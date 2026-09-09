'Artık daha fazlasını yapma zamanı!' - Ivan Perisic, Shakhtar maçı öncesi Şampiyonlar Ligi hakkında iddialı bir açıklamada bulundu

Perisic ayrıca, Ruben van Bommel hakkında geçen hafta sonu ligdeki mücadelede yaptığı sert müdahale sonrası oluşan medya baskısına da değindi. Tecrübeli kanat oyuncusu, genç takım arkadaşını güçlü şekilde savundu ve pozisyonu kötü niyetten ziyade normal bir ikili mücadelede gecikmiş bir hamle olarak tanımladı.

Kadronun birlik içinde kalmaya devam ettiğini vurgulayan Perisic, Van Bommel'i koruduklarını ve bu tür rekabetçi sertliğin Avrupa'da hayati önem taşıdığını belirtti.

"Ruben, kendini çok suçlu ve üzgün hisseden iyi bir çocuk," dedi Perisic. "Birbirimizi her zaman koruyacağız. Ayrıca bu yoğunluk, tam da Şampiyonlar Ligi'nde göstermemiz gereken şey."