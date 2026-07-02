"Artık hiç şansı yok": Julian Nagelsmann'ın milli takım teknik direktörlüğü günlerinin sayılı olduğu söyleniyor

Neuendorf’un bu temkinli tavrının bir geçmişi var: 2022’de Avrupa’dan gelen, pek de kararlı olmayan Infantino muhalefetinin bir üyesi olarak Katar’a gitmiş, ancak FIFA Başkanı’nın “One Love” güç mücadelesinde dünya kamuoyunun gözü önünde ona bir ders verdiği “acemi” olarak aşağılanmış bir şekilde geri dönmüştü. Neuendorf’un çevresindeki grup, daha sonra bu kravat fiyaskosunu spor alanındaki başarısızlığın gerekçesi olarak defalarca öne sürdü. DFB yetkililerinin açıklamasına göre, bu sefer siyasi konuların takımdan uzak tutulması gerekiyordu.

Bu nedenle Foxborough’daki fiyasko için başka açıklamalar bulunması gerekecek. Neuendorf, ABD’den ayrılmadan önce, önümüzdeki günlerde “birlikte ve sakin bir şekilde, takımın mevcut potansiyelini neden ortaya koyamadığını ve hem kendi beklentilerini hem de Alman futbol camiasının beklentilerini neden karşılayamadığını” tartışacaklarını söyledi.

Neuendorf’un tek başına karar vermesi söz konusu değil. Rudi Völler’in göreve getirilmesinde de sektörden tavsiye almıştı. BVB’de birlikte geçirdikleri dönem sayesinde Klopp ile dostane bir ilişki sürdüren DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke’nin görüşü bu konuda önemlidir. Genel Müdür Andreas Rettig de, ev sahipliği yapılan Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde elenmesinin ardından Nagelsmann ile sözleşmeyi 2028’e kadar uzatan DFB yönetiminin masasında yer alıyor. Bir zamanlar mali sıkıntılar yaşayan federasyonun durumu Neuendorf yönetiminde rahatlamış olsa da, mali durumun da bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Bild gazetesine göre, karar vericiler Nagelsmann’ı bir kez daha dinlemek istiyor. Ardından Neuendorf sahneye çıkmak zorunda kalacak.