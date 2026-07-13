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"Artık emekli olmalı!" - Cristiano Ronaldo, "üzücü" Dünya Kupası performansının ardından Euro 2028'de Portekiz milli takımında oynamak için "yeterince iyi olmadığı" söylendi
Riise, ‘üzücü’ Dünya Kupası’nın ardından Martinez’in yönetim tarzını sert bir şekilde eleştirdi
Riise, Portekiz’in eski teknik direktörü Roberto Martinez’in görev süresi boyunca Ronaldo meselesini temelden yanlış yönettiğine inanıyor. Selecao’nun 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesi, 41 yaşındaki oyuncunun ilk 11’de yer almaya devam etmesi konusunda yoğun tartışmalara yol açtı; eleştirmenler, onun varlığının takımın taktiksel esnekliğini kısıtladığını öne sürüyor.
BestBettingSites adına konuşan Riise, bu tecrübeli oyuncuya gösterilen hoşgörüden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Riise, “Portekiz teknik direktörünün Ronaldo’yu sevdiğini biliyorum, ancak bu Dünya Kupası’ndaki tüm Ronaldo meselesinin oldukça üzücü olduğunu düşünüyorum,” dedi. “Bir ara gol atamıyordu, sonra birkaç gol attıktan sonra geri döndüğünü söyledi, ardından yine ortadan kayboldu. Roberto Martínez’in bu durumu doğru şekilde yönetmediğini düşünüyorum. Daha sert bir tavır sergilemeli ve bireysel oyuncudan ziyade takıma öncelik vermeliydi."
- AFP
Euro 2028 için yeterli değil
Ronaldo’nun uluslararası futbol tarihinin en golcü oyuncusu olmasına rağmen, Riise, eski Real Madrid ve Manchester United forvetinin artık en üst düzeyde oynamak için gerekli niteliklere sahip olmadığı konusunda ısrarcı. Euro 2028’e bakarken Norveçli futbolcu, Ronaldo’nun kenara çekilip Portekizli yeni nesil yeteneklerin bayrağı devralmasına izin vermesinin zamanının geldiğine inanıyor.
Riise, “Ronaldo’nun Euro’ya hazır olacağını sanmıyorum; ayrıca şu anda Portekiz için o seviyede oynayacak kadar iyi olduğunu da düşünmüyorum,” diye ekledi. “Milli takım kariyerine son vermeli ve fırsatı genç oyunculara bırakmalı. Modern futbol fiziksel olarak inanılmaz derecede zorlayıcı; Messi değilseniz, 11 oyuncunun da takım için koşup mücadele etmesi gerekiyor. Ronaldo artık bunu yapmıyor ve bence onun kadroda yer alması Portekiz takımına yardımcı olmak yerine zayıflatıyor."
2026 Dünya Kupası'nın hayal kırıklığı
Portekiz’in Dünya Kupası serüveninin, İspanya’ya karşı 1-0’lık acı bir yenilgiyle son bulmasının ardından Ronaldo’nun emekli olması yönündeki çağrılar yoğunlaştı. Ronaldo, eleme turlarında sadece tek bir gol atabilmesinin ardından gözyaşları içinde sahadan ayrılırken görüldü. Buna rağmen, Al-Nassr’ın forveti, yenilginin hemen ardından geleceği konusunda herhangi bir “aceleci karar” almayacağını vurguladı.
Turnuvadan elenmesinin ardından kariyerini değerlendiren Ronaldo, “Dünya Kupası’ndan bu şekilde ayrılmak beni üzüyor. Elimden gelen her şeyi yaptım. En iyisini yaptım. Evet, bu benim son Dünya Kupamdı, ama artık düşünmek ve ailemle vakit geçirmek için zamanım olacak. Aceleci kararlar almayacağım. Anın heyecanıyla hiçbir şeye karar vermem. Şu anda devam edip etmeyeceğim önemli değil.” dedi.
- Getty Images
İsa eleştirenleri umursamıyor
Riise’nin kesin bir kopuş çağrılarına rağmen, Lizbon’daki yeni yönetim farklı bir yöne doğru ilerliyor gibi görünüyor. İspanyol teknik direktör Martinez’in istifasının ardından onun yerine geçen Jorge Jesus, yaklaşan Uluslar Ligi ve Euro 2028 döngüsü için kaptanı kadroda tutma niyetini şimdiden ortaya koydu.
Portekiz'in ev sahipliğini üstleneceği 2030 Dünya Kupası'na doğru hazırlık sürecinde Ronaldo'nun rolüne ilişkin tartışmalar muhtemelen devam edecek. Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun, Riise gibi şüphecileri susturmak için oyun stilini uyarlayıp uyarlayamayacağı henüz belli değil, ancak şimdilik Al-Nassr'da forma giyen oyuncunun kenara çekilmesi yönündeki baskı hiç bu kadar yüksek olmamıştı.
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