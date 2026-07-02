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"Artık hiç şansı yok": Julian Nagelsmann'ın milli takım teknik direktörlüğü günlerinin sayılı olduğu söyleniyor
Başkan Neuendorf’un başkanlık ettiği DFB Yüksek Mahkemesi’nin kararı açıklanmayı bekliyor; Nagelsmann’ın günleri sayılı gibi görünüyor. Süddeutsche Zeitung gazetesi, bir DFB kaynağını aktararak 38 yaşındaki teknik direktörün “artık hiç şansı kalmadığını” yazıyor. Bu görüş, SID’nin bilgileriyle örtüşüyor. Bir yetkili, Nagelsmann dönemini sona erdirmek için “ortam ve baskı zaten var” diyerek bunu doğruluyor.
Ronald Koeman’ın “Hollanda örneği” ve onun şık bir şekilde ayrılması bir model olarak görülüyor; aynı zamanda Nagelsmann’ın kamuoyu önündeki imajına yönelik sert eleştiriler de var. “Kendine hayran” ifadesi kullanılıyor. SZ gazetesi, “her şeyin” artık Jürgen Klopp’un halefi olacağına işaret ettiğini yazıyor. Ayrıca eyalet federasyonlarından, teknik direktör meselesine ilişkin bir yol haritası istendiği yönünde sesler yükseliyor.
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Neuendorf, hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası elemelerinin ardından öylece “gündeme dönmek” istemiyor
Böylece, dikkatler, tartışmalı konularda spot ışıklarından kaçınmayı seven başkana yöneldi. Neuendorf, sessizce ve gizlice bu dehşet verici mekândan ayrılmıştı; fiyaskoya ve bunun sonuçlarına ilişkin eleştirel sorulara cevap vermedi. Önceki turnuvalarda olduğu gibi bir kapanış basın toplantısı düzenlenmedi – ve bununla birlikte Almanya’nın ısrarla beklediği cevap da gelmedi.
Neuendorf, DFB tarafından yayınlanan bir açıklamada “böylesine ağır bir darbe sonrasında” basitçe “gündeme dönmek” istemediklerini vurgulayarak, Nagelsmann ile yolun devam etmesini pratikte imkansız hale getirdi. Ancak Nagelsmann’ın görevden ayrılması gerekip gerekmediği, Klopp’un halkın öfkesini yatıştırmak üzere halefi olarak göreve gelip gelmeyeceği ve DFB yönetim kademesinde başka gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağı, ancak önümüzdeki günlerde belli olacak.
Bu sessiz ayrılış, Neuendorf’un tartışmalarla dolu turnuva boyunca sergilediği tavra uyuyordu. Donald Trump’ın entrikaları ve FIFA’nın tek başına hüküm süren başkanı Gianni Infantino’nun davranışları konusunda ağzını sıkı tuttu; ancak üç yıldır FIFA Konseyi’nde yer alan ve buradan yıllık 250.000 ABD doları kazanan Neuendorf, kamuoyu önünde sergilediği bu çekingen tavrını savundu. 64 yaşındaki Neuendorf, Dünya Kupası sırasında “bu konuları ele alacağımdan emin olabilirsiniz” demişti. Bunun için “incelik ve diplomasi” gerektiğini vurgulamıştı. Nagelsmann konusunda da mı?
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Julian Nagelsmann’ın DFB ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
Neuendorf’un bu temkinli tavrının bir geçmişi var: 2022’de Avrupa’dan gelen, pek de kararlı olmayan Infantino muhalefetinin bir üyesi olarak Katar’a gitmiş, ancak FIFA Başkanı’nın “One Love” güç mücadelesinde dünya kamuoyunun gözü önünde ona bir ders verdiği “acemi” olarak aşağılanmış bir şekilde geri dönmüştü. Neuendorf’un çevresindeki grup, daha sonra bu kravat fiyaskosunu spor alanındaki başarısızlığın gerekçesi olarak defalarca öne sürdü. DFB yetkililerinin açıklamasına göre, bu sefer siyasi konuların takımdan uzak tutulması gerekiyordu.
Bu nedenle Foxborough’daki fiyasko için başka açıklamalar bulunması gerekecek. Neuendorf, ABD’den ayrılmadan önce, önümüzdeki günlerde “birlikte ve sakin bir şekilde, takımın mevcut potansiyelini neden ortaya koyamadığını ve hem kendi beklentilerini hem de Alman futbol camiasının beklentilerini neden karşılayamadığını” tartışacaklarını söyledi.
Neuendorf’un tek başına karar vermesi söz konusu değil. Rudi Völler’in göreve getirilmesinde de sektörden tavsiye almıştı. BVB’de birlikte geçirdikleri dönem sayesinde Klopp ile dostane bir ilişki sürdüren DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke’nin görüşü bu konuda önemlidir. Genel Müdür Andreas Rettig de, ev sahipliği yapılan Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde elenmesinin ardından Nagelsmann ile sözleşmeyi 2028’e kadar uzatan DFB yönetiminin masasında yer alıyor. Bir zamanlar mali sıkıntılar yaşayan federasyonun durumu Neuendorf yönetiminde rahatlamış olsa da, mali durumun da bir rol oynayacağı düşünülüyor.
Bild gazetesine göre, karar vericiler Nagelsmann’ı bir kez daha dinlemek istiyor. Ardından Neuendorf sahneye çıkmak zorunda kalacak.
Julian Nagelsmann’ın baş antrenörlük kariyerindeki durakları
Dönem Ekip 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 - 2023 FC Bayern 2023 - günümüz Almanya