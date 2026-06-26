Rapora göre, Dünya Kupası kampındaki gerginliğin sebebi, kadro içinde eski şampiyonun antrenman yönetimine yönelik derin bir memnuniyetsizlik. Buna göre, kaptan Federico Valverde’nin önderlik ettiği dört lider oyuncudan oluşan bir grup, Bielsa ile doğrudan görüşme talep etti.

Profesyonel oyuncular, turnuva boyunca yaşadıkları güçsüzlük ve yaygın sakatlık sorunlarının nedenini antrenmanların yüksek yoğunluğuna bağladılar. Takım, bunun üzerine grup favorisi İspanya ile oynanacak final maçı için taktiksel yaklaşımı da açıkça sorgulayınca, planlanan bir kriz toplantısında durum tırmandı.