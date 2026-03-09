Son on yılda, Salah'ın gol atma ve gol yaratma yeteneği, katkılarının sadece bir parçasıydı ve takım arkadaşlarının ekstra alanı kullanmasına olanak tanıyarak Liverpool için gol fırsatları yaratıyordu. Ancak, bu parlak anlar artık geride kalmış görünüyor.

Arne Slot tarafından geliştirilen oyun sistemi de takımın mevcut oyun stiline katkıda bulunuyor ve forvetlerin veya kanat oyuncularının oyuna hakim olamadıkları için parlamalarını zorlaştırıyor. Geçen sezon onları bu kadar iyi yapan şey bu hakimiyetti; bu sayede forvetler daha kolay gol fırsatları yaratabiliyor ve potansiyel riskler alabiliyorlardı. Mevcut oyun stili ise onları savunmada çok savunmasız bırakıyor.