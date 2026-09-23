Büyük maddi kazancı kabul etmesine rağmen Reijnders, rekabetçi kariyerinin sona ermekten çok uzak olduğunu vurguladı. Al-Qadsiah'ın şu anda dördüncü sırada yer aldığı Suudi Pro League'in, Hollanda'nın en üst liginden daha yüksek bir seviyede olduğunu savundu.

Reijnders, "Orada her maçta yüzde 65'le oynayabilirmişim gibi değil" dedi. "Tüm o büyük isimlerle birlikte Suudi ligini, Eredivisie'den bile daha üstte görüyorum. İnsanlar oradaki futbol hakkında hüküm vermek istiyorsa, önce onu görmeleri gerekiyor."

Ayrıca Al-Qadsiah teknik direktörü Brendan Rodgers ile yaptığı görüşmeler, Orta Doğu'da geçireceği üç ya da dört yılın ardından elit Avrupa futboluna dönüşün hâlâ gerçekçi bir hedef olduğuna onu ikna etti. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence birçok insan, böyle bir adım atmayı seçtiğinizde üst düzey bir futbolcu olarak kariyerinizin bittiğini düşünüyor. Başta ben de öyle hissettim.

"O (Rodgers), burada üç ya da dört yıl boyunca büyük bir keyifle gayet iyi oynayabileceğimi ve ardından Avrupa'ya dönebileceğimi söyledi. Bunun artık pek çok örneği var. Benim hedefim de bu."



