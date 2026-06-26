Yerel radyo kanalı El EspectadorDeportes’in haberine göre, milli takım teknik direktörü Marcelo Bielsa ile takım arasında şiddetli bir iç anlaşmazlık çıktı ve bu durum, takımın önde gelen oyuncularının açık bir isyanıyla sonuçlandı.
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"Artık dayanılmaz hale geldi": Bir Dünya Kupası katılımcı takımında, oyuncuların teknik direktöre karşı isyan başlattığı iddia ediliyor
Rapora göre, Dünya Kupası kampındaki gerginliğin sebebi, kadro içinde eski şampiyonun antrenman yönetimine yönelik derin bir memnuniyetsizlik. Buna göre, kaptan Federico Valverde’nin önderlik ettiği dört lider oyuncudan oluşan bir grup, Bielsa ile doğrudan görüşme talep etti.
Profesyonel oyuncular, turnuva boyunca yaşadıkları güçsüzlük ve yaygın sakatlık sorunlarının nedenini antrenmanların yüksek yoğunluğuna bağladılar. Takım, bunun üzerine grup favorisi İspanya ile oynanacak final maçı için taktiksel yaklaşımı da açıkça sorgulayınca, planlanan bir kriz toplantısında durum tırmandı.
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Ronald Araujo öfkeyle şöyle diyor: "Artık dayanılmaz"
Yaklaşık 45 dakika süren konuşmasında Bielsa’nın hiçbir itirazı kabul etmediği ve kendi felsefesinin uygulanmasında ısrar ettiği iddia ediliyor. Ancak bu tutum, milli takım oyuncuları arasında direnişle karşılaştı.
Söylentilere göre, birkaç oyuncu Bielsa’ya itaat etmeyi reddetti, konuşmasının ortasında ayağa kalktı ve salonu erken terk etti. FC Barcelona’nın stoperi Ronald Araujo, öfkesini yüksek sesle dile getirdi. 27 yaşındaki oyuncunun, “Umarım bir sonraki tura yükseliriz, ama bu artık dayanılmaz hale geldi” diye bağırdığı söyleniyor.
Uruguay üzerinde büyük bir baskı var
Uruguay’da bu haber, bir öfke dalgası ve hararetli tartışmalar başlattı. Gök Mavileri’nin pek çok taraftarı, sosyal medyada teknik direktörlerinin yanına koştu ve televizyon kanalını kasıtlı olarak kamuoyunu kışkırtmakla suçladı.
Bielsa, yerli medya temsilcileriyle olan ilişkilerinde her zaman ulaşılmaz ve sevilmeyen biri olarak görülmüştür; bu nedenle taraftarların büyük bir kısmı bunun kasıtlı bir sersemletme manevrası olduğunu düşünmektedir.
İçeriden gelen bu bilgilerin doğruluğu ne olursa olsun, sportif durum hâlâ kritik: Uruguay ilk iki maçta kırılgan bir görüntü sergiledi ve İspanya ile oynayacağı maçta, sözde kolay bir grupta elenme tehlikesini önlemek için büyük baskı altında bulunuyor.