Şimdi Fransız spor gazetesi, Saliba’nın muhtemelen sırt ameliyatı geçirmesi gerektiğini ve ardından dört ila beş ay sahalardan uzak kalacağını bildiriyor. FC Arsenal’in yıldız savunma oyuncusu, turnuva süresince geçen sezondan beri kendisini rahatsız eden fiziksel şikayetlerinden bahsetmişti.

"Birkaç aydır ufak rahatsızlıklarla mücadele ediyorum ve Şampiyonlar Ligi ile Premier Lig maçları yaklaştığı için dişimi sıkıp dayandım. Dünya Kupası sadece dört yılda bir düzenleniyor, bu yüzden dişini sıkıp dayanmak zorundasın," demişti grup aşaması sırasında.