesini gole kapatmamız çok önemliydi."
Clarke, stil unsurlarını bir kenara bırakırken dayanıklılığı ön plana çıkıyor
Milli takım teknik direktörü, ikinci yarıdaki golcü beceriksizliğe aldırış etmeden, maçın sonucunun ardından oldukça neşeli bir ruh hali içindeydi. Clarke, gazetecilere gülümseyerek şöyle konuştu: "Az önce kaptanımız Andy Robertson'a da söyledim, grup aşamasında bir maç kazanmamızın zamanı gelmişti!"
Maçın son dakikalarında yaşanan gerginliğe rağmen, İskoç teknik direktör savunma oyuncularının azmini övdü. Clarke şunları ekledi: "Taraftarlarımızı biraz zorladık galiba. Herkes 'kazanılması gereken maç' diyordu. Maçı kazandık. [Dayanıklılık] bu takımın en önemli özelliğidir. Rakipler onlara oyun oynama şansı verse de, direnip karakterlerini ve dayanıklılıklarını göstermeleri gerekiyorsa, bunu da yaparlar. Defansif olarak olağanüstüydüler. Topla biraz daha iyi olabilirdi, ama kimin umurunda? Kazandık."
- Getty Images Sport
Brezilya ve Fas'ın yaklaşmasıyla daha zorlu sınavlar bekliyor
Kutlamalar devam edecek olsa da, kaleci Angus Gunn performans seviyesinin yükseltilmesi gerektiği konusunda şimdiden uyarıda bulundu. Kaleci, Fas ve Brezilya ile oynanacak son iki grup maçının çok daha zorlu geçeceğini kabul etti. Gunn, "Zordu. Zor olacağını biliyorduk ama sonunda kalitemizin ortaya çıkacağını umuyorduk," dedi.
"Geriye dönüp baktığımızda kesinlikle mutlu olmayacağız ve önümüzdeki iki maç için kendimizi geliştirmemiz gerekecek, ancak bu Dünya Kupası'nda üç puan demek," diye ekledi. "Maçın bitiş düdüğü çaldığında çok heyecanlandım. İlk yarıda bile biraz geriye çekildiğimizi düşündüm. Ön tarafta bizi geriye iten iki güçlü oyuncusu vardı. Arkadaşlara mümkün olduğunca ileride kalmaya çalışın diye bağırıyordum. Sadece dişimizi sıkıp maçın bitiş düdüğünü bekliyorduk."