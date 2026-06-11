"Artık emekli olmalı!" - Julian Nagelsmann, Dünya Kupası öncesinde Alman efsaneden inanılmaz bir kariyer tavsiyesi aldı

Almanya, Pazar günü turnuvaya zayıf rakibi Curacao ile oynayacağı maçla başlayacak; ardından Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacak. Son iki Dünya Kupası’nda üst üste grup aşamasında elenen Almanya’nın öncelikli hedefi, formaya beşinci yıldızı kazandırmak için gerekli olan beş eleme maçı öncesinde grup aşamasını geçmek.

Matthaus, sadece sonuçlardan ziyade performansın şekline odaklanmaya devam ediyor ve takımdan coşkulu bir yaklaşım sergilemesini istiyor. "Nasıl oynadığınız önemli!" diyen Matthaus, Nagelsmann'ın takımının Alman futbolunun gerçekten zirveye geri döndüğünü kamuoyuna ve uzmanlara ikna etmek için dünya sahnesinde cesur bir yüz göstermesi gerektiğini vurguladı.