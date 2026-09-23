Getty Images Sport
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“Artık çalışmak zorunda kalmak istemiyorum!”: Eski Man City hayal kırıklığı Tijjani Reijnders, 52 milyon sterlinlik transferin ardından Suudi Arabistan’a “para avcısı” itirafında bulundu
Etihad'da mutsuz
Reijnders, bu yaz Manchester City'den yalnızca tek ve hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından ayrıldı. AC Milan'dan 46,5 milyon sterlin karşılığında büyük beklentilerle gelmesine rağmen, 28 yaşındaki oyuncu düzenli bir yer edinmekte zorlandı ve istikrarlı bir etki yaratamadan 50 maça çıktı. Sonunda Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Qadsiah'a 52 milyon sterlinlik transferini tamamladı.
Hollanda milli oyuncusu, Etihad'daki taktiksel kullanımı nedeniyle temelde mutsuzdu. Sekiz numarada dinamik bir box-to-box rolde oynamayı tercih eden oyuncu, kendisini tekrar tekrar hücumcu 10 numara pozisyonuna itilmiş halde buldu. Atletico Madrid ve Juventus gibi Avrupa kulüpleri ilgi gösterdi, ancak City'nin mali talepleri Orta Doğu'ya giden yolun önünü açtı.
- Getty Images Sport
'Ben mi para avcısı? Bunu inkâr edemem'
Reijnders, ağustos ayında ilk olarak Al-Qadsiah'ın Asya'nın "en büyüğü" olma "hırsını" gerekçe göstermiş olsa da, şimdi motivasyonlarına dair çok daha açık sözlü bir değerlendirme yaptı. Çok yıllı sözleşmesinden toplam 86 milyon sterlin kazanacağı bildirilen orta saha oyuncusu, kararında asıl etkenin maddi güvence olduğunu kabul etti.
"Ben para için giden biri miyim? Bunu inkâr edemem" diyen Reijnders, NOS'a konuştu. "Futbol kariyerim bittikten sonra artık çalışmak zorunda kalmak istemiyorum. Elbette Manchester City'deki sözleşmemden sonra da muhtemelen çalışmak zorunda kalmazdım ama bu transfer, ailemin gelecek nesillerinin geleceğini güvence altına almamı sağlıyor."
Şöyle devam etti: "Bunun hakkında yalan söylemeyeceğim. Bu sözleşmeye imza atarak torunlarımın bile maddi olarak güvende olmasını sağlayabilirim, o halde bunu neden yapmayayım? Her zaman ahlaki üstünlük taslayabilirsiniz ama bence buna herkes evet der."
Suudi Pro Ligi'ni savunmak
Büyük maddi kazancı kabul etmesine rağmen Reijnders, rekabetçi kariyerinin sona ermekten çok uzak olduğunu vurguladı. Al-Qadsiah'ın şu anda dördüncü sırada yer aldığı Suudi Pro League'in, Hollanda'nın en üst liginden daha yüksek bir seviyede olduğunu savundu.
Reijnders, "Orada her maçta yüzde 65'le oynayabilirmişim gibi değil" dedi. "Tüm o büyük isimlerle birlikte Suudi ligini, Eredivisie'den bile daha üstte görüyorum. İnsanlar oradaki futbol hakkında hüküm vermek istiyorsa, önce onu görmeleri gerekiyor."
Ayrıca Al-Qadsiah teknik direktörü Brendan Rodgers ile yaptığı görüşmeler, Orta Doğu'da geçireceği üç ya da dört yılın ardından elit Avrupa futboluna dönüşün hâlâ gerçekçi bir hedef olduğuna onu ikna etti. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence birçok insan, böyle bir adım atmayı seçtiğinizde üst düzey bir futbolcu olarak kariyerinizin bittiğini düşünüyor. Başta ben de öyle hissettim.
"O (Rodgers), burada üç ya da dört yıl boyunca büyük bir keyifle gayet iyi oynayabileceğimi ve ardından Avrupa'ya dönebileceğimi söyledi. Bunun artık pek çok örneği var. Benim hedefim de bu."
- ANP
Milli görevler bekliyor
Reijnders, yeni göreve getirilen teknik direktör Xavi yönetiminde Hollanda kadrosundaki yerini korudu. Teknik adam, yakın zamanda düzenlenen bir basın toplantısında Suudi Pro Ligi'nin kalitesini kamuoyu önünde savundu ve böylece orta sahanın milli takım geleceğinin sağlam biçimde korunmasını sağladı. Al-Qadsiah formasıyla çıktığı ilk beş maçta şimdiden üç gol kaydeden Reijnders, Hollanda yeni taktik fikirleri uygulamaya koyarken şimdi kulüp formunu uluslararası sahneye taşımayı hedefleyecek.
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