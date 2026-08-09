AFP
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'Artık kavga yok!' - Bruno Guimaraes, Arsenal'ın Newcastle orta sahası için 75 milyon sterlinlik transferi tamamlamasının ardından Declan Rice'ın HİLARYAN mesajını açıkladı
Rice, yeni takım arkadaşıyla iletişime geçti
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kuzey Londra ekibiyle 2030'a kadar, bir yıl daha uzatma opsiyonunu da içeren bir sözleşme imzaladı ve böylece St James’ Park'taki başarılı dönemini noktaladı. Son sezonlarda Arsenal oyuncularıyla sahada birçok hararetli tartışma yaşamasına rağmen Guimaraes, transferi için kendisini ilk tebrik edenlerden birinin Rice olduğunu açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesine konuşan Guimaraes, İngiltere milli futbolcusundan aldığı dostane uyarının ayrıntılarını paylaştı. Brezilyalı oyuncu, "Rice bana bir mesaj gönderdi: 'Buraya gel ve lütfen artık kavga yok, artık arkadaşız'" itirafında bulundu. "Bana mesaj atmasına sevindim ama burada sahip olduğumuz orta saha, benim görüşüme göre Avrupa'nın en iyilerinden biri."
- Getty Images Sport
Brezilya bağlantısı Emirates hamlesini körüklüyor
Rice, görüşme sürecinde Guimaraes ile temas kuran tek tanıdık yüz değildi. Orta saha oyuncusu, milli takımdan takım arkadaşı Gabriel Magalhaes'in de onu başkente transfer olmaya teşvik etmede önemli bir rol oynadığını belirtti.
Arsenal stoperinin ısrarını anlatan Guimaraes şöyle ekledi: "Büyük Gabi çok heyecanlıydı. Bana her mesaj attığında, 'Seni bekleyeceğiz, ne zaman geleceksin?' diyordu. Sadece Brezilyalılar için değil, buradaki harika kadroya katılacağım için de çok heyecanlıyım."
Arteta, kendi kendini "savaşçı" ilan eden bir ismi kadrosuna kattı
Guimaraes, azmi ve teknik kalitesiyle tanınan bir isim olarak geldi; kendisi de bu özelliklerin kariyerinin bir sonraki aşaması için mükemmel olduğuna inanıyor. "Çok heyecanlıyım," dedi tanıtımı sırasında. "Hayatımın, böyle bir meydan okumaya ihtiyaç duyduğum noktasındayım. Kupalar kazanmak istiyorum, tarih yazmak istiyorum ve bunu yapmak için doğru yerde olduğumu düşünüyorum."
Orta saha oyuncusunun hırs konusunda eksiği olmadığı açık. Emirates Stadyumu'nda kalıcı bir miras bırakma arzusunu dile getirdi. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu ana kadar yaptıklarım çok büyük, ama daha fazlasını istiyorum. Arsenal için kazanmak istiyorum. Kariyerimde daha fazla kupa kazanmak istiyorum ve 28 yaşında, en iyi dönemimde doğru yerde olduğumu düşünüyorum.
"Ben sizin savaşçınızım, asla pes etmeyeceğim. Umarım birlikte çok ama çok güzel anılar yaratabiliriz."
- Getty Images
Şampiyonların orta sahasını güçlendirmek
Transferde kilit rol oynayan sportif direktör Andrea Berta, Brezilyalı oyuncunun çok yönlülüğünün Mikel Arteta'nın taktik düzeninde oyunun gidişatını değiştireceğine inanıyor. Arsenal, geçen sezon savunma sağlamlığına fazla bağımlı olduğu yönündeki algı nedeniyle bazı eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı ve beklenti, Guimaraes'in geriden gerekli yaratıcılık kıvılcımını sağlayabilmesi.
"Bruno Guimaraes'i kulübümüze katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi Berta. "Hepimizin gördüğü gibi Bruno, ön libero olarak da ceza sahaları arasında oynayan bir orta saha olarak da görev yapabiliyor. Kalite ile niceliği birleştiriyor ve her yıl takımı için gol ve asist katkısı sağladı.
"Bruno, Mikel'in oyun tarzımızı daha da geliştirmesine imkan tanıyacak ve ayrıca iç rekabetimizi de artıracak. Büyük kupaları kazanmayı hedeflediğimizde gereken standartları korumak için bu çok önemli."
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