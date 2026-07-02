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"Artık hiç şansı yok": Julian Nagelsmann'ın milli takım teknik direktörlüğü günlerinin sayılı olduğu söyleniyor – DFB'nin ona "altın köprü" kurduğu iddia ediliyor
Başkan Neuendorf’un başkanlık ettiği DFB Yüksek Mahkemesi’nin kararı açıklanmayı bekliyor; Nagelsmann’ın günleri sayılı gibi görünüyor. Süddeutsche Zeitung gazetesi, bir DFB kaynağını aktararak 38 yaşındaki teknik direktörün “artık hiç şansı kalmadığını” yazıyor. Bu görüş, SID’nin edindiği bilgilerle örtüşüyor. Bir yetkili, Nagelsmann dönemini sona erdirmek için “ortam ve baskı zaten var” diyerek bunu doğruluyor.
Ronald Koeman’ın “Hollanda örneği” ve onun şık bir şekilde ayrılması bir model olarak görülüyor; aynı zamanda Nagelsmann’ın kamuoyu önündeki imajına yönelik sert eleştiriler de var. “Kendine hayran” ifadesi kullanılıyor. SZ gazetesi, “her şeyin” artık Jürgen Klopp’un halefi olacağına işaret ettiğini yazıyor.
Perşembe günü bu yönde bir adım atıldı. Fotoğraflar, Nagelsmann’ı Frankfurt’taki DFB merkezinde gösteriyor. Orada, Dünya Kupası fiyaskosuna ilişkin görüşlerini dile getirme fırsatı buldu. Bild gazetesi, Nagelsmann’ın, Winston Salem’deki konaklama yerinin çevresindeki “aile ve arkadaş atmosferi” de dahil olmak üzere eleştirel soruları dinlemek zorunda kaldığını bildiriyor.
Ardından DFB yönetim kadrosu, Neuendorf (64), Bundesliga Başkanı Hans-Joachim Watzke (67), Spor Direktörü Rudi Völler (66) ve Genel Müdür Andreas Rettig (63), Nagelsmann’a gönüllü olarak görevinden ayrılmasını tavsiye etmiş. Yedi milyon avroluk bir tazminat, teknik direktörün başı dik bir şekilde görevinden ayrılabilmesi için ona bir “altın köprü” kuracak. Bu konuda eski Bayern Münih teknik direktörüne düşünme süresi tanındı. Bild gazetesine göre, en geç önümüzdeki hafta başında durum netleşecek.
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Neuendorf, hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası elemelerinin ardından öylece “gündeme dönmek” istemiyor
Dolayısıyla, tartışmalı konularda spot ışıklarından kaçınmayı seven Başkan Neuendorf, birkaç gün daha gözlerin odağında kalacak. Sessizce ve gizlice bu dehşet verici mekândan ayrılmıştı; fiyaskoya ve bunun sonuçlarına ilişkin eleştirel sorulara cevap vermedi. Önceki turnuvalarda olduğu gibi bir kapanış basın toplantısı düzenlenmedi – ve bununla birlikte Almanya’nın ısrarla beklediği cevap da gelmedi.
Neuendorf, DFB tarafından yayınlanan bir açıklamada, “böylesine ağır bir darbe”den sonra “normale dönmek” istemediklerini vurgulayarak, Nagelsmann ile yolun devam etmesini pratikte imkansız hale getirdi.
Bu sessiz ayrılış, Neuendorf’un tartışmalarla dolu turnuva boyunca çizdiği tabloya uyuyordu. Donald Trump’ın entrikaları ve FIFA’nın tek başına hüküm süren başkanı Gianni Infantino’nun tavırları konusunda ağzını sıkı tuttu; ancak üç yıldır FIFA Konseyi’nde yer alan ve buradan yıllık 250.000 ABD doları kazanan Neuendorf, kamuoyu önünde sergilediği bu çekingen tavrını savundu. 64 yaşındaki Neuendorf, Dünya Kupası sırasında “bu konuları ele alacağımdan emin olabilirsiniz” demişti. Bunun için “incelik ve diplomasi” gerektiğini vurgulamıştı. Nagelsmann konusunda da mı?
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Julian Nagelsmann’ın DFB ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
Neuendorf’un bu temkinli tavrının bir geçmişi var: 2022’de Avrupa’dan gelen, pek de kararlı olmayan Infantino muhalefetinin bir üyesi olarak Katar’a gitmiş, ancak FIFA Başkanı’nın “One Love” güç mücadelesinde dünya kamuoyunun gözü önünde ona bir ders verdiği “acemi” olarak aşağılanmış bir şekilde geri dönmüştü. Neuendorf’un çevresindeki grup, daha sonra bu kravat fiyaskosunu spor alanındaki başarısızlığın gerekçesi olarak defalarca öne sürdü. DFB yetkililerinin açıklamasına göre, bu sefer siyasi konuların takımdan uzak tutulması gerekiyordu.
Bu nedenle Foxborough’daki fiyasko için başka açıklamalar bulunması gerekecek. Neuendorf, ABD’den ayrılmadan önce, önümüzdeki günlerde “birlikte ve sakin bir şekilde, takımın mevcut potansiyelini neden ortaya koyamadığını ve hem kendi beklentilerini hem de Alman futbol camiasının beklentilerini neden karşılayamadığını” tartışacaklarını söyledi.
Neuendorf’un tek başına karar vermesi söz konusu değil. Rudi Völler’in göreve getirilmesinde de sektörden tavsiye almıştı. BVB’de birlikte geçirdikleri süre sayesinde Klopp ile dostane bir ilişki sürdüren DFB Başkan Yardımcısı Watzke’nin görüşü bu konuda önemlidir. Rettig de, ev sahibi oldukları Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde elendikten sonra Nagelsmann ile sözleşmeyi 2028’e kadar uzatan DFB yönetiminin masasında yer almaktadır.
Julian Nagelsmann’ın baş antrenörlük kariyerindeki durakları
Dönem Ekip 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 - 2023 FC Bayern 2023 - günümüz Almanya