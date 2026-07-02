"Artık hiç şansı yok": Julian Nagelsmann'ın milli takım teknik direktörlüğü günlerinin sayılı olduğu söyleniyor – DFB'nin ona "altın köprü" kurduğu iddia ediliyor

Başkan Neuendorf’un başkanlık ettiği DFB Yüksek Mahkemesi’nin kararı açıklanmayı bekliyor; Nagelsmann’ın günleri sayılı gibi görünüyor. Süddeutsche Zeitung gazetesi, bir DFB kaynağını aktararak 38 yaşındaki teknik direktörün “artık hiç şansı kalmadığını” yazıyor. Bu görüş, SID’nin edindiği bilgilerle örtüşüyor. Bir yetkili, Nagelsmann dönemini sona erdirmek için “ortam ve baskı zaten var” diyerek bunu doğruluyor.

Ronald Koeman’ın “Hollanda örneği” ve onun şık bir şekilde ayrılması bir model olarak görülüyor; aynı zamanda Nagelsmann’ın kamuoyu önündeki imajına yönelik sert eleştiriler de var. “Kendine hayran” ifadesi kullanılıyor. SZ gazetesi, “her şeyin” artık Jürgen Klopp’un halefi olacağına işaret ettiğini yazıyor.

Perşembe günü bu yönde bir adım atıldı. Fotoğraflar, Nagelsmann’ı Frankfurt’taki DFB merkezinde gösteriyor. Orada, Dünya Kupası fiyaskosuna ilişkin görüşlerini dile getirme fırsatı buldu. Bild gazetesi, Nagelsmann’ın, Winston Salem’deki konaklama yerinin çevresindeki “aile ve arkadaş atmosferi” de dahil olmak üzere eleştirel soruları dinlemek zorunda kaldığını bildiriyor.

Ardından DFB yönetim kadrosu, Neuendorf (64), Bundesliga Başkanı Hans-Joachim Watzke (67), Spor Direktörü Rudi Völler (66) ve Genel Müdür Andreas Rettig (63), Nagelsmann’a gönüllü olarak görevinden ayrılmasını tavsiye etmiş. Yedi milyon avroluk bir tazminat, teknik direktörün başı dik bir şekilde görevinden ayrılabilmesi için ona bir “altın köprü” kuracak. Bu konuda eski Bayern Münih teknik direktörüne düşünme süresi tanındı. Bild gazetesine göre, en geç önümüzdeki hafta başında durum netleşecek.