Saliba, İspanya ile oynanan Dünya Kupası yarı final maçında (0-2) sadece 30 dakika sonra sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. 25 yaşındaki oyuncu, rakibin müdahalesi olmadan yere düşmüştü; L'Equipe'in haberine göre, düşmeden önce takım arkadaşı stoper Dayot Upamecano'ya fısıldamıştı: "Artık devam edemem. Sırtım mahvoldu."
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"Artık dayanamıyorum!" FC Arsenal'in yıldızı, Dünya Kupası'ndaki dramın ardından görünüşe göre aylarca sürecek bir ara vermek zorunda kalacak
Şimdi Fransız spor gazetesi, Saliba’nın muhtemelen sırt ameliyatı geçirmesi gerektiğini ve ardından dört ila beş ay sahalardan uzak kalacağını bildiriyor. FC Arsenal’in yıldız savunma oyuncusu, turnuva süresince geçen sezondan beri kendisini rahatsız eden fiziksel şikayetlerinden bahsetmişti.
"Birkaç aydır ufak rahatsızlıklarla mücadele ediyorum ve Şampiyonlar Ligi ile Premier Lig maçları yaklaştığı için dişimi sıkıp dayandım. Dünya Kupası sadece dört yılda bir düzenleniyor, bu yüzden dişini sıkıp dayanmak zorundasın," demişti grup aşaması sırasında.
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FC Arsenal’in Saliba’nın yerine geçecek bir oyuncu aradığı söyleniyor
Saliba, en azından grup aşamasının üçüncü maçında dinlendirildi; zira Fransa o noktada eleme turuna yükselmeyi çoktan garantilemişti ve grup aşamasını tamamlamak üzere sadece Norveç’in B takımıyla karşı karşıya gelmişti. Hem o maçta hem de yarı finalde onun yerine eski Wolfsburg oyuncusu Maxence Lacroix forma giydi.
Saliba, geçtiğimiz sezonda Arsenal formasıyla 50 resmi maça çıktı, Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de yer aldı ve 2004'ten bu yana kazanılan ilk şampiyonluğun mimarlarından biri oldu.
Merkez savunma oyuncusunun muhtemelen uzun süre sahalardan uzak kalacağı göz önünde bulundurularak, Arsenal’in potansiyel yedek adaylarla görüşmelere başladığı bildiriliyor.
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