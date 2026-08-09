Guimaraes, azmi ve teknik kalitesiyle tanınan bir isim olarak geldi; kendisi de bu özelliklerin kariyerinin bir sonraki aşaması için mükemmel olduğuna inanıyor. "Çok heyecanlıyım," dedi tanıtımı sırasında. "Hayatımın, böyle bir meydan okumaya ihtiyaç duyduğum noktasındayım. Kupalar kazanmak istiyorum, tarih yazmak istiyorum ve bunu yapmak için doğru yerde olduğumu düşünüyorum."

Orta saha oyuncusunun hırs konusunda eksiği olmadığı açık. Emirates Stadyumu'nda kalıcı bir miras bırakma arzusunu dile getirdi. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu ana kadar yaptıklarım çok büyük, ama daha fazlasını istiyorum. Arsenal için kazanmak istiyorum. Kariyerimde daha fazla kupa kazanmak istiyorum ve 28 yaşında, en iyi dönemimde doğru yerde olduğumu düşünüyorum.

"Ben sizin savaşçınızım, asla pes etmeyeceğim. Umarım birlikte çok ama çok güzel anılar yaratabiliriz."



