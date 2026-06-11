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"Artık emekli olmalı!" - Julian Nagelsmann, Dünya Kupası öncesinde Alman efsaneden inanılmaz bir kariyer tavsiyesi aldı
Kazanmak, en iyi çıkış işaretidir
Matthaus, uluslararası futbolun zirvesinin Nagelsmann için son durak olması gerektiğine inanıyor. Efsanevi eski Almanya kaptanı, eski Bayern Münih teknik direktörünün mevcut sözleşmesini tamamlamak yerine, DFB’den en iyi şekilde ayrılması senaryosunu ortaya attı.
Bild'e konuşan Matthaeus, turnuva galibiyetinin ardından olası bir şok ayrılığın ardındaki mantığı açıkladı. "Eğer dünya şampiyonu olursa, aslında kendi isteğiyle ayrılmalı," dedi. "O zaman 1930'daki Uruguaylı Alberto Suppici ve 1970'deki Brezilyalı Mario Zagallo'dan sonra tüm zamanların en genç üçüncü dünya şampiyonu teknik direktörü olur. Bundan sonra ne olmalı? Bilmiyorum, ama o zaman günlük işlerine geri dönmek isteyeceğini tahmin edebiliyorum."
- Getty Images Sport
Alternatif bakış açısı
Nagelsmann, 2023'te görevi devraldığından beri milli takımın ritmine uyum sağlamış olsa da, Matthäus 38 yaşındaki teknik adamın kulüp futbolunun yoğunluğunu özleyebileceğinden şüpheleniyor. Bununla birlikte, farklı bir bakış açısı da ortaya koyan Matthäus, sözlerine şöyle devam etti: "Öte yandan, belki de turnuvalar dışında her gün spot ışığı altında olmamanın ve zorlanmamanın getirdiği rahatlık nedeniyle, milli takım görevini artık fazlasıyla sevmiştir."
Başarısızlık durumunda mazeret kabul edilmez
Nihai başarı ihtimali bir çıkış yolu sunarken, Matthäus başarısızlığın sonuçları konusunda da aynı derecede açık sözlüydü. Almanya, Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile birlikte E Grubu’nda yer alıyor ve Euro 2024’te İspanya’ya çeyrek finalde elendikten sonra beklentiler oldukça yüksek.
Matthaus, bir başka erken elenmenin teknik direktörün pozisyonunu savunulamaz hale getireceği konusunda uyarıda bulundu. "Ancak, ön eleme turunda elenirse, istifa etmek zorunda kalır. O zaman devam etmek için hiçbir gerekçe kalmaz. Ama bu senaryoyu düşünmek bile istemiyorum," diyen Matthaus, Joachim Löw ve Hansi Flick yönetimindeki 2018 ve 2022 felaketlerinin tekrarlanmaması için DFB üzerindeki baskıyı kabul etti.
- AFP
Almanya'nın beşinci yıldızına giden yolu
Almanya, Pazar günü turnuvaya zayıf rakibi Curacao ile oynayacağı maçla başlayacak; ardından Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacak. Son iki Dünya Kupası’nda üst üste grup aşamasında elenen Almanya’nın öncelikli hedefi, formaya beşinci yıldızı kazandırmak için gerekli olan beş eleme maçı öncesinde grup aşamasını geçmek.
Matthaus, sadece sonuçlardan ziyade performansın şekline odaklanmaya devam ediyor ve takımdan coşkulu bir yaklaşım sergilemesini istiyor. "Nasıl oynadığınız önemli!" diyen Matthaus, Nagelsmann'ın takımının Alman futbolunun gerçekten zirveye geri döndüğünü kamuoyuna ve uzmanlara ikna etmek için dünya sahnesinde cesur bir yüz göstermesi gerektiğini vurguladı.