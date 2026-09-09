Pro Shots
Çeviri:
'Artık daha fazlasını yapma zamanı!' - Ivan Perisic, Shakhtar maçı öncesi Şampiyonlar Ligi hakkında iddialı bir açıklamada bulundu
Perisic, Avrupa’da ilerlemeyi hedefliyor
Ivan Perisic, PSV Eindhoven'ın Philips Stadion'da Shakhtar Donetsk'i ağırlamaya hazırlandığı süreçte Şampiyonlar Ligi'nde büyük etki yaratmaya tamamen hazır olduğuna inanıyor. Art arda üç Eredivisie şampiyonluğu kazanan Hırvat milli oyuncu, Hollanda şampiyonunun artık yurt içindeki üstünlüğünü kıta sahnesine de taşıması gerektiğinde ısrar ediyor.
PSV, önceki beş Şampiyonlar Ligi sezonunun her birinde grup aşamasındaki açılış maçını kaybetmiş olmasının ardından, bu maçta 1. hafta uğursuzluğunu sona erdirmeyi hedefliyor.
Hollanda ekibi, organizasyonun ana aşamasında 20. kez yer alarak Ajax'ın ulusal rekorunu geride bırakıyor.
- Pro Shots
Kanat oyuncusu, iç sahada güçlü bir başlangıç yapılmasını istiyor
Geçmiş Avrupa maceralarını değerlendiren Perisic, PSV'nin kendi taraftarı önünde maça yavaş başlamayı göze alamayacağını vurguladı. Geçen sezon kendilerini sıkıntıya sokan grup aşamasının ilk dönemindeki aksaklıkların tekrarlanmaması için üç puan almanın önemine dikkat çekti.
37 yaşındaki oyuncu, Ajax karşısında oyundan alınmasına yönelik ilk hayal kırıklığını da küçümseyerek menajer Peter Bosz ile tamamen aynı çizgide olduklarını doğruladı.
Perisic, "Üst üste üç kez şampiyon olduk, bu yüzden bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir adım ileri gitmek ve daha fazlasını yapmak için doğru zaman" dedi. "Yarın sahamızda çok kritik bir maç var."
Perisic, Van Bommel'i savundu
Perisic ayrıca, Ruben van Bommel hakkında geçen hafta sonu ligdeki mücadelede yaptığı sert müdahale sonrası oluşan medya baskısına da değindi. Tecrübeli kanat oyuncusu, genç takım arkadaşını güçlü şekilde savundu ve pozisyonu kötü niyetten ziyade normal bir ikili mücadelede gecikmiş bir hamle olarak tanımladı.
Kadronun birlik içinde kalmaya devam ettiğini vurgulayan Perisic, Van Bommel'i koruduklarını ve bu tür rekabetçi sertliğin Avrupa'da hayati önem taşıdığını belirtti.
"Ruben, kendini çok suçlu ve üzgün hisseden iyi bir çocuk," dedi Perisic. "Birbirimizi her zaman koruyacağız. Ayrıca bu yoğunluk, tam da Şampiyonlar Ligi'nde göstermemiz gereken şey."
- ANP
Eindhoven'da gollü bir karşılaşma bekleniyor
PSV, tarihî verilerin Hollanda topraklarında zorlandığını gösterdiği bir Shakhtar takımını konuk ediyor; Shakhtar, Eredivisie kulüplerine yaptığı önceki beş ziyarette yalnızca bir kez kazandı. Ancak iki takım arasındaki 2024'teki ikonik karşılaşmanın anıları hâlâ taze; PSV, 86. dakikaya kadar geride olduğu maçta müthiş bir geç geri dönüşe imza atarak 3-2 kazanmıştı.
PSV'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 maçında toplam 44 gol atılması, bir başka heyecan verici karşılaşmanın beklendiği anlamına geliyor.
Perisic ve takım arkadaşları, Avrupa kampanyalarına kritik bir galibiyetle başlamak için bu hücum gücünden yararlanmaya çalışacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun