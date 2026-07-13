"Artık emekli olmalı!" - Cristiano Ronaldo, "üzücü" Dünya Kupası performansının ardından Euro 2028'de Portekiz milli takımında oynamak için "yeterince iyi olmadığı" söylendi

Ronaldo’nun uluslararası futbol tarihinin en golcü oyuncusu olmasına rağmen, Riise, eski Real Madrid ve Manchester United forvetinin artık en üst düzeyde oynamak için gerekli niteliklere sahip olmadığı konusunda ısrarcı. Euro 2028’e bakarken Norveçli futbolcu, Ronaldo’nun kenara çekilip Portekizli yeni nesil yeteneklerin bayrağı devralmasına izin vermesinin zamanının geldiğine inanıyor.

Riise, “Ronaldo’nun Euro’ya hazır olacağını sanmıyorum; ayrıca şu anda Portekiz için o seviyede oynayacak kadar iyi olduğunu da düşünmüyorum,” diye ekledi. “Milli takım kariyerine son vermeli ve fırsatı genç oyunculara bırakmalı. Modern futbol fiziksel olarak inanılmaz derecede zorlayıcı; Messi değilseniz, 11 oyuncunun da takım için koşup mücadele etmesi gerekiyor. Ronaldo artık bunu yapmıyor ve bence onun kadroda yer alması Portekiz takımına yardımcı olmak yerine zayıflatıyor."



